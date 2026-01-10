Хакери взламали Instagram: під загрозою дані 17,5 млн користувачів
Київ • УНН
Масштабний злам Instagram призвів до витоку персональних даних 17,5 млн користувачів, що створює ризики фішингу та злому акаунтів. Хакери опублікували інформацію, отриману з API Instagram ще у 2024 році.
Унаслідок масштабного зламу Instagram у мережі опинилися персональні дані 17,5 млн користувачів, що створює ризики фішингу та злому акаунтів. Про це повідомляє Notebookcheck, пише УНН.
Деталі
Malwarebytes підтвердила масштабний витік даних, в результаті якого була розкрита особиста інформація з 17,5 мільйонів акаунтів Instagram.
Витік даних може бути використаний для фішингу та злому акаунтів.
Користувачам рекомендують:
- бути обережними з підозрілими повідомленнями та посиланнями;
- увімкнути двофакторну автентифікацію (2FA);
- змінити пароль на надійний та унікальний.
За даними Malwarebytes, витік пов’язують з хакером під ім’ям "Solonik". Дані були опубліковані на BreachForums 7 січня 2026 року і включають файли JSON та TXT, ймовірно, отримані з API Instagram ще у 2024 році.
Серед опублікованої інформації – імена користувачів, повні імена, адреси електронної пошти, міжнародні номери телефонів, часткові фізичні адреси та інші контактні дані. Паролі, за повідомленнями, не були частиною витоку.
Malwarebytes попереджає, що зловмисники можуть використовувати ці дані для фішингу, цільових атак та спроб викрадення акаунтів через систему скидання паролів.
