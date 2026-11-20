Глава НБУ Андрей Пышный

Государственное бюро расследований зарегистрировало три уголовных производства по фактам вероятных противоправных действий главы Национального банка Андрея Пышного, связанных с его дипломом о высшем образовании. Об этом говорится во второй части материала бывшего главы Совета НБУ Богдана Данилишина, посвящённого работе Пышного на этой должности.

По данным автора, производства открыли на основании определения следственного судьи Шевченковского районного суда Киева от 5 августа 2026 года (дело № 761/30566/26). Они касаются:

вероятной организации подделки документа об обучении, на основании которого Пышного зачислили сразу на четвёртый курс Украинской академии банковского дела НБУ (ч. 3 ст. 358 УК);

вероятного использования поддельного документа об образовании для занятия руководящих должностей в банковской сфере, в частности должности главы НБУ (ч. 4 ст. 358 УК);

вероятного незаконного получения заработной платы в НБУ на сумму около 24 млн грн (ч. 5 ст. 190 УК).

Речь идёт об обстоятельствах, которые ранее неоднократно описывал Борис Кушнирук: Пышный, вероятно, получил фиктивные документы о трёх годах обучения в сумском филиале «Университета современных знаний».

Материал вышел накануне возможного рассмотрения Верховной радой вопроса об отставке Пышного.

Кроме того, Данилишин описывает ещё семь эпизодов деятельности Пышного после его назначения главой НБУ в октябре 2022 года. Среди них:

• Совет НБУ. По словам автора, секретариат Совета был ликвидирован, его состав изменён, а должность главы Совета остаётся вакантной.

• Депозитные сертификаты. В 2022–2025 годах банки получили по ним 291,2 млрд грн — в 5,4 раза больше, чем за предыдущие шесть лет. Автор считает, что эти средства могли бы поступить в государственный бюджет.

• «Сенс Банк». Данилишин напоминает о заявлениях главы финансового комитета Рады Даниила Гетманцева относительно обслуживания банком платежей игорного бизнеса и о расследовании НАБУ в отношении группы, к которой, вероятно, имели отношение Тимур Миндич и Василий Весёлый.

• Показания ВСК. 24 сентября 2026 года, по словам Ярослава Железняка, было открыто производство по факту возможного предоставления Пышным неправдивых показаний относительно рекомендации Весёлого. 21 октября НАБУ провело обыск в кабинете главы НБУ.

• Кадровые решения. Автор критикует назначение бывших коллег Пышного из Ощадбанка, а также то, что первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова оставалась на должности, несмотря на иск Фонда гарантирования вкладов на 1,477 млрд грн по делу «Платинум Банка».

• Сбор средств на день рождения в 2024 году, во время которого только физические лица перечислили почти 8 млн грн. Автор усматривает в этом признаки конфликта интересов.

• Конфликт вокруг галереи в ТЦ «Домосфера»: в 2025 году Наталья Заболотная обвинила жену главы НБУ Людмилу Пышную в рейдерском захвате галереи.

По мнению Данилишина, парламент должен потребовать от НБУ публичных объяснений относительно его политики, а также поставить вопрос о признании репутации Пышного небезупречной.

Сам Пышный ранее заявлял, что не собирается уходить с должности, а во время обыска НАБУ не обнаружило ничего, что указывало бы на правонарушение.