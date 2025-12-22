"Приоритетное направление": общины и регионы выделили почти 50 миллиардов гривен на поддержку Сил обороны - ОП
Киев • УНН
По состоянию на ноябрь 2025 года общинами и регионами выделено 47 млрд грн на поддержку Сил обороны и безопасности. Из этой суммы уже профинансировано более 41 млрд грн, что составляет почти 90% расходов.
По состоянию на ноябрь 2025 года общинами и регионами на поддержку Сил обороны и безопасности выделен пакет поддержки в размере 47 млрд грн. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Виктор Микита, информирует УНН.
Подробности
По его словам, это средства налогоплательщиков, направленные на приоритетное направление.
На уровне ОВА и общин приняты соответствующие оперативные решения, которые позволили уже профинансировать почти 90% расходов, что составляет более 41 млрд грн. Это то, что уже помогало и продолжает помогать крепко стоять нашим защитникам по всей линии фронта
Он уточнил, что в отдельных регионах расходы на поддержку Сил обороны и безопасности достигают 40% от областного бюджета и 30% от общего объема бюджетов общин и областного центра.
"Это существенное финансирование, которое демонстрирует текущие приоритеты на местах. Благодарим налогоплательщиков за доверие и стойкость, руководителей ОВА – за эффективную координацию и консолидацию усилий общин в регионах, депутатский корпус в областях и общинах – за государственную позицию, своевременные решения и приоритеты", - написал заместитель руководителя ОП.
Напомним
Кабинет министров выделил 1,8 млрд гривен из резервного фонда на содержание важных дорог в прифронтовых областях. Дополнительно 665,4 млн гривен направлено на закупку топлива для 9 прифронтовых регионов, что обеспечит работу резервных источников питания.
