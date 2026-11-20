Голова НБУ Андрій Пишний

Державне бюро розслідувань зареєструвало три кримінальні провадження щодо ймовірних протиправних дій голови Національного банку Андрія Пишного, пов’язаних із його дипломом про вищу освіту. Про це йдеться в другій частині матеріалу колишнього голови Ради НБУ Богдана Данилишина, присвяченого роботі Пишного на посаді.

За даними автора, провадження відкрили на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду Києва від 5 серпня 2026 року (справа № 761/30566/26). Вони стосуються:

ймовірної організації підроблення документа про навчання, на підставі якого Пишного зарахували одразу на четвертий курс Української академії банківської справи НБУ (ч. 3 ст. 358 КК);

ймовірного використання підробленого документа про освіту для обіймання керівних посад у банківській сфері, зокрема посади голови НБУ (ч. 4 ст. 358 КК);

ймовірного незаконного отримання заробітної плати в НБУ на суму близько 24 млн грн (ч. 5 ст. 190 КК).

Йдеться про обставини, які раніше неодноразово описував Борис Кушнірук: Пишний, імовірно, отримав фіктивні документи про три роки навчання в сумській філії "Університету сучасних знань".

Матеріал вийшов напередодні можливого розгляду Верховною Радою питання про відставку Пишного.

Крім того, Данилишин описує ще сім епізодів діяльності Пишного після його призначення головою НБУ в жовтні 2022 року. Серед них:

• Рада НБУ. За словами автора, було ліквідовано секретаріат Ради, змінено її склад, а посада голови Ради залишається вакантною.

• Депозитні сертифікати. У 2022–2025 роках банки отримали за ними 291,2 млрд грн — у 5,4 раза більше, ніж за попередні шість років. Автор вважає, що ці кошти могли б надійти до держбюджету.

• "Сенс Банк". Данилишин нагадує про заяви голови фінансового комітету Ради Данила Гетманцева щодо обслуговування банком платежів грального бізнесу та про розслідування НАБУ щодо групи, до якої, ймовірно, мали стосунок Тимур Міндіч і Василь Веселий.

• Показання ТСК. 24 вересня 2026 року, за словами Ярослава Железняка, відкрито провадження за фактом можливого надання Пишним неправдивих показань щодо рекомендації Веселого. 21 жовтня НАБУ провело обшук у кабінеті голови НБУ.

• Кадрові рішення. Автор критикує призначення колишніх колег Пишного з Ощадбанку та те, що перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова залишалася на посаді, попри позов Фонду гарантування вкладів на 1,477 млрд грн у справі "Платинум Банку".

• Збір коштів на день народження у 2024 році, під час якого лише фізичні особи переказали майже 8 млн грн. Автор вбачає в цьому ознаки конфлікту інтересів.

• Конфлікт довкола галереї в ТЦ "Домосфера": у 2025 році Наталія Заболотна звинуватила дружину голови НБУ Людмилу Пишну в рейдерському захопленні галереї.

На думку Данилишина, парламент має вимагати від НБУ публічних пояснень щодо його політики, а також порушити питання про визнання репутації Пишного небездоганною.

Сам Пишний раніше заявляв, що не збирається йти з посади, а під час обшуку НАБУ не знайшли нічого, що вказувало б на правопорушення.