Зеленский: если кто-то выйдет из переговоров, Украина будет действовать иначе, чтобы остановить войну

$43.100.11
50.870.16
ukenru
Эксклюзив
2 марта, 16:02 • 26682 просмотра
Как помочь домашним питомцам при стрессе - советы ветеринараPhoto
Эксклюзив
2 марта, 15:45 • 32307 просмотра
Мир на грани Третьей мировой: какую роль в войне на Ближнем Востоке играет Украина
2 марта, 15:00 • 26580 просмотра
Украина усиливает консульскую поддержку граждан на Ближнем Востоке, информации о погибших или пострадавших нет - МИД
2 марта, 14:18 • 26888 просмотра
Украина обсуждает с ЕС вопрос изменений в законодательство относительно возможности конфискации нефти с танкеров "теневого флота" рф
2 марта, 14:03 • 27036 просмотра
Обращения есть, будем реагировать - Зеленский об эвакуации украинцев с Ближнего Востока
2 марта, 13:36 • 15443 просмотра
В Украине начались текущие ремонты дорог - дорожники уточнили, как идет ликвидация ямочности и почему не массовоPhoto
Эксклюзив
2 марта, 13:33 • 16210 просмотра
Цены на нефть растут из-за войны в Иране – что будет с топливом для украинцев
Эксклюзив
2 марта, 12:02 • 16448 просмотра
"Я шокирован тем, как Запад строит ПВО" - эксперт объяснил, как Украина может помочь партнерам закрыть небо на Ближнем Востоке
Эксклюзив
2 марта, 11:19 • 35457 просмотра
Инвесторы находятся в постоянном напряжении: нардеп рассказала о проблемах с инвестиционным климатом в Украине
2 марта, 11:00 • 17458 просмотра
Встреча Украина-США-рф планировалась в Абу-Даби 5-6 марта, пока не можем подтвердить, что она будет именно там - Зеленский
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+3°
3.2м/с
80%
754мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Хайат представил первый сингл "Мотив" из мини-альбома "Триптих" о войнеVideo2 марта, 15:14 • 14631 просмотра
Трамп обратится к Ирану из Белого дома в 18:00 по киевскому времени2 марта, 15:20 • 7390 просмотра
В Киеве будут судить семерых сотрудников Укрзализныци за заработки на международных рейсахPhoto2 марта, 16:21 • 7980 просмотра
США прогнозировали, что операция против Ирана продлится 4-5 недель, но есть потенциал для ее продолжения - Трамп2 марта, 17:14 • 10592 просмотра
"Кровавая Луна" - первое крупное астрономическое событие 2026 годаPhoto17:58 • 12923 просмотра
публикации
"Кровавая Луна" - первое крупное астрономическое событие 2026 годаPhoto17:58 • 12949 просмотра
Как помочь домашним питомцам при стрессе - советы ветеринараPhoto
Эксклюзив
2 марта, 16:02 • 26678 просмотра
Посевной календарь на март - основные советы для удачного урожаяPhoto2 марта, 13:28 • 32609 просмотра
Истории, которые пытаются скрыть: на что жалуются бывшие пациенты скандальной клиники OdrexPhoto2 марта, 11:52 • 39633 просмотра
Инвесторы находятся в постоянном напряжении: нардеп рассказала о проблемах с инвестиционным климатом в Украине
Эксклюзив
2 марта, 11:19 • 35455 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Музыкант
Эмманюэль Макрон
Али Хаменеи
Актуальные места
Иран
Украина
Соединённые Штаты
Израиль
Тегеран
Реклама
УНН Lite
Виталий Козловский представил украиноязычную версию хита "Шекспир"Video19:57 • 4232 просмотра
Хайат представил первый сингл "Мотив" из мини-альбома "Триптих" о войнеVideo2 марта, 15:14 • 14655 просмотра
Ольга Сумская трогательно поздравила дочь с 24-летиемVideo2 марта, 13:09 • 20403 просмотра
Действительно ли Зендея и Том Холланд поженились? Лоу Роуч раскрыл все карты2 марта, 12:03 • 21347 просмотра
Весна 2026 года - Украина готовит музыкальные концерты, фестивали и выставкиPhoto28 февраля, 09:42 • 79132 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
MIM-104 Patriot
Шахед-136

Зеленский: если кто-то выйдет из переговоров, Украина будет действовать иначе, чтобы остановить войну

Киев • УНН

 • 0 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что позиция Украины по территориальной целостности и суверенитету не изменится. Он подчеркнул, что переговорный процесс следует продолжать ради результата.

Зеленский: если кто-то выйдет из переговоров, Украина будет действовать иначе, чтобы остановить войну

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что позиция Украины относительно территориальной целостности и суверенитета не изменится, а переговорный процесс следует продолжать ради результата. По его словам, если кто-то из трех сторон захочет выйти из переговоров, Украина будет искать другие форматы, чтобы заставить Россию завершить войну, передает УНН.

Детали

Об этом Зеленский сказал 2 марта, отвечая на вопросы журналистов о сообщениях в медиа относительно возможного выхода России из переговорного процесса в случае, если Украина не согласится на передачу ей всего Донбасса.

Что касается моей позиции относительно территориальной целостности и суверенитета, моя позиция не может меняться

– подчеркнул президент.

В то же время он отметил, что стороны обсуждают возможность завершения войны за столом переговоров, и не стоит использовать тему выхода из процесса как инструмент давления.

Мы проговариваем возможность окончания войны за столом переговоров. И просто так сказать, что мы готовы выйти. Да каждая из трех сторон может выйти. Но мы же каким-то образом собираемся для того, чтобы получить результат. Поэтому не надо никого пугать. Надо продолжать переговоры

– сказал украинский лидер.

Президент добавил, что в случае выхода кого-то из участников переговоров Украина будет искать альтернативные механизмы влияния.

"Если кто-то захочет выйти, ну что я могу сказать? Будем искать другие форматы, как заставить Россию закончить эту войну", – подытожил Зеленский.

Напомним

Ранее президент назвал место Китая в мирных переговорах по прекращению войны в Украине.

Украина располагает документами с планами рф на 2026-2027 годы - Зеленский02.03.26, 21:40 • 4138 просмотров

Александра Василенко

Война в УкраинеПолитика
Война в Украине
Украина