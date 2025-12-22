"Приоритетное направление": общины и регионы выделили почти 50 миллиардов гривен на поддержку Сил обороны - ОП

$42.250.09
49.470.12
ukenru
19:00 • 5202 просмотра
Должно быть справедливо и корректно: Зеленский анонсировал изменения в календарь праздничных и особых дней
16:37 • 12613 просмотра
"Ничего святого там нет": Зеленский заявил, что россия на Рождество может нанести массированный удар
Эксклюзив
22 декабря, 14:35 • 26041 просмотра
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
Эксклюзив
22 декабря, 14:00 • 20283 просмотра
"Дело Odrex" обнажило слабые места системы здравоохранения. В Верховной Раде готовятся к изменениям системы лицензирования частных учреждений
22 декабря, 13:08 • 21528 просмотра
Дроны ГУР поразили морской нефтяной терминал "таманьнефтегаз" в краснодарском крае рфPhotoVideo
Эксклюзив
22 декабря, 13:06 • 22534 просмотра
Индекс "Оливье": стоимость приготовления салата хоть и снизилась, но не существенно
Эксклюзив
22 декабря, 11:25 • 21073 просмотра
Неделя структуры и перезагрузки: астрологический прогноз 22–28 декабря
22 декабря, 10:46 • 20609 просмотра
В Раде создают рабочую группу для проработки вопроса президентских выборов во время военного положения
22 декабря, 10:39 • 17929 просмотра
"Указы - скоро": Украина готовит новые санкции против рф, будут "не только лица из россии, но и из Китая" - Зеленский
Эксклюзив
22 декабря, 10:33 • 13674 просмотра
Как избежать финансовых ловушек во время праздников: простые правила финансовой дисциплины
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+2°
2м/с
86%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Автоматы по почте и "деньги в книге": разоблачен межрегиональный канал нелегальной торговли оружиемPhoto22 декабря, 13:00 • 8634 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтяного терминала в рф, склада боеприпасов и места запуска "шахедов" оккупантов22 декабря, 13:13 • 18919 просмотра
У долгожданной "Одиссеи" Нолана появился трейлерVideo22 декабря, 14:33 • 11673 просмотра
Буданов назвал главную неудачу Украины во время войны22 декабря, 14:37 • 11738 просмотра
Конфуз на AmericaFest: Ники Минаж случайно назвала Джей Ди Вэнса "убийцей" в присутствии вдовы Чарли Кирка17:50 • 4444 просмотра
публикации
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
Эксклюзив
22 декабря, 14:35 • 26041 просмотра
Проверка Odrex продолжается: Минздрав проверит еще одно юридическое лицо клиники на соблюдение лицензионных условий22 декабря, 11:19 • 33516 просмотра
Как можно украсить дом, если не хочешь устанавливать елкуPhoto21 декабря, 14:01 • 64142 просмотра
Переезд с домашними животными: что следует знать20 декабря, 18:00 • 86112 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить20 декабря, 17:00 • 120782 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Николас Мадуро
Музыкант
Олег Кипер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Польша
Венесуэла
Реклама
УНН Lite
Конфуз на AmericaFest: Ники Минаж случайно назвала Джей Ди Вэнса "убийцей" в присутствии вдовы Чарли Кирка17:50 • 4444 просмотра
У долгожданной "Одиссеи" Нолана появился трейлерVideo22 декабря, 14:33 • 11673 просмотра
Гигантский пряничный домик из фильма "Один дома" появился в США и побил мировой рекордPhoto22 декабря, 07:59 • 35694 просмотра
Первая жена Чака Норриса, Дайан Холечек, умерла в возрасте 84 лет22 декабря, 07:57 • 33148 просмотра
"Лицензия на убийство": фильмы о Джеймсе Бонде будут доступны на Netflix в рамках неожиданной сделки с Amazon20 декабря, 19:10 • 35182 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
YouTube
Instagram

"Приоритетное направление": общины и регионы выделили почти 50 миллиардов гривен на поддержку Сил обороны - ОП

Киев • УНН

 • 342 просмотра

По состоянию на ноябрь 2025 года общинами и регионами выделено 47 млрд грн на поддержку Сил обороны и безопасности. Из этой суммы уже профинансировано более 41 млрд грн, что составляет почти 90% расходов.

"Приоритетное направление": общины и регионы выделили почти 50 миллиардов гривен на поддержку Сил обороны - ОП

По состоянию на ноябрь 2025 года общинами и регионами на поддержку Сил обороны и безопасности выделен пакет поддержки в размере 47 млрд грн. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Виктор Микита, информирует УНН.

Подробности

По его словам, это средства налогоплательщиков, направленные на приоритетное направление.

На уровне ОВА и общин приняты соответствующие оперативные решения, которые позволили уже профинансировать почти 90% расходов, что составляет более 41 млрд грн. Это то, что уже помогало и продолжает помогать крепко стоять нашим защитникам по всей линии фронта

- подчеркнул Микита.

Он уточнил, что в отдельных регионах расходы на поддержку Сил обороны и безопасности достигают 40% от областного бюджета и 30% от общего объема бюджетов общин и областного центра.

"Это существенное финансирование, которое демонстрирует текущие приоритеты на местах. Благодарим налогоплательщиков за доверие и стойкость, руководителей ОВА – за эффективную координацию и консолидацию усилий общин в регионах, депутатский корпус в областях и общинах – за государственную позицию, своевременные решения и приоритеты", - написал заместитель руководителя ОП.

Напомним

Кабинет министров выделил 1,8 млрд гривен из резервного фонда на содержание важных дорог в прифронтовых областях. Дополнительно 665,4 млн гривен направлено на закупку топлива для 9 прифронтовых регионов, что обеспечит работу резервных источников питания.

Более 7 тысяч цифровых офицеров появятся в Силах безопасности и обороны Украины - Федоров08.12.25, 18:13 • 3115 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ЭкономикаПолитика
Государственный бюджет
Кабинет Министров Украины
Война в Украине