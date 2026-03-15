Правительство выделяет 11,2 миллиарда на защиту критической инфраструктуры
Киев • УНН
Кабмин направит средства на усиление защиты критических объектов в десяти областях. Для бизнеса готовят льготные кредиты на энергонезависимость под 7%.
Кабинет министров определил 210 объектов критической инфраструктуры в десяти областях Украины, где в ближайшие дни начнутся работы по усилению защиты. На эти нужды правительство планирует направить 11,2 млрд гривен. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, информирует УНН.
Детали
По ее словам, это позволит как можно быстрее запустить процессы строительства новой защиты.
Скоординировали приоритеты работы с международными партнерами по привлечению дополнительного финансирования для реализации планов устойчивости и усиления защиты энергетической инфраструктуры. Завершаем работу над дерегуляционными решениями и дополнительной поддержкой бизнеса
Она добавила, что Кабмин разрабатывает программу доступного кредитования для бизнеса на энергонезависимость с фиксированной ставкой 7% годовых на весь срок договора.
"В рамках программы "5-7-9%" для прифронтовых продлеваем сроки кредитования до конца 2027 года", - резюмировала глава правительства.
Напомним
На прошлой неделе Кабмин принял решение выделить 1,5 млрд грн субвенции на улучшение условий проживания переселенцев.
