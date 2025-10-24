Україна ніколи не використовувала американську далекобійну зброю для ударів по рф - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна використовує для ударів по території рф лише власну зброю, а не американську. Він зазначив, що українські далекобійні можливості сягають від 150 до 3 тис. км.