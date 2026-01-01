$42.350.03
рф атаковала порты и логистику в Одесской области и железную дорогу на Волыни и Сумщине в новогоднюю ночь: вице-премьер сообщил детали
10:32 • 3206 просмотра
Новогодняя ночь в Украине: в службу 112 поступило 5 тыс. сообщений и два вызова о фейерверке и салюте
10:10 • 3738 просмотра
Чекапы 40+ теперь доступны украинцам: что это и как воспользоватьсяPhotoVideo
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 72870 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
31 декабря, 18:52 • 90141 просмотра
Ожидается участие представителей более 10 стран, а также НАТО, Еврокомиссии и Евросовета: Умеров о встрече советников 3 января
31 декабря, 16:58 • 36695 просмотра
Девять моряков, среди которых двое украинцев, освобождены из плена пиратов в Сенегале
31 декабря, 15:45 • 36644 просмотра
Избраны независимые члены наблюдательного совета Энергоатома: что о них известно
Эксклюзив
31 декабря, 15:05 • 32789 просмотра
Возвращение Трампа в Белый дом, возобновление переговоров между Украиной и РФ: главные политические события 2025 года
31 декабря, 12:36 • 26801 просмотра
Сколько времени звучала воздушная тревога и чем рф бомбила Украину в 2025 году: данные инфографикиPhoto
31 декабря, 10:25 • 28532 просмотра
ГУРкот под елку: военная разведка и пограничники поразили нефтяной терминал и НПЗ в краснодарском краеPhotoVideo
Эксклюзивы
Больше нельзя полагаться на собственные глаза, чтобы определить, что реально: руководитель Instagram поднял вопрос ИИ для фото

Киев • УНН

 • 108 просмотра

Руководитель Instagram Адам Моссери утверждает, что компании, производящие цифровые камеры, идут по неправильному пути.

Больше нельзя полагаться на собственные глаза, чтобы определить, что реально: руководитель Instagram поднял вопрос ИИ для фото

Глава Instagram Адам Моссери подытожил 2025 год, анализируя 20 изображений, посвященных новой эре "бесконечного синтетического контента", который становится труднее отличить от реальности, а также старой, более личной ленты Instagram, которая, по его словам, "мертва" уже много лет, пишет УНН со ссылкой на The Verge.

Детали

В прошлом году один из авторов The Verge написал, что "...по умолчанию считается, что фотография поддельная, потому что создание реалистичных и правдоподобных поддельных фотографий теперь стало тривиальным", и, как указано, Моссери соглашается.

"На протяжении большей части своей жизни я мог смело считать, что фотографии или видео были в значительной степени точными изображениями происходящих моментов. Очевидно, что это уже не так, и нам понадобятся годы, чтобы адаптироваться", - отметил он.

"Мы перейдем от предположения, что то, что мы видим, является реальным по умолчанию, к началу со скептицизма. Обращая внимание на то, кто что-то распространяет и почему. Это будет неудобно - мы генетически склонны верить своим глазам", - указал Моссери.

По словам Моссери, эволюция, необходимая для Instagram и других платформ, заключается в том, что "нам нужно создавать лучшие инструменты для творчества. Помечать контент, созданный с помощью ИИ, и проверять его подлинность. Выявлять сигналы достоверности в том, кто публикует контент. Продолжать улучшать рейтинг по оригинальности".

Моссери, который сосредоточен на Instagram, утверждает, что "мы любим жаловаться на "искусственный мусор", но есть много удивительного контента об ИИ", не называя ничего конкретного и не упоминая конкретно о том, что Meta стремится к разработке ИИ-инструментов. Он утверждает, что компании-производители камер идут неправильным путем, пытаясь дать каждому возможность "выглядеть как профессиональный фотограф из 2015 года".

Вместо этого, говорит он, "сырые", неутешительные изображения временно служат индикатором реальности, пока ИИ не сможет копировать и несовершенства. Тогда "нам нужно будет переключить внимание с того, что говорится, на то, кто это говорит", используя отпечатки пальцев и криптографическую подпись изображений с камер, которые их сделали, для идентификации подлинных медиафайлов вместо того, чтобы полагаться на теги и водяные знаки, добавленные к ИИ.

Моссери, пишет издание, далеко не первый руководитель технологической компании, указывающий на ту же проблему. Руководитель Samsung Патрик Шоме придерживался мнения, что "на самом деле настоящих фотографий не существует" после прошлогодних споров по поводу подхода телефонов Galaxy к фотографированию Луны, а Крейг Федериги из Apple заявил WSJ, что он "обеспокоен" влиянием редактирования с помощью ИИ.

Meta Цукерберга покупает ИИ-стартап Manus, "о котором все говорили" - СМИ
30.12.25, 12:15 • 2981 просмотр

Юлия Шрамко

