Правительство направило 1,5 млрд грн на обустройство и покупку жилья для переселенцев - Свириденко

Кабмин принял решение выделить 1,5 млрд грн субвенции на улучшение условий проживания переселенцев. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, пишет УНН.

Продолжаем работать над улучшением условий размещения внутренне перемещенных лиц. Правительство приняло решение направить 1,5 млрд грн субвенции на обустройство и покупку жилья - говорится в сообщении.

По ее словам, миллиард гривен пойдет на ремонт и переоборудование мест временного проживания. При этом 20% отремонтированных помещений обязательно должны быть приспособлены для нужд людей с инвалидностью и маломобильных групп.

Еще 500 млн грн предусмотрели на приобретение домов в сельской местности. Механизм этой процедуры правительство должно утвердить в течение месяца после вступления в силу соответствующего постановления. Также средства субвенции можно будет использовать на закупку строительных материалов и модульных домов для создания городков в прифронтовых регионах.

Свириденко добавила, что финансирование проектов в прифронтовых областях будет осуществляться полностью за счет государственного бюджета. Для других регионов предусмотрели модель софинансирования: 90% предоставит государство, а 10% должны выделить местные бюджеты.

Правительство выделило 10 млрд грн на реализацию планов устойчивости регионов