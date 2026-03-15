Правительство выделяет 11,2 миллиарда на защиту критической инфраструктуры

Кабинет министров определил 210 объектов критической инфраструктуры в десяти областях Украины, где в ближайшие дни начнутся работы по усилению защиты. На эти нужды правительство планирует направить 11,2 млрд гривен. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, информирует УНН.

По ее словам, это позволит как можно быстрее запустить процессы строительства новой защиты.

Скоординировали приоритеты работы с международными партнерами по привлечению дополнительного финансирования для реализации планов устойчивости и усиления защиты энергетической инфраструктуры. Завершаем работу над дерегуляционными решениями и дополнительной поддержкой бизнеса