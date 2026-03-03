Зеленский: если кто-то выйдет из переговоров, Украина будет действовать иначе, чтобы остановить войну

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что позиция Украины относительно территориальной целостности и суверенитета не изменится, а переговорный процесс следует продолжать ради результата. По его словам, если кто-то из трех сторон захочет выйти из переговоров, Украина будет искать другие форматы, чтобы заставить Россию завершить войну, передает УНН.

Об этом Зеленский сказал 2 марта, отвечая на вопросы журналистов о сообщениях в медиа относительно возможного выхода России из переговорного процесса в случае, если Украина не согласится на передачу ей всего Донбасса.

В то же время он отметил, что стороны обсуждают возможность завершения войны за столом переговоров, и не стоит использовать тему выхода из процесса как инструмент давления.

Мы проговариваем возможность окончания войны за столом переговоров. И просто так сказать, что мы готовы выйти. Да каждая из трех сторон может выйти. Но мы же каким-то образом собираемся для того, чтобы получить результат. Поэтому не надо никого пугать. Надо продолжать переговоры