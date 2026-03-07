Tinder согласился выплатить $60,5 млн по иску о дискриминации по возрасту

Tinder согласился выплатить 60,5 миллиона долларов в Калифорнии в США для урегулирования коллективного иска, в котором популярное приложение для знакомств обвинялось в дискриминации по возрасту, пишет УНН со ссылкой на Mashable.

Детали

В 2015 году пользователь Tinder Аллан Канделор подал в суд на приложение для знакомств, утверждая, что оно взимало с пользователей старшего возраста больше, чем с младшего, за премиум-подписки Tinder Plus и Tinder Gold. В иске утверждалось, что Tinder нарушил закон Калифорнии о гражданских правах Унру и закон о недобросовестной конкуренции.

Tinder отрицает какие-либо правонарушения или нарушения закона. Но теперь, спустя более десяти лет, Tinder согласился урегулировать дело Канделора против Tinder, Inc. и выплатить соответствующим пользователям 60,5 миллиона долларов в рамках коллективного иска.

Согласно уведомлению о коллективном иске, право на получение этих денег имеют: покупатели Tinder Plus или Tinder Gold в Калифорнии в любое время после 2 марта 2015 года, которым было более 29 лет. Или покупатели Plus или Gold в Калифорнии в любое время после 2 марта 2016 года, которым было более 28 лет. Те, кто заплатил больше за подписку, получат большую выплату. Окончательное слушание по утверждению соглашения состоится 20 мая.

По данным ClassAction.org, соглашение распространяется на около 268 000 пользователей Tinder в Калифорнии.

"После тщательного рассмотрения мы пришли к выводу, что урегулирование этого вопроса - лучший путь вперед, позволяющий устранить неопределенность, уменьшить отвлекающие факторы для руководства и защитить Tinder от финансовых рисков, связанных с судебным разбирательством. Чтобы было ясно: это соглашение не является признанием вины или ответственности. Доверие пользователей остается основой нашего долгосрочного успеха. Мы стремимся работать прозрачно, оставляя этот 11-летний вопрос позади и возвращаясь к выполнению нашей миссии", - сообщил Mashable представитель Tinder.

