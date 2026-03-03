Зеленский: если кто-то выйдет из переговоров, Украина будет действовать иначе, чтобы остановить войну
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что позиция Украины по территориальной целостности и суверенитету не изменится. Он подчеркнул, что переговорный процесс следует продолжать ради результата.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что позиция Украины относительно территориальной целостности и суверенитета не изменится, а переговорный процесс следует продолжать ради результата. По его словам, если кто-то из трех сторон захочет выйти из переговоров, Украина будет искать другие форматы, чтобы заставить Россию завершить войну, передает УНН.
Детали
Об этом Зеленский сказал 2 марта, отвечая на вопросы журналистов о сообщениях в медиа относительно возможного выхода России из переговорного процесса в случае, если Украина не согласится на передачу ей всего Донбасса.
Что касается моей позиции относительно территориальной целостности и суверенитета, моя позиция не может меняться
В то же время он отметил, что стороны обсуждают возможность завершения войны за столом переговоров, и не стоит использовать тему выхода из процесса как инструмент давления.
Мы проговариваем возможность окончания войны за столом переговоров. И просто так сказать, что мы готовы выйти. Да каждая из трех сторон может выйти. Но мы же каким-то образом собираемся для того, чтобы получить результат. Поэтому не надо никого пугать. Надо продолжать переговоры
Президент добавил, что в случае выхода кого-то из участников переговоров Украина будет искать альтернативные механизмы влияния.
"Если кто-то захочет выйти, ну что я могу сказать? Будем искать другие форматы, как заставить Россию закончить эту войну", – подытожил Зеленский.
Напомним
Ранее президент назвал место Китая в мирных переговорах по прекращению войны в Украине.
Украина располагает документами с планами рф на 2026-2027 годы - Зеленский02.03.26, 21:40 • 4138 просмотров