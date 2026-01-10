Хакеры взломали Instagram: под угрозой данные 17,5 млн пользователей
Киев • УНН
Масштабный взлом Instagram привел к утечке персональных данных 17,5 млн пользователей, что создает риски фишинга и взлома аккаунтов. Хакеры опубликовали информацию, полученную из API Instagram еще в 2024 году.
В результате масштабного взлома Instagram в сети оказались персональные данные 17,5 млн пользователей, что создает риски фишинга и взлома аккаунтов. Об этом сообщает Notebookcheck, пишет УНН.
Детали
Malwarebytes подтвердила масштабную утечку данных, в результате которой была раскрыта личная информация из 17,5 миллионов аккаунтов Instagram.
Утечка данных может быть использована для фишинга и взлома аккаунтов.
Пользователям рекомендуют:
- быть осторожными с подозрительными сообщениями и ссылками;
- включить двухфакторную аутентификацию (2FA);
- сменить пароль на надежный и уникальный.
По данным Malwarebytes, утечку связывают с хакером под именем "Solonik". Данные были опубликованы на BreachForums 7 января 2026 года и включают файлы JSON и TXT, вероятно, полученные из API Instagram еще в 2024 году.
Среди опубликованной информации – имена пользователей, полные имена, адреса электронной почты, международные номера телефонов, частичные физические адреса и другие контактные данные. Пароли, по сообщениям, не были частью утечки.
Malwarebytes предупреждает, что злоумышленники могут использовать эти данные для фишинга, целевых атак и попыток похищения аккаунтов через систему сброса паролей.
