Силы обороны ударили ракетами ATACMS и SCALP по базе "шахедов" в районе ДАП - Генштаб показал видео

Генштаб ВСУ подтвердил поражение ракетами ATACMS и SCALP важного объекта врага в районе ДАП, пишет УНН.

В районе Донецкого аэропорта ракетами ATACMS и SCALP сегодня поражено место хранения, подготовки и пуска ударных БпЛА противника типа "шахед". Удар нанесен подразделениями ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск совместно с авиацией Воздушных сил ВСУ - сообщили в Генштабе.

Как указано, зафиксирован масштабный пожар и вторичная детонация (на видео).

Кроме того, как указано, в рамках снижения боевого потенциала российского агрессора подразделения Сил обороны Украины 6-го и в ночь на 7-е марта нанесли противнику серию других поражений.

"В частности, поражен пункт управления БпЛА оккупантов в районе Дибровы (ВОТ Луганской обл.), а также командно-наблюдательный пункт в районе Кругляковки (ВОТ Харьковской обл.). Кроме того, Силы обороны били по артиллерийским средствам противника на огневых позициях: в районах Тавильжанки (ВОТ Харьковской обл.), Воскресенки и Новопавловки (ВОТ Донецкой обл.). Также поражены районы сосредоточения живой силы противника в районах Новогригоровки, Железнодорожного (ВОТ Запорожской обл.), Торского (ВОТ Донецкой обл.) и Сопича на Сумщине", - сообщили в Генштабе.

Степень нанесенного ущерба и потери врага уточняются.

"Системное поражение пунктов управления БпЛА, артиллерийских позиций и живой силы противника ослабляет его возможности по управлению подразделениями, ведению огня и подготовке наступательных действий. Продолжение следует! Слава Украине!" - подчеркнули в Генштабе.

