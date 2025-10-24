Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що у путіна закінчуються гроші, війська та ідеї, а росія має зупинитися на досягнутому. Він наголосив, що сотні тисяч росіян гинуть через його агресію, а підтримка України працює.
Пентагон отримав анонімну пожертву в 130 мільйонів доларів для виплати платні військовим під час припинення роботи уряду США. Проте адміністрація, можливо, не зможе здійснити виплати згідно із законом.
Російські війська вперше атакували Одещину модернізованими КАБами з реактивним двигуном. Військовий експерт Владислав Селезньов заявив, що наразі Київ не під загрозою, але ситуація може змінитися.
В Україні запускають механізм компенсації воєнних ризиків для бізнесу. Підприємства з територій підвищеного ризику зможуть отримати до 10 млн грн за пошкоджене майно, а по всій Україні держава компенсуватиме частину страхових премій.
Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Мін'юсту, стягнувши в дохід держави активи колишнього міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка на суму понад 400 мільйонів гривень. Конфісковано шість об'єктів нерухомості, корпоративні права та кошти на банківських рахунках.
Податкових платежів FAVBET Tech у 2025 достатньо для закупівлі більш як 20 тисяч безпілотників.
Прострочена заборгованість із заробітної плати в росії на кінець вересня 2025 року досягла 1,95 млрд рублів, що на 18,6 % більше, ніж місяцем раніше. Порівняно з вереснем 2024 року обсяг боргів зріс у чотири рази, за даними Служби зовнішньої розвідки.
Італія готує 12-й пакет військової допомоги для України, який включатиме нові поставки боєприпасів і ракет для систем протиповітряної оборони SAMP/T. Пакет може бути затверджений до кінця року, залежно від швидкості парламентських процедур.
Україна планує залучити 2 мільярди євро для додаткового імпорту газу. Фінансування надійде з внутрішніх резервів та зовнішньої допомоги партнерів.
СБУ та НАБУ викрили конвертаційний центр з обігом у 15 млрд грн, до діяльності якого причетне попереднє керівництво Державної податкової служби. 11 учасників схеми отримали підозру, а керівника центру затримали при спробі виїзду з України.
росія може призупинити або уповільнити цикл зниження процентних ставок цього тижня через посилення ризиків інфляції та загрозу підвищення податків. Це пов'язано з атаками України на російські нафтопереробні заводи, що призвело до зростання цін на бензин.
З липня по вересень 2025 року місцеві бюджети України отримали 91,7 млн грн туристичного збору, що на 20% більше, ніж у другому кварталі. Київ, Львівщина та Івано-Франківщина залишаються лідерами за надходженнями, причому великий бізнес сплатив 53% від загальної суми.
На Донеччині судитимуть начальника обласної екологічної інспекції та головного бухгалтера за розтрату понад 1,6 млн грн. Вони нараховували зарплату співробітнику, який виїхав до РФ, а він повертав їм частину коштів.
Лідери Європейського Союзу відклали рішення щодо використання заморожених російських активів для підтримки України. Питання перенесли на грудень через вимоги Бельгії щодо гарантій ризиків за позики на суму 140 мільярдів євро.
Комісар оборони Андрюс Кубілюс пропонує країнам ЄС використати кошти з інвестиційного плану на 150 мільярдів євро для підтримки України. Деякі країни вже висловили готовність застосувати позики з програми "Дії безпеки для Європи" для Києва.
Уряд виділив 8,4 млрд грн на імпорт газу для опалювального сезону для населення. Це рішення є частиною підготовки до зими в умовах обстрілів, що дозволить підвищити надійність постачання газу та тепла.
У Китаї генералів і членів Центрального комітету партії відсторонено через підозри у фінансових злочинах.
Кабмін вирішив виділити для АТ "Укрзалізниця" 8 млрд гривень для організації стабільної роботи в умовах воєнного стану.
Президент Зеленський зустрівся з головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні для обговорення захисту енергетики та оборонних проєктів SAFE. Також порушили питання використання заморожених російських активів для підтримки України.
Соломʼянський районний суд Києва продовжив запобіжний захід Роману Гринкевичу у вигляді тримання під вартою до 19 грудня. Застава становить 69 мільйонів 644 тисячі гривень у справі про оборудки з одягом для ЗСУ на 1 млрд гривень.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна використовує для ударів по території рф лише власну зброю, а не американську. Він зазначив, що українські далекобійні можливості сягають від 150 до 3 тис. км.
Команда президента Європейської Ради Антоніо Кошти змінює висновки, щоб переконати Бельгію підтримати позику Україні в розмірі 140 мільярдів євро. Лідери ЄС обговорюють нове формулювання, яке стосується червоних ліній прем'єр-міністра Бельгії Барта Де Вевера.
Дональд Трамп встановив новий антирекорд у США, перевершивши всіх попередників за кількістю днів без фінансування федерального уряду. За два терміни його правління Вашингтон простоював 57 днів, що є найвищим показником за всю історію країни.
Представники Демократичної партії в Палаті представників США висловили стурбованість рішенням Дональда Трампа щодо будівництва бального залу. Це передбачає знесення частини східного крила Білого дому, на що вже розпочато роботи.
Іран переживає найглибшу соціально-економічну кризу за останні роки, з прогнозованим зростанням ВВП лише 0,3% у 2025 році та інфляцією понад 40%. Це спричинено різким скороченням нафтового експорту через міжнародні санкції та структурними проблемами економіки.
Китайські державні нафтові компанії призупинили морські закупівлі російської нафти після санкцій США проти "роснефти" та "лукойлу". Це відбувається на тлі скорочення імпорту російської нафти Індією через ті ж санкції.
Група компаній залишається найбільшим платником податків галузі.
Національний банк України переглянув прогноз зростання економіки на 2025 рік, знизивши його до 1,9% з 2,1%. Це пов'язано з енергодефіцитом, спричиненим обстрілами рф, та пошкодженнями системи газовидобування.
Національний банк України покращив прогноз міжнародних резервів на 2026 рік до $52,2 млрд та на 2027 рік до $59,2 млрд. Це зумовлено припущеннями про достатнє міжнародне фінансування, зокрема за рахунок репараційної позики з російських активів.
Львівська політехніка стала лідером серед українських вишів за кількістю зарахованих на бюджет бакалаврів. Київський політехнічний інститут Сікорського та університет Шевченка посіли друге та третє місця відповідно.