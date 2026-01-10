Хакери взламали Instagram: під загрозою дані 17,5 млн користувачів

$42.990.00
10 січня, 11:45 • 12039 перегляди
Синоптики дали прогноз погоди на три дні: чи підуть в Україні морози на спад
10 січня, 08:55 • 21868 перегляди
Шість тисяч французьких військових можуть бути розміщені в Україні після укладення мирної угоди - ЗМІ
10 січня, 08:49 • 23108 перегляди
Радбез ООН збереться 12 січня через застосування росією ракети "Орєшнік" проти України
10 січня, 08:27 • 21465 перегляди
Де відключення довгострокові, а де екстрені та скільком споживачам повернули світло: оперативна ситуація в енергосистемі України
9 січня, 23:09 • 22029 перегляди
Нафта подорожчала на 2% через заворушення в Ірані та ескалацію в Україні
9 січня, 20:32 • 29677 перегляди
США та Україна підпишуть угоду про реконструкцію на 800 млрд доларів - The Telegraph
9 січня, 15:56 • 52369 перегляди
У Раду надійшли заяви про відставку Федорова та Шмигаля
9 січня, 14:55 • 38352 перегляди
Обмеження руху на низці трас скасували: актуальна ситуація на дорогах
9 січня, 14:44 • 37632 перегляди
Україна надала право на видобуток літію другу Трампа - NYT
9 січня, 13:30 • 30582 перегляди
Інфляція за рік сповільнилася до 8%: на що зросли ціни і що подешевшалоPhoto
Рубіо висловив підтримку США "хороброму народу Ірану" на тлі протестів10 січня, 10:21 • 4728 перегляди
Київ та Київщина повертаються до стабілізаційних графіків: фахівцям вдалося стабілізувати ситуацію з електропостачанням10 січня, 10:56 • 15831 перегляди
Вбивство Рене Гуд співробітником імміграційної служби США: ЗМІ опублікували нове відеоVideo10 січня, 11:20 • 10108 перегляди
“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 9984 перегляди
Трамп заявив, що прийме від Мачадо Нобелівську премію миру: у Комітеті відреагували14:17 • 7852 перегляди
Негода в Україні vs навчання: які регіони вирішили перейти на дистанційку, а які - ще думають9 січня, 16:19 • 33537 перегляди
Секрети приготування ідеального тірамісу: класичний рецепт та полуничний варіантPhoto8 січня, 18:39 • 80661 перегляди
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів8 січня, 17:08 • 107502 перегляди
Історії, які намагалися стерти: чому сайт StopOdrex так дошкуляє клініці “Одрекс”8 січня, 15:30 • 79216 перегляди
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичівPhoto
8 січня, 13:48 • 100362 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кирило Буданов
Андрій Сибіга
Джей Ді Венс
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Венесуела
Франція
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto15:04 • 3660 перегляди
“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 10042 перегляди
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 68477 перегляди
Warner Bros. відхиляє оновлену пропозицію Paramount про поглинання - CNN7 січня, 14:22 • 70070 перегляди
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 90802 перегляди
Опалення
Соціальна мережа
Техніка
Дипломатка
Instagram

Хакери взламали Instagram: під загрозою дані 17,5 млн користувачів

Київ • УНН

 • 288 перегляди

Масштабний злам Instagram призвів до витоку персональних даних 17,5 млн користувачів, що створює ризики фішингу та злому акаунтів. Хакери опублікували інформацію, отриману з API Instagram ще у 2024 році.

Хакери взламали Instagram: під загрозою дані 17,5 млн користувачів

Унаслідок масштабного зламу Instagram у мережі опинилися персональні дані 17,5 млн користувачів, що створює ризики фішингу та злому акаунтів. Про це повідомляє Notebookcheck, пише УНН.

Деталі

Malwarebytes підтвердила масштабний витік даних, в результаті якого була розкрита особиста інформація з 17,5 мільйонів акаунтів Instagram.

Витік даних може бути використаний для фішингу та злому акаунтів.

Користувачам рекомендують:

  • бути обережними з підозрілими повідомленнями та посиланнями;
    • увімкнути двофакторну автентифікацію (2FA);
      • змінити пароль на надійний та унікальний.

        За даними Malwarebytes, витік пов’язують з хакером під ім’ям "Solonik". Дані були опубліковані на BreachForums 7 січня 2026 року і включають файли JSON та TXT, ймовірно, отримані з API Instagram ще у 2024 році.

        Серед опублікованої інформації – імена користувачів, повні імена, адреси електронної пошти, міжнародні номери телефонів, часткові фізичні адреси та інші контактні дані. Паролі, за повідомленнями, не були частиною витоку.

        Malwarebytes попереджає, що зловмисники можуть використовувати ці дані для фішингу, цільових атак та спроб викрадення акаунтів через систему скидання паролів.

        Більше не можна покладатися на власні очі, щоб визначити, що реально: керівник Instagram порушив питання ШІ для фото01.01.26, 14:15 • 102986 переглядiв

        Ольга Розгон

        Новини СвітуТехнології
        Соціальна мережа
        Instagram