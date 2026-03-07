Tinder согласился выплатить $60,5 млн по иску о дискриминации по возрасту

$43.810.0050.900.00
ukenru
Эксклюзив
10:22 • 1088 просмотра
Сокращение импорта топлива из европейских стран – чем это грозит Украине
10:06 • 4064 просмотра
Силы обороны ударили ракетами ATACMS и SCALP по базе "шахедов" в районе ДАП - Генштаб показал видеоVideo
6 марта, 23:10 • 31973 просмотра
США могут снять санкции с российской нефти для стабилизации рынка – Бессент
6 марта, 15:35 • 47685 просмотра
ЕС рассматривает финансовую помощь для возобновления поставок нефти через "Дружбу"
6 марта, 15:23 • 55069 просмотра
россия весной готовит наступление на Донетчине - ЗеленскийVideo
6 марта, 13:05 • 42324 просмотра
Переговоры Украина-США-рф продолжаются, и в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс - Уиткофф
6 марта, 12:50 • 72732 просмотра
Безумные цены на топливо в Европе - что происходит с рынком из-за войны в Иране
6 марта, 12:20 • 29463 просмотра
Правительство занялось вопросом подорожания на рынке горючего - Свириденко назвала шаги
6 марта, 11:26 • 26740 просмотра
Politico: в ЕС "потопили" модель для ускоренного вступления Украины
6 марта, 10:48 • 25206 просмотра
Зеленский сообщил о втором этапе обмена - из российского плена возвращаются еще 300 украинских защитниковPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+8°
2м/с
57%
758мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Число пострадавших в Харькове возросло до 10 человек, под завалами дома 5 человек – ОВАPhoto7 марта, 01:30 • 29829 просмотра
Мир между Украиной и РФ остается возможным, несмотря на вероятную передачу россиянами разведданных для Ирана о позициях США – Белый домVideo7 марта, 02:11 • 15047 просмотра
Госдеп США экстренно одобрил продажу Израилю 12 тысяч авиабомб в обход Конгресса7 марта, 02:29 • 10899 просмотра
В Харькове уже 4 погибших после ракетного удара россиян по многоэтажке05:01 • 14241 просмотра
Мировые цены на нефть и газ бьют многолетние рекорды из-за войны с Ираном05:24 • 5312 просмотра
публикации
Как война вокруг Ирана угрожает продовольственной безопасности – в Дубае заканчиваются запасы продуктов6 марта, 14:46 • 37343 просмотра
Заказные уголовные производства вредят репутации украинских компаний на международной арене6 марта, 13:09 • 44359 просмотра
Безумные цены на топливо в Европе - что происходит с рынком из-за войны в Иране6 марта, 12:50 • 72739 просмотра
Сайт StopOdrex с историями пациентов скандальной клиники Odrex возобновил работу6 марта, 11:16 • 44250 просмотра
Куда пойти в Киеве на выходных - анонсы мероприятий6 марта, 09:52 • 52140 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Олег Синегубов
Игорь Терехов
Виталий Кличко
Владимир Зеленский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Харьков
Израиль
Реклама
УНН Lite
Tinder согласился выплатить $60,5 млн по иску о дискриминации по возрасту09:47 • 1510 просмотра
"Меня просто ломали": SOWA откровенно рассказала о токсичном сотрудничестве в шоу-бизнесеPhoto6 марта, 18:52 • 17688 просмотра
Джамала поразила новым треком "Замовкни" - песня войдет в альбом "Рух мій"Video6 марта, 15:48 • 18022 просмотра
Бритни Спирс арестовали в Калифорнии по подозрению в вождении в нетрезвом виде6 марта, 02:40 • 35758 просмотра
Меган Фокс вернулась в Instagram после почти двухлетнего перерыва и сразу показала откровенные фотоPhoto5 марта, 18:11 • 31966 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
«Калибр» (семейство ракет)
Золото
Нефть марки Brent

Tinder согласился выплатить $60,5 млн по иску о дискриминации по возрасту

Киев • УНН

 • 1512 просмотра

Приложение Tinder урегулировало иск о завышении цен на подписки для лиц старше 28 лет в Калифорнии. Выплаты получат около 268 тысяч пользователей.

Tinder согласился выплатить $60,5 млн по иску о дискриминации по возрасту

Tinder согласился выплатить 60,5 миллиона долларов в Калифорнии в США для урегулирования коллективного иска, в котором популярное приложение для знакомств обвинялось в дискриминации по возрасту, пишет УНН со ссылкой на Mashable. 

Детали

В 2015 году пользователь Tinder Аллан Канделор подал в суд на приложение для знакомств, утверждая, что оно взимало с пользователей старшего возраста больше, чем с младшего, за премиум-подписки Tinder Plus и Tinder Gold. В иске утверждалось, что Tinder нарушил закон Калифорнии о гражданских правах Унру и закон о недобросовестной конкуренции.

Tinder отрицает какие-либо правонарушения или нарушения закона. Но теперь, спустя более десяти лет, Tinder согласился урегулировать дело Канделора против Tinder, Inc. и выплатить соответствующим пользователям 60,5 миллиона долларов в рамках коллективного иска.

Согласно уведомлению о коллективном иске, право на получение этих денег имеют: покупатели Tinder Plus или Tinder Gold в Калифорнии в любое время после 2 марта 2015 года, которым было более 29 лет. Или покупатели Plus или Gold в Калифорнии в любое время после 2 марта 2016 года, которым было более 28 лет. Те, кто заплатил больше за подписку, получат большую выплату. Окончательное слушание по утверждению соглашения состоится 20 мая.

По данным ClassAction.org, соглашение распространяется на около 268 000 пользователей Tinder в Калифорнии.

"После тщательного рассмотрения мы пришли к выводу, что урегулирование этого вопроса - лучший путь вперед, позволяющий устранить неопределенность, уменьшить отвлекающие факторы для руководства и защитить Tinder от финансовых рисков, связанных с судебным разбирательством. Чтобы было ясно: это соглашение не является признанием вины или ответственности. Доверие пользователей остается основой нашего долгосрочного успеха. Мы стремимся работать прозрачно, оставляя этот 11-летний вопрос позади и возвращаясь к выполнению нашей миссии", - сообщил Mashable представитель Tinder.

Кибератакам подверглись компании-владельцы приложений для знакомств Bumble, Badoo и Tinder31.01.26, 09:38 • 44753 просмотра

Юлия Шрамко

Новости МираУНН Lite
Калифорния
Соединённые Штаты