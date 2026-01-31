$42.850.00
30 січня, 18:51
Україна та росія наблизилися “дуже близько до угоди” - Трамп
30 січня, 18:30
Якщо не було опалення - не буде й рахунку: в Україні автоматично перерахують суми у платіжках
Ексклюзив
30 січня, 18:21
Блекаути, мороз і обстріли: чи “витягне” мобільний зв’язок нову хвилю енергокризи
Ексклюзив
30 січня, 17:20
"Всі ці відео - це "Голівуд": у Силах оборони Півдня спростували захоплення Тернуватого, Річного та Злагоди
Ексклюзив
30 січня, 15:18
Чого чекає бізнес та чи можливий результативний діалог з держорганами: відповіли в Американський торговельній палаті
Ексклюзив
30 січня, 13:54
Вірус з високою летальністю Ніпах шириться Азією: що це за інфекція і чи є загроза для України
Ексклюзив
30 січня, 12:21
Не виявили чи не хотіли виявити? В МОЗ заявили, що дві компанії, повʼязані зі скандальною клінікою Odrex успішно пройшли перевірку
30 січня, 11:34
Зеленський: без ударів по енергетиці вночі, але росія переорієнтувала атаки на логістику, пошкодила склади американської компанії
Ексклюзив
30 січня, 10:25
У Києві під час ремонту знайшли муміфіковане тіло чоловіка: його було роками замкнено в квартирі
30 січня, 09:11
Рух поїздів між Дніпром та Запоріжжям обмежили через атаки рф - Укрзалізниця
Кібератак зазнали компанії-власники додатків для знайомств Bumble, Badoo та Tinder

Київ • УНН

 • 24 перегляди

Компанії Bumble, Panera Bread, Match Group і CrunchBase постраждали від кібератак. Хакери отримали доступ до даних, але не до облікових записів чи фінансової інформації.

Кібератак зазнали компанії-власники додатків для знайомств Bumble, Badoo та Tinder

Хвиля кібератак торкнулася компаній Bumble Inc., Panera Bread Co., Match Group Inc. і CrunchBase Inc., на тлі того, як експерти з кібербезпеки попереджають про новий виток атак з використанням методів соціальної інженерії, спрямованих на американські компанії, повідомило Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Компанія Bumble Inc., материнська компанія додатків для знайомств Bumble, Badoo та BFF, звернулася до правоохоронних органів після того, як обліковий запис одного з її підрядників "нещодавно був зламаний внаслідок фішингової атаки", повідомив представник компанії.

Хакер "на короткий час отримав несанкціонований доступ до невеликої частини нашої мережі", сказав представник, додавши, що компанія вважає, що доступ припинився. Хакери не отримали доступ до бази даних користувачів компанії, облікових записів користувачів, додатку Bumble, особистих повідомлень або профілів, сказав представник.

Аналогічно, Panera Bread заявила, що повідомила правоохоронні органи після виявлення інциденту в галузі кібербезпеки та зробила кроки для його усунення. Представник Panera заявив, що хакер отримав доступ до програмного застосунку, який компанія використовувала для зберігання даних.

"Дані, які зачепило, - це контактна інформація", - сказав представник, не вдаючись у подробиці.

У середу Match Group, конгломерат, який володіє Tinder, Hinge та іншими додатками для знайомств, також підтвердив, що компанія зіткнулася з інцидентом у сфері кібербезпеки, який торкнувся "обмеженої кількості даних користувачів", і що вона знаходиться в процесі повідомлення клієнтів.

Представник компанії заявив, що немає жодних ознак того, що було отримано доступ до облікових даних користувачів, фінансової інформації чи особистого листування.

Речник Match повідомив Mashable: "Нам відомо про заяви, що надходять в Інтернеті, пов’язані з нещодавно виявленим інцидентом у сфері безпеки. Match Group серйозно ставиться до безпеки наших користувачів і швидко відреагувала, щоб припинити несанкціонований доступ. Ми продовжуємо розслідування за допомогою зовнішніх експертів з кібербезпеки".

"Немає жодних ознак того, що було отримано доступ до облікових даних користувачів, фінансової інформації чи приватних повідомлень. Ми вважаємо, що інцидент вплинув на обмежену кількість даних користувачів, і ми вже проводимо процес повідомлення окремих осіб, відповідним чином", - продовжив речник.

Представник CrunchBase заявив, що документи в корпоративній мережі зачепило, але компанія локалізувала інцидент.

Система Match була зламана 16 січня, але Bloomberg не зміг встановити, коли саме сталися інциденти.

Експерти з кібербезпеки нещодавно попередили про кампанію соціальної інженерії, спрямовану проти американських компаній, яка, як передбачається, здійснюється групою, яка називає себе ShinyHunters. Група взяла на себе відповідальність за атаки на Bumble, Panera Breach, Match та CrunchBase, хоча Bloomberg не зміг незалежно підтвердити ці заяви.

На своєму вебсайті, як пише Mashable, раніше цього тижня ShinyHunters підтвердили, що вони причетні до витоку даних Panera Bread, у результаті якого було нібито викрадено понад 14 мільйонів записів клієнтів. Повідомляється, що викрадені дані включають імена клієнтів, адреси електронної пошти, номери телефонів, домашні адреси та дані облікових записів. 

Компанія Mandiant, що займається кібербезпекою і належить Google (Alphabet Inc.), минулого тижня попередила про кампанію ShinyHunters, заявивши, що група використовувала нові методи "вішингу" для злому облікових даних єдиного входу (SAN) організацій-жертв та віддаленого доступу до їх систем.

Після проникнення в комп'ютерну систему хакери переходять до використання середовищ "програмне забезпечення як послуга" (SaaS) для крадіжки конфіденційних даних, заявив у письмовій заяві Чарльз Кармакал, технічний директор Mandiant.

Він додав, що хакер, який називає себе ShinyHunters, звертався до деяких жертв з вимаганням виплатити їм "винагороду".

Юлія Шрамко

