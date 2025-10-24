$41.900.14
48.550.18
ukenru
17:15 • 334 перегляди
Завтра Україну чекає ще один день із графіками відключень: скільки черг буде без "світла"Video
15:19 • 8052 перегляди
Голова ВР заявив, що проєкт нового правопису української мови розглянуть до кінця року
Ексклюзив
14:29 • 14650 перегляди
російські модернізовані КАБи: оновлені бомби із реактивним двигуном поки не дістають до Києва, але загроза зростає – військовий експерт
12:52 • 14674 перегляди
Найнижчий рівень вакцинації з 2017 року: ВООЗ попереджає про небезпеку поліомієліту в Європі та Азії
Ексклюзив
12:47 • 29698 перегляди
Можуть сідати на автобани та нести ракету Meteor: авіаексперт пояснив особливість літаків Gripen
12:17 • 22961 перегляди
Втрати КНДР у війні проти України: розвідка Британії озвучила цифруPhoto
12:13 • 19015 перегляди
Україну в суботу накриють дощі та грози: оголошено I рівень небезпеки
24 жовтня, 07:57 • 27193 перегляди
Графіки відключень охопили 12 областей, рф атакувала енергетику в трьох регіонах
Ексклюзив
24 жовтня, 06:00 • 68691 перегляди
Скандал у США через матча-лате: чи справді популярний напій провокує анемію
24 жовтня, 05:49 • 27278 перегляди
Трамп тисне на путіна і Зеленського для припинення війни - посол США при НАТО
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+14°
5.3м/с
80%
739мм
Популярнi новини
У Кім Кардаш'ян діагностували аневризму головного мозкуPhoto24 жовтня, 07:30 • 48387 перегляди
Вчинив сексуальне насильство над учнями та знімав дитячу порнографію: на Київщині судитимуть педагога24 жовтня, 07:48 • 44895 перегляди
"Коаліція охочих" збирається в Лондоні для посилення тиску на рф та підтримки України: про що говоритимуть24 жовтня, 07:50 • 47859 перегляди
Колумбійські найманці в армії рф отримали наказ розстрілювати жінок та дітей: перехоплення ГУРVideo24 жовтня, 09:56 • 35178 перегляди
Топ неймовірно смачних рецептів для затишного осіннього обідуPhoto11:32 • 24398 перегляди
Публікації
Юристи помітили порушення підслідності у "справі адвокатів", яких прослуховувало НАБУ 16:47 • 2146 перегляди
Можуть сідати на автобани та нести ракету Meteor: авіаексперт пояснив особливість літаків Gripen
Ексклюзив
12:47 • 29681 перегляди
Як любов до "руського міра" обʼєднала нардепа-хабарника Одарченка і кандидата на посаду ректора Державного біотехнологічного університетуPhoto11:40 • 24160 перегляди
Топ неймовірно смачних рецептів для затишного осіннього обідуPhoto11:32 • 24489 перегляди
Скандал у США через матча-лате: чи справді популярний напій провокує анемію
Ексклюзив
24 жовтня, 06:00 • 68681 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кір Стармер
Блогери
Віктор Орбан
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Європа
Лондон
Реклама
УНН Lite
Спадкоємці Астрід Ліндгрен судяться з хорватським виробником напоїв "Pipi" 14:55 • 4618 перегляди
Король Норвегії Гаральд пожартував про скандальний фільм Netflix за участі його дочки: "Може, зробимо продовження"12:41 • 10272 перегляди
Білий дім додав скандал з Клінтоном та виявлення кокаїну до хронології на сайтіPhoto24 жовтня, 09:50 • 23132 перегляди
У Кім Кардаш'ян діагностували аневризму головного мозкуPhoto24 жовтня, 07:30 • 48463 перегляди
"Не розганяйте зраду, де її нема": Анна Трінчер потрапила у скандал через російськомовну книгуPhotoVideo23 жовтня, 15:24 • 32436 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Су-34
Starlink
Золото
Теги
Інше

Державний бюджет

Новини по темi
У путіна закінчуються гроші, війська та ідеї - генсек НАТО

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що у путіна закінчуються гроші, війська та ідеї, а росія має зупинитися на досягнутому. Він наголосив, що сотні тисяч росіян гинуть через його агресію, а підтримка України працює.

Війна в Україні • 16:59 • 580 перегляди
Пентагон отримав анонімну пожертву в $130 млн для зарплат військовим під час шатдауну

Пентагон отримав анонімну пожертву в 130 мільйонів доларів для виплати платні військовим під час припинення роботи уряду США. Проте адміністрація, можливо, не зможе здійснити виплати згідно із законом.

Новини Світу • 16:32 • 952 перегляди
Ексклюзив
російські модернізовані КАБи: оновлені бомби із реактивним двигуном поки не дістають до Києва, але загроза зростає – військовий експерт

Російські війська вперше атакували Одещину модернізованими КАБами з реактивним двигуном. Військовий експерт Владислав Селезньов заявив, що наразі Київ не під загрозою, але ситуація може змінитися.

Війна в Україні • 14:29 • 14654 перегляди
Український бізнес зможе отримати до 10 млн грн компенсації за воєнні ризики: як подати заявку

В Україні запускають механізм компенсації воєнних ризиків для бізнесу. Підприємства з територій підвищеного ризику зможуть отримати до 10 млн грн за пошкоджене майно, а по всій Україні держава компенсуватиме частину страхових премій.

Економіка • 14:09 • 1914 перегляди
Активи ексміністра МВС Захарченка на понад 400 млн гривень конфіскували в дохід держави

Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Мін'юсту, стягнувши в дохід держави активи колишнього міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка на суму понад 400 мільйонів гривень. Конфісковано шість об'єктів нерухомості, корпоративні права та кошти на банківських рахунках.

Політика • 13:53 • 2018 перегляди
FAVBET Tech: "Податки ІТ-бізнесів перетворюються на тисячі дронів і стабільні виплати у тилу"

Податкових платежів FAVBET Tech у 2025 достатньо для закупівлі більш як 20 тисяч безпілотників.

Економіка • 13:07 • 1418 перегляди
Борг із зарплати у росії сягнув 1,95 млрд рублів: кому заборгували найбільше та чому

Прострочена заборгованість із заробітної плати в росії на кінець вересня 2025 року досягла 1,95 млрд рублів, що на 18,6 % більше, ніж місяцем раніше. Порівняно з вереснем 2024 року обсяг боргів зріс у чотири рази, за даними Служби зовнішньої розвідки.

Економіка • 13:02 • 1756 перегляди
Італія готує 12-й пакет допомоги Україні: акцент на боєприпасах і системах ППО SAMP/T

Італія готує 12-й пакет військової допомоги для України, який включатиме нові поставки боєприпасів і ракет для систем протиповітряної оборони SAMP/T. Пакет може бути затверджений до кінця року, залежно від швидкості парламентських процедур.

Політика • 12:53 • 3158 перегляди
Україні потрібно близько €2 млрд для додаткового імпорту газу - Прем'єр

Україна планує залучити 2 мільярди євро для додаткового імпорту газу. Фінансування надійде з внутрішніх резервів та зовнішньої допомоги партнерів.

Економіка • 11:47 • 1886 перегляди
Конвертцентр на 15 млрд грн накрили в Україні: серед фігурантів екскерівництво податковоїPhoto

СБУ та НАБУ викрили конвертаційний центр з обігом у 15 млрд грн, до діяльності якого причетне попереднє керівництво Державної податкової служби. 11 учасників схеми отримали підозру, а керівника центру затримали при спробі виїзду з України.

Політика • 24 жовтня, 08:59 • 3090 перегляди
росія може призупинити зниження процентних ставок через інфляцію та атаки на НПЗ - Bloomberg

росія може призупинити або уповільнити цикл зниження процентних ставок цього тижня через посилення ризиків інфляції та загрозу підвищення податків. Це пов'язано з атаками України на російські нафтопереробні заводи, що призвело до зростання цін на бензин.

Економіка • 24 жовтня, 07:41 • 2586 перегляди
В Україні туристичний збір зріс на 20% у сезон відпусток: які регіони заробили найбільшеPhoto

З липня по вересень 2025 року місцеві бюджети України отримали 91,7 млн грн туристичного збору, що на 20% більше, ніж у другому кварталі. Київ, Львівщина та Івано-Франківщина залишаються лідерами за надходженнями, причому великий бізнес сплатив 53% від загальної суми.

Суспільство • 24 жовтня, 07:17 • 3704 перегляди
На Донеччині судитимуть посадовців екологічної інспекції, які розтратили понад 1,6 млн грн зарплатного фонду

На Донеччині судитимуть начальника обласної екологічної інспекції та головного бухгалтера за розтрату понад 1,6 млн грн. Вони нараховували зарплату співробітнику, який виїхав до РФ, а він повертав їм частину коштів.

Кримінал та НП • 23 жовтня, 21:22 • 2972 перегляди
Лідери ЄС відклали рішення щодо заморожених російських активів для України

Лідери Європейського Союзу відклали рішення щодо використання заморожених російських активів для підтримки України. Питання перенесли на грудень через вимоги Бельгії щодо гарантій ризиків за позики на суму 140 мільярдів євро.

Економіка • 23 жовтня, 20:21 • 22047 перегляди
Міністр оборони ЄС закликав використовувати інвестиційні позики для допомоги Україні - Bloomberg

Комісар оборони Андрюс Кубілюс пропонує країнам ЄС використати кошти з інвестиційного плану на 150 мільярдів євро для підтримки України. Деякі країни вже висловили готовність застосувати позики з програми "Дії безпеки для Європи" для Києва.

Політика • 23 жовтня, 17:56 • 3122 перегляди
Опалювальний сезон: уряд виділив 8,4 млрд грн на імпорт газу

Уряд виділив 8,4 млрд грн на імпорт газу для опалювального сезону для населення. Це рішення є частиною підготовки до зими в умовах обстрілів, що дозволить підвищити надійність постачання газу та тепла.

Економіка • 23 жовтня, 17:23 • 2604 перегляди
Чистка у верхівці збройних сил Китаю: дев'ятьох генералів відсторонили за фінансові злочини – ВВС

У Китаї генералів і членів Центрального комітету партії відсторонено через підозри у фінансових злочинах.

Новини Світу • 23 жовтня, 17:05 • 2794 перегляди
Кабмін виділив 8 млрд грн з резервного фонду держбюджету на потреби "Укрзалізниці"

Кабмін вирішив виділити для АТ "Укрзалізниця" 8 млрд гривень для організації стабільної роботи в умовах воєнного стану.

Економіка • 23 жовтня, 16:42 • 2782 перегляди
Зеленський обговорив із Мелоні захист енергетики та оборонні проєкти SAFEVideo

Президент Зеленський зустрівся з головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні для обговорення захисту енергетики та оборонних проєктів SAFE. Також порушили питання використання заморожених російських активів для підтримки України.

Політика • 23 жовтня, 16:09 • 2740 перегляди
Суд продовжив Роману Гринкевичу запобіжний захід і зменшив розмір застави

Соломʼянський районний суд Києва продовжив запобіжний захід Роману Гринкевичу у вигляді тримання під вартою до 19 грудня. Застава становить 69 мільйонів 644 тисячі гривень у справі про оборудки з одягом для ЗСУ на 1 млрд гривень.

Кримінал та НП • 23 жовтня, 15:50 • 2550 перегляди
Україна ніколи не використовувала американську далекобійну зброю для ударів по рф - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна використовує для ударів по території рф лише власну зброю, а не американську. Він зазначив, що українські далекобійні можливості сягають від 150 до 3 тис. км.

Війна в Україні • 23 жовтня, 15:08 • 2938 перегляди
Команда Кошти перероблює висновки Євроради, щоб переконати Бельгію підтримати позику Україні - ЗМІ

Команда президента Європейської Ради Антоніо Кошти змінює висновки, щоб переконати Бельгію підтримати позику Україні в розмірі 140 мільярдів євро. Лідери ЄС обговорюють нове формулювання, яке стосується червоних ліній прем'єр-міністра Бельгії Барта Де Вевера.

Політика • 23 жовтня, 14:54 • 2938 перегляди
Трамп встановив історичний антирекорд за тривалістю призупинення роботи уряду СШАPhoto

Дональд Трамп встановив новий антирекорд у США, перевершивши всіх попередників за кількістю днів без фінансування федерального уряду. За два терміни його правління Вашингтон простоював 57 днів, що є найвищим показником за всю історію країни.

Політика • 23 жовтня, 14:39 • 3272 перегляди
"Робить що хоче, поки уряд не працює": демократи США стурбовані знесенням частини Білого дому для будівництва бального залу Трампа

Представники Демократичної партії в Палаті представників США висловили стурбованість рішенням Дональда Трампа щодо будівництва бального залу. Це передбачає знесення частини східного крила Білого дому, на що вже розпочато роботи.

Політика • 23 жовтня, 14:35 • 2884 перегляди
Іран зіткнувся з глибокою кризою: стагнація ВВП, валютна криза та енергетичний дефіцит - розвідка

Іран переживає найглибшу соціально-економічну кризу за останні роки, з прогнозованим зростанням ВВП лише 0,3% у 2025 році та інфляцією понад 40%. Це спричинено різким скороченням нафтового експорту через міжнародні санкції та структурними проблемами економіки.

Економіка • 23 жовтня, 14:25 • 2906 перегляди
Китайські нафтові гіганти припиняють закупівлі російської нафти після санкцій США - Reuters

Китайські державні нафтові компанії призупинили морські закупівлі російської нафти після санкцій США проти "роснефти" та "лукойлу". Це відбувається на тлі скорочення імпорту російської нафти Індією через ті ж санкції.

Новини Світу • 23 жовтня, 14:02 • 2180 перегляди
FAVBET сплатила 6,4 млрд грн податків за дев’ять місяців 2025 року

Група компаній залишається найбільшим платником податків галузі.

Новини Бізнесу • 23 жовтня, 12:19 • 6478 перегляди
НБУ погіршив прогноз щодо економіки України: головні причини - енергодефіцит та обстріли системи газовидобування

Національний банк України переглянув прогноз зростання економіки на 2025 рік, знизивши його до 1,9% з 2,1%. Це пов'язано з енергодефіцитом, спричиненим обстрілами рф, та пошкодженнями системи газовидобування.

Економіка • 23 жовтня, 12:17 • 2026 перегляди
НБУ покращив прогноз міжнародних резервів в очікуванні "репараційної позики" за рахунок активів рф

Національний банк України покращив прогноз міжнародних резервів на 2026 рік до $52,2 млрд та на 2027 рік до $59,2 млрд. Це зумовлено припущеннями про достатнє міжнародне фінансування, зокрема за рахунок репараційної позики з російських активів.

Економіка • 23 жовтня, 12:01 • 1924 перегляди
Названо лідера серед ЗВО за кількістю бюджетників

Львівська політехніка стала лідером серед українських вишів за кількістю зарахованих на бюджет бакалаврів. Київський політехнічний інститут Сікорського та університет Шевченка посіли друге та третє місця відповідно.

Суспільство • 23 жовтня, 11:07 • 2138 перегляди