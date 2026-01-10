$42.990.00
10 января, 11:45 • 12041 просмотра
Синоптики дали прогноз погоды на три дня: пойдут ли в Украине морозы на спад
10 января, 08:55 • 21878 просмотра
Шесть тысяч французских военных могут быть размещены в Украине после заключения мирного соглашения - СМИ
10 января, 08:49 • 23115 просмотра
Совбез ООН соберется 12 января из-за применения россией ракеты "Орешник" против Украины
10 января, 08:27 • 21474 просмотра
Где отключения долгосрочные, а где экстренные и скольким потребителям вернули свет: оперативная ситуация в энергосистеме Украины
9 января, 23:09 • 22032 просмотра
Нефть подорожала на 2% из-за беспорядков в Иране и эскалации в Украине
9 января, 20:32 • 29681 просмотра
США и Украина подпишут соглашение о реконструкции на 800 млрд долларов - The Telegraph
9 января, 15:56 • 52375 просмотра
В Раду поступили заявления об отставке Федорова и Шмыгаля
9 января, 14:55 • 38355 просмотра
Ограничения движения на ряде трасс отменены: актуальная ситуация на дорогах
9 января, 14:44 • 37632 просмотра
Украина предоставила право на добычу лития другу Трампа - NYT
9 января, 13:30 • 30582 просмотра
Инфляция за год замедлилась до 8%: на что выросли цены и что подешевелоPhoto
Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленнойPhoto15:04 • 3660 просмотра
"Жить на полную": певица Алина Гросу объявила о беременностиVideo10 января, 13:08 • 10042 просмотра
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 68478 просмотра
Warner Bros. отклоняет обновленное предложение Paramount о поглощении - CNN7 января, 14:22 • 70071 просмотра
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"6 января, 12:31 • 90803 просмотра
Instagram

Хакеры взломали Instagram: под угрозой данные 17,5 млн пользователей

Киев • УНН

 • 290 просмотра

Масштабный взлом Instagram привел к утечке персональных данных 17,5 млн пользователей, что создает риски фишинга и взлома аккаунтов. Хакеры опубликовали информацию, полученную из API Instagram еще в 2024 году.

Хакеры взломали Instagram: под угрозой данные 17,5 млн пользователей

В результате масштабного взлома Instagram в сети оказались персональные данные 17,5 млн пользователей, что создает риски фишинга и взлома аккаунтов. Об этом сообщает Notebookcheck, пишет УНН.

Детали

Malwarebytes подтвердила масштабную утечку данных, в результате которой была раскрыта личная информация из 17,5 миллионов аккаунтов Instagram.

Утечка данных может быть использована для фишинга и взлома аккаунтов.

Пользователям рекомендуют:

  • быть осторожными с подозрительными сообщениями и ссылками;
    • включить двухфакторную аутентификацию (2FA);
      • сменить пароль на надежный и уникальный.

        По данным Malwarebytes, утечку связывают с хакером под именем "Solonik". Данные были опубликованы на BreachForums 7 января 2026 года и включают файлы JSON и TXT, вероятно, полученные из API Instagram еще в 2024 году.

        Среди опубликованной информации – имена пользователей, полные имена, адреса электронной почты, международные номера телефонов, частичные физические адреса и другие контактные данные. Пароли, по сообщениям, не были частью утечки.

        Malwarebytes предупреждает, что злоумышленники могут использовать эти данные для фишинга, целевых атак и попыток похищения аккаунтов через систему сброса паролей.

        Больше нельзя полагаться на собственные глаза, чтобы определить, что реально: руководитель Instagram поднял вопрос ИИ для фото01.01.26, 14:15 • 102986 просмотров

        Ольга Розгон

        Новости МираТехнологии
        Социальная сеть
        Instagram