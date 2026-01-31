$42.850.00
30 января, 18:51 • 16627 просмотра
Украина и россия подошли "очень близко к соглашению" — Трамп
30 января, 18:30 • 30264 просмотра
Если не было отопления - не будет и счета: в Украине автоматически пересчитают суммы в платежках
Эксклюзив
30 января, 18:21 • 30121 просмотра
Блэкауты, мороз и обстрелы: выдержит ли мобильная связь новую волну энергокризиса
Эксклюзив
30 января, 17:20 • 21612 просмотра
"Все эти видео - это "Голливуд": в Силах обороны Юга опровергли захват Терноватого, Речного и Злагоды
Эксклюзив
30 января, 15:18 • 21263 просмотра
Чего ждет бизнес и возможен ли результативный диалог с госорганами: ответили в Американской торговой палате
Эксклюзив
30 января, 13:54 • 20244 просмотра
Вирус с высокой летальностью Нипах распространяется по Азии: что это за инфекция и есть ли угроза для Украины
Эксклюзив
30 января, 12:21 • 21061 просмотра
Не выявили или не хотели выявить? В Минздраве заявили, что две компании, связанные со скандальной клиникой Odrex, успешно прошли проверку
30 января, 11:34 • 21411 просмотра
Зеленский: без ударов по энергетике ночью, но россия переориентировала атаки на логистику, повредила склады американской компании
Эксклюзив
30 января, 10:25 • 22411 просмотра
В Киеве во время ремонта нашли мумифицированное тело мужчины: он годами был заперт в квартире
30 января, 09:11 • 26444 просмотра
Движение поездов между Днепром и Запорожьем ограничено из-за атак рф - Укрзализныця
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Кибератакам подверглись компании-владельцы приложений для знакомств Bumble, Badoo и Tinder

Киев • УНН

 • 40 просмотра

Компании Bumble, Panera Bread, Match Group и CrunchBase пострадали от кибератак. Хакеры получили доступ к данным, но не к учетным записям или финансовой информации.

Кибератакам подверглись компании-владельцы приложений для знакомств Bumble, Badoo и Tinder

Волна кибератак затронула компании Bumble Inc., Panera Bread Co., Match Group Inc. и CrunchBase Inc. на фоне того, как эксперты по кибербезопасности предупреждают о новом витке атак с использованием методов социальной инженерии, направленных на американские компании, сообщило Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Компания Bumble Inc., материнская компания приложений для знакомств Bumble, Badoo и BFF, обратилась в правоохранительные органы после того, как учетная запись одного из ее подрядчиков "недавно была взломана в результате фишинговой атаки", сообщил представитель компании.

Хакер "на короткое время получил несанкционированный доступ к небольшой части нашей сети", сказал представитель, добавив, что компания считает, что доступ прекратился. Хакеры не получили доступ к базе данных пользователей компании, учетным записям пользователей, приложению Bumble, личным сообщениям или профилям, сказал представитель.

Аналогично, Panera Bread заявила, что уведомила правоохранительные органы после обнаружения инцидента в области кибербезопасности и предприняла шаги для его устранения. Представитель Panera заявил, что хакер получил доступ к программному приложению, которое компания использовала для хранения данных.

"Затронутые данные - это контактная информация", - сказал представитель, не вдаваясь в подробности.

В среду Match Group, конгломерат, владеющий Tinder, Hinge и другими приложениями для знакомств, также подтвердил, что компания столкнулась с инцидентом в сфере кибербезопасности, который затронул "ограниченное количество данных пользователей", и что она находится в процессе уведомления клиентов.

Представитель компании заявил, что нет никаких признаков того, что были получены доступ к учетным данным пользователей, финансовой информации или личной переписке.

Представитель Match сообщил Mashable: "Нам известно о заявлениях, поступающих в Интернете, связанных с недавно обнаруженным инцидентом в сфере безопасности. Match Group серьезно относится к безопасности наших пользователей и быстро отреагировала, чтобы прекратить несанкционированный доступ. Мы продолжаем расследование с помощью внешних экспертов по кибербезопасности".

"Нет никаких признаков того, что были получены доступ к учетным данным пользователей, финансовой информации или частным сообщениям. Мы считаем, что инцидент повлиял на ограниченное количество данных пользователей, и мы уже проводим процесс уведомления отдельных лиц, соответствующим образом", - продолжил представитель.

Представитель CrunchBase заявил, что документы в корпоративной сети были затронуты, но компания локализовала инцидент.

Система Match была взломана 16 января, но Bloomberg не смог установить, когда именно произошли инциденты.

Эксперты по кибербезопасности недавно предупредили о кампании социальной инженерии, направленной против американских компаний, которая, как предполагается, осуществляется группой, называющей себя ShinyHunters. Группа взяла на себя ответственность за атаки на Bumble, Panera Breach, Match и CrunchBase, хотя Bloomberg не смог независимо подтвердить эти заявления.

На своем веб-сайте, как пишет Mashable, ранее на этой неделе ShinyHunters подтвердили, что они причастны к утечке данных Panera Bread, в результате которой было якобы похищено более 14 миллионов записей клиентов. Сообщается, что похищенные данные включают имена клиентов, адреса электронной почты, номера телефонов, домашние адреса и данные учетных записей.

Компания Mandiant, занимающаяся кибербезопасностью и принадлежащая Google (Alphabet Inc.), на прошлой неделе предупредила о кампании ShinyHunters, заявив, что группа использовала новые методы "вишинга" для взлома учетных данных единого входа (SAN) организаций-жертв и удаленного доступа к их системам.

После проникновения в компьютерную систему хакеры переходят к использованию сред "программное обеспечение как услуга" (SaaS) для кражи конфиденциальных данных, заявил в письменном заявлении Чарльз Кармакал, технический директор Mandiant.

Он добавил, что хакер, называющий себя ShinyHunters, обращался к некоторым жертвам с вымогательством выплатить им "вознаграждение".

Хакеры взломали Instagram: под угрозой данные 17,5 млн пользователей10.01.26, 21:57 • 7216 просмотров

Юлия Шрамко

ТехнологииУНН Lite
Социальная сеть
Alphabet Inc.
Bloomberg L.P.
Соединённые Штаты
Google