Украина возобновила экспорт электроэнергии в Европу: эксперт объяснил, почему это не противоречит графикам отключений

Киев • УНН

 • 162 просмотра

Экспорт объемом 12 МВт осуществляется только при профиците системы для ее балансировки. Средства от продажи направят на ремонт оборудования после обстрелов.

Украина возобновила экспорт электроэнергии в Европу: эксперт объяснил, почему это не противоречит графикам отключений

Украина возобновила экспорт электроэнергии в европейские страны, однако речь идет о небольших объемах, которые используются для балансировки энергосистемы. Об этом рассказал вице-президент по вопросам энергетики Украинского национального комитета Международной торговой палаты (ICC Ukraine) Александр Трохимец, передает УНН.

Детали

По его словам, речь не идет о значительных поставках электроэнергии. Первые объемы экспорта составляли лишь около 12 мегаватт и осуществлялись в определенные часы, когда энергосистема имела профицит.

Во-первых, речь идет не о масштабном экспорте. Это буквально десятки мегаватт в определенные часы. Для понимания порядка цифр – первые поставки составили примерно 12 МВт

-  отметил Трохимец.

Он пояснил, что решение об экспорте принимает диспетчер НЭК "Укрэнерго" и только при условии наличия запаса мощности в энергосистеме.

И только тогда, когда система имеет определенный запас. Если с балансом станет хуже – экспорт просто остановится

- подчеркнул эксперт.

Трохимец подчеркнул, что это не означает "вывоз электроэнергии из страны", как иногда подают в публичном пространстве. На самом деле речь идет об инструменте балансировки энергосистемы.

Он также пояснил, почему в энергосистеме возникает профицит электроэнергии. Одной из причин являются весенние паводки, из-за которых гидроэлектростанции увеличивают производство. Второй – резкий рост генерации на солнечных электростанциях с приходом весны.

В результате днем энергосистема иногда производит больше электроэнергии, чем может потребить

- пояснил он.

В такой ситуации избыток электроэнергии можно либо терять из-за принудительного ограничения работы электростанций, либо продавать на внешний рынок. По словам эксперта, второй вариант является более логичным, ведь энергетической отрасли нужны средства на ремонты, восстановление оборудования после обстрелов и подготовку к следующему отопительному сезону.

Кроме того, Украина работает синхронно с европейской энергосистемой ENTSO-E, где нормальным является как импорт, так и экспорт электроэнергии в разные часы суток.

Днем – профицит солнечной генерации, поэтому можно экспортировать. Вечером — пиковое потребление, и может понадобиться импорт. Это нормальная логика работы интегрированного энергорынка

- резюмировал Трохимец.

Напомним

7 марта враг совершил пятую массированную атаку на энергосистему. В семи регионах обесточены потребители, а в Киеве из-за обстрела нарушено теплоснабжение.

Андрей Тимощенков

