"Пріорітний напрямок": громади та регіони виділили майже 50 мільярдів гривень на підтримку Сил оборони - ОП

$42.250.09
49.470.12
ukenru
19:00 • 4772 перегляди
Має бути справедливо та коректно: Зеленський анонсував зміни до календаря святкових та особливих днів
16:37 • 12058 перегляди
“Нічого святого там немає”: Зеленський заявив, що росія на Різдво може здійснити масований удар
Ексклюзив
22 грудня, 14:35 • 25339 перегляди
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
22 грудня, 14:00 • 19853 перегляди
"Справа Odrex" оголила слабкі місця системи охорони здоров'я. У Верховній Раді готуються до змін системи ліцензування приватних закладів
22 грудня, 13:08 • 21180 перегляди
Дрони ГУР уразили морський нафтовий термінал “таманьнєфтєгаз” у краснодарському краї рфPhotoVideo
Ексклюзив
22 грудня, 13:06 • 22312 перегляди
Індекс “Олів’є”: вартість приготування салату хоч і знизилась, проте не суттєво
Ексклюзив
22 грудня, 11:25 • 20888 перегляди
Тиждень структури і перезавантаження: астрологічний прогноз 22–28 грудня
22 грудня, 10:46 • 20555 перегляди
У Раді створюють робочу групу для опрацювання питання президентських виборів під час воєнного стану
22 грудня, 10:39 • 17883 перегляди
"Укази - незабаром": Україна готує нові санкції проти рф, будуть "не тільки особи з росії, але і з Китаю" - Зеленський
Ексклюзив
22 грудня, 10:33 • 13649 перегляди
Як уникнути фінансових пасток під час свят: прості правила фінансової дисципліни
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
2м/с
86%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
В Одесі поліцейські розпочали кримінальне провадження після загибелі двох кошенят у "котокафе"22 грудня, 11:53 • 4084 перегляди
Автомати поштою і "гроші в книзі": викрито міжрегіональний канал нелегальної торгівлі зброєюPhoto22 грудня, 13:00 • 8068 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтового терміналу у рф, складу боєприпасів та місця запуску "шахедів" окупантів22 грудня, 13:13 • 18595 перегляди
У довгоочікуваної "Одіссеї" Нолана з'явився трейлерVideo22 грудня, 14:33 • 11290 перегляди
Буданов назвав головну невдачу України під час війни22 грудня, 14:37 • 11439 перегляди
Публікації
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
22 грудня, 14:35 • 25341 перегляди
Перевірка Odrex триває: МОЗ перевірить ще одну юридичну особу клініки на дотримання ліцензійних умов 22 грудня, 11:19 • 33169 перегляди
Як можна прикрасити дім, якщо не хочеш встановлювати ялинкуPhoto21 грудня, 14:01 • 63916 перегляди
Переїзд з домашніми тваринами: що слід знати20 грудня, 18:00 • 85881 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити20 грудня, 17:00 • 120532 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Музикант
Руслан Стефанчук
Сергій Кислиця
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Польща
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Конфуз на AmericaFest: Нікі Мінаж випадково назвала Джей Ді Венса "вбивцею" у присутності вдови Чарлі Кірка17:50 • 4038 перегляди
У довгоочікуваної "Одіссеї" Нолана з'явився трейлерVideo22 грудня, 14:33 • 11302 перегляди
Гігантський пряниковий будинок з фільму "Сам удома" з'явився у США і побив світовий рекордPhoto22 грудня, 07:59 • 35562 перегляди
Перша дружина Чака Норріса, Даян Холечек, померла у віці 84 років22 грудня, 07:57 • 33026 перегляди
"Ліцензія на вбивство": фільми про Джеймса Бонда будуть доступні на Netflix в межах несподіваної угоди з Amazon20 грудня, 19:10 • 35084 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
The Guardian
YouTube
Instagram

"Пріорітний напрямок": громади та регіони виділили майже 50 мільярдів гривень на підтримку Сил оборони - ОП

Київ • УНН

 • 36 перегляди

Станом на листопад 2025 року громадами та регіонами виділено 47 млрд грн на підтримку Сил оборони та безпеки. З цієї суми вже профінансовано понад 41 млрд грн, що становить майже 90% видатків.

"Пріорітний напрямок": громади та регіони виділили майже 50 мільярдів гривень на підтримку Сил оборони - ОП

Станом на листопад 2025 року громадами і регіонами на підтримку Сил оборони та безпеки виділено пакет підтримки у розмірі 47 млрд грн. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Віктор Микита, інформує УНН.

Деталі

За його словами, це кошти платників податків, які спрямовані на пріоритетний напрямок.

На рівні ОВА та громад прийняті відповідні оперативні рішення, котрі дозволили вже профінансувати майже 90% видатків, що становить понад 41 млрд грн. Це те, що вже допомагало і продовжує допомагати міцно стояти нашим захисникам по всій лінії фронту

- підкреслив Микита.

Він уточнив, що в окремих регіонах видатки на підтримку Сил оборони та безпеки сягають 40% від обласного бюджету та 30% від загального обсягу бюджетів громад і обласного центру.

"Це суттєве фінансування, яке демонструє поточні пріоритети на місцях. Дякуємо платникам податків за довіру та стійкість, керівникам ОВА – за ефективну координацію і консолідацію зусиль громад у регіонах, депутатському корпусу в областях та громадах – за державницьку позицію, вчасні рішення й пріоритети", - написав заступник керівника ОП.

Нагадаємо

Кабінет міністрів виділив 1,8 млрд гривень з резервного фонду на утримання важливих доріг у прифронтових областях. Додатково 665,4 млн гривень спрямовано на закупівлю пального для 9 прифронтових регіонів, що забезпечить роботу резервних джерел живлення.

Понад 7 тисяч цифрових офіцерів з'являться в Силах безпеки та оборони України - Федоров08.12.25, 18:13 • 3111 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ЕкономікаПолітика
Державний бюджет
Кабінет Міністрів України
Війна в Україні