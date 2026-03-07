Уряд спрямував 1,5 млрд грн на облаштування і купівлю житла для переселенців - Свириденко

$43.810.0050.900.00
Ексклюзив
13:30 • 12650 перегляди
Жінки у війську: про службу, втому, материнство й ціну повернення
Ексклюзив
12:32 • 26860 перегляди
Як прибрати живіт та зміцнити тіло вдома - поради тренерки
Ексклюзив
7 березня, 10:22 • 20738 перегляди
Скорочення імпорту пального від європейських країн - чим це загрожує Україні
7 березня, 10:06 • 22983 перегляди
Сили оборони вдарили ракетами ATACMS та SCALP по базі "шахедів" у районі ДАП - Генштаб показав відеоVideo
6 березня, 23:10 • 42612 перегляди
США можуть зняти санкції із російської нафти для стабілізації ринку – Бессент
6 березня, 15:35 • 54317 перегляди
ЄС розглядає фінансову допомогу для відновлення постачання нафти через "Дружбу"
6 березня, 15:23 • 61438 перегляди
росія навесні готує наступ на Донеччині - ЗеленськийVideo
6 березня, 13:05 • 44333 перегляди
Переговори Україна-США-рф тривають, і найближчими тижнями очікується додатковий прогрес - Віткофф
6 березня, 12:50 • 82458 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані
6 березня, 12:20 • 30237 перегляди
Уряд взявся за питання підвищення цін на ринку пального - Свириденко назвала кроки
Популярнi новини
Tinder погодився виплатити $60,5 млн у позові про дискримінацію за віком7 березня, 09:47 • 17699 перегляди
Авіакомпанія Катару оголосила про декілька рейсів до Дохи попри закритий авіапростір7 березня, 11:06 • 9900 перегляди
Деріл Ханна розкритикувала свій образ в "Історії кохання" як "хрестоматійну мізогінію"12:43 • 13511 перегляди
NASA вперше змінила орбіту астероїда навколо Сонця - випадково12:54 • 7508 перегляди
Мандалорець знімає шолом у фільмі і Педро Паскаль каже, це "мало ідеальний сенс"13:15 • 11336 перегляди
Публікації
Як війна навколо Ірану загрожує продовольчій безпеці - у Дубаї закінчуються запаси продуктів6 березня, 14:46 • 46358 перегляди
Замовні кримінальні провадження шкодять репутації українських компаній на міжнародній арені6 березня, 13:09 • 53295 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані6 березня, 12:50 • 82457 перегляди
Сайт StopOdrex з історіями пацієнтів скандальної клініки Odrex відновив роботу 6 березня, 11:16 • 51220 перегляди
Куди піти у Києві на вихідних - анонси заходів6 березня, 09:52 • 58960 перегляди
УНН Lite
Мандалорець знімає шолом у фільмі і Педро Паскаль каже, це "мало ідеальний сенс"13:15 • 11411 перегляди
Деріл Ханна розкритикувала свій образ в "Історії кохання" як "хрестоматійну мізогінію"12:43 • 13602 перегляди
Tinder погодився виплатити $60,5 млн у позові про дискримінацію за віком7 березня, 09:47 • 17798 перегляди
"Мене просто ламали": SOWA відверто розповіла про токсичну співпрацю у шоу-бізнесіPhoto6 березня, 18:52 • 21580 перегляди
Джамала вразила новим треком "Замовкни" - пісня увійде до альбому "Рух мій"Video6 березня, 15:48 • 21782 перегляди
Уряд спрямував 1,5 млрд грн на облаштування і купівлю житла для переселенців - Свириденко

Київ • УНН

 • 506 перегляди

Кабмін спрямував кошти на ремонт приміщень та купівлю будинків у селах. Частину грошей витратять на модульні містечка та потреби маломобільних груп.

Уряд спрямував 1,5 млрд грн на облаштування і купівлю житла для переселенців - Свириденко

Кабмін ухвалив рішення виділити 1,5 млрд грн субвенції на покращення умов проживання переселенців. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, пише УНН.

Продовжуємо працювати над покращенням умов розміщення внутрішньо переміщених осіб. Уряд ухвалив рішення спрямувати 1,5 млрд грн субвенції на облаштування та купівлю житла

- йдеться у повідомленні.

За її словами, мільярд гривень піде на ремонт та переобладнання місць тимчасового проживання. При цьому 20% відремонтованих приміщень обов'язково мають бути пристосовані для потреб людей з інвалідністю та маломобільних груп.

Ще 500 млн грн передбачили на придбання будинків у сільській місцевості. Механізм цієї процедури уряд має затвердити протягом місяця після набрання чинності відповідної постанови. Також кошти субвенції можна буде використовувати на закупівлю будівельних матеріалів та модульних будинків для створення містечок у прифронтових регіонах.

Свириденко додала, що фінансування проєктів у прифронтових областях здійснюватиметься повністю за рахунок державного бюджету. Для інших регіонів передбачили модель співфінансування: 90% надасть держава, а 10% мають виділити місцеві бюджети.

Уряд виділив 10 млрд грн на реалізацію планів стійкості регіонів06.03.26, 18:32 • 3798 переглядiв

Ольга Розгон

СуспільствоЕкономіка
Нерухомість
Село
Державний бюджет
Кабінет Міністрів України
Війна в Україні