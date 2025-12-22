"Пріорітний напрямок": громади та регіони виділили майже 50 мільярдів гривень на підтримку Сил оборони - ОП
Київ • УНН
Станом на листопад 2025 року громадами та регіонами виділено 47 млрд грн на підтримку Сил оборони та безпеки. З цієї суми вже профінансовано понад 41 млрд грн, що становить майже 90% видатків.
Станом на листопад 2025 року громадами і регіонами на підтримку Сил оборони та безпеки виділено пакет підтримки у розмірі 47 млрд грн. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Віктор Микита, інформує УНН.
Деталі
За його словами, це кошти платників податків, які спрямовані на пріоритетний напрямок.
На рівні ОВА та громад прийняті відповідні оперативні рішення, котрі дозволили вже профінансувати майже 90% видатків, що становить понад 41 млрд грн. Це те, що вже допомагало і продовжує допомагати міцно стояти нашим захисникам по всій лінії фронту
Він уточнив, що в окремих регіонах видатки на підтримку Сил оборони та безпеки сягають 40% від обласного бюджету та 30% від загального обсягу бюджетів громад і обласного центру.
"Це суттєве фінансування, яке демонструє поточні пріоритети на місцях. Дякуємо платникам податків за довіру та стійкість, керівникам ОВА – за ефективну координацію і консолідацію зусиль громад у регіонах, депутатському корпусу в областях та громадах – за державницьку позицію, вчасні рішення й пріоритети", - написав заступник керівника ОП.
Нагадаємо
Кабінет міністрів виділив 1,8 млрд гривень з резервного фонду на утримання важливих доріг у прифронтових областях. Додатково 665,4 млн гривень спрямовано на закупівлю пального для 9 прифронтових регіонів, що забезпечить роботу резервних джерел живлення.
Понад 7 тисяч цифрових офіцерів з'являться в Силах безпеки та оборони України - Федоров08.12.25, 18:13 • 3111 переглядiв