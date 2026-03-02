В Киеве будут судить семерых сотрудников Укрзализныци за заработки на международных рейсах

$43.100.11
50.870.16
ukenru
Эксклюзив
16:02 • 1394 просмотра
Как помочь домашним питомцам при стрессе - советы ветеринараPhoto
Эксклюзив
15:45 • 2996 просмотра
Мир на грани Третьей мировой: какую роль в войне на Ближнем Востоке играет Украина
15:00 • 5250 просмотра
Украина усиливает консульскую поддержку граждан на Ближнем Востоке, информации о погибших или пострадавших нет - МИД
14:18 • 9368 просмотра
Украина обсуждает с ЕС вопрос изменений в законодательство относительно возможности конфискации нефти с танкеров "теневого флота" рф
14:03 • 12200 просмотра
Обращения есть, будем реагировать - Зеленский об эвакуации украинцев с Ближнего Востока
13:36 • 10557 просмотра
В Украине начались текущие ремонты дорог - дорожники уточнили, как идет ликвидация ямочности и почему не массовоPhoto
Эксклюзив
13:33 • 12085 просмотра
Цены на нефть растут из-за войны в Иране – что будет с топливом для украинцев
Эксклюзив
12:02 • 14632 просмотра
"Я шокирован тем, как Запад строит ПВО" - эксперт объяснил, как Украина может помочь партнерам закрыть небо на Ближнем Востоке
Эксклюзив
11:19 • 25743 просмотра
Инвесторы находятся в постоянном напряжении: нардеп рассказала о проблемах с инвестиционным климатом в Украине
11:00 • 16237 просмотра
Встреча Украина-США-рф планировалась в Абу-Даби 5-6 марта, пока не можем подтвердить, что она будет именно там - Зеленский
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+5°
3м/с
69%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Ликвидация аятоллы Али Хаменеи спровоцировала глубочайший кризис престолонаследия в истории Ирана2 марта, 07:24 • 33885 просмотра
НПЗ Saudi Aramco в Саудовской Аравии пострадал от предполагаемого удара дрона, НПЗ в Кувейте от обломков - СМИVideo2 марта, 07:29 • 13486 просмотра
Владелице энергокомпании и трем должностным лицам сообщено о подозрении в хищении почти 68 млн гривенPhoto2 марта, 09:00 • 22212 просмотра
Истории, которые пытаются скрыть: на что жалуются бывшие пациенты скандальной клиники OdrexPhoto11:52 • 20746 просмотра
Посевной календарь на март - основные советы для удачного урожаяPhoto13:28 • 13097 просмотра
публикации
Как помочь домашним питомцам при стрессе - советы ветеринараPhoto
Эксклюзив
16:02 • 1398 просмотра
Посевной календарь на март - основные советы для удачного урожаяPhoto13:28 • 13172 просмотра
Истории, которые пытаются скрыть: на что жалуются бывшие пациенты скандальной клиники OdrexPhoto11:52 • 20812 просмотра
Инвесторы находятся в постоянном напряжении: нардеп рассказала о проблемах с инвестиционным климатом в Украине
Эксклюзив
11:19 • 25743 просмотра
Топ культовых хорроров: классика, которая не стареетVideo27 февраля, 20:06 • 135716 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Али Хаменеи
Эмманюэль Макрон
Музыкант
Актуальные места
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Израиль
Объединенные Арабские Эмираты
Реклама
УНН Lite
Хайат представил первый сингл "Мотив" из мини-альбома "Триптих" о войнеVideo15:14 • 1894 просмотра
Ольга Сумская трогательно поздравила дочь с 24-летиемVideo13:09 • 9442 просмотра
Действительно ли Зендея и Том Холланд поженились? Лоу Роуч раскрыл все карты12:03 • 10958 просмотра
Весна 2026 года - Украина готовит музыкальные концерты, фестивали и выставкиPhoto28 февраля, 09:42 • 74009 просмотра
От сериала до улиц Манхэттена: стиль Джона Кеннеди-младшего снова на пике модыPhoto27 февраля, 18:52 • 71570 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Дипломатка
Airbus A380

В Киеве будут судить семерых сотрудников Укрзализныци за заработки на международных рейсах

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Семеро сотрудников "Укрзализныци" предстанут перед судом в Киеве за незаконные заработки на международных рейсах. Они продавали билеты без оформления, нанеся компании ущерб на более чем 8,7 млн гривен.

В Киеве будут судить семерых сотрудников Укрзализныци за заработки на международных рейсах

Прокуроры Киевской городской прокуратуры и Соломенской окружной прокуратуры города Киева направили в суд обвинительный акт в отношении семерых работников АО "Укрзализныця". Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, участники схемы воспользовались высоким спросом на билеты на международные рейсы и организовали перевозку пассажиров без надлежащего оформления проездных документов. За один билет они получали от 300 до 500 евро, которые делили между собой.

Из-за их действий компания понесла убытки более 8,7 млн гривен на ряде международных маршрутов.

Участников схемы разоблачили в декабре 2024 года, после чего прокуроры сообщили им о подозрениях. В настоящее время досудебное расследование завершено, и обвинительные акты переданы в Соломенский районный суд Киева.

Среди обвиняемых – председатель Первичной профсоюзной организации Вагонного участка станции "Киев-Пассажирский", которого обвиняют в создании и руководстве преступной организацией, а также в злоупотреблении служебным положением.

Остальные шесть человек, в том числе начальник резерва проводников станции "Киев-Пассажирский" и пять начальников поездов, обвиняются в злоупотреблении служебным положением в составе преступной организации.

Пять лет жизни - и нулевой результат – экс-прокурор САП о деле НАБУ в отношении "Укрзалізниці", в котором прокуратура отказалась от обвинения27.02.26, 15:12 • 18239 просмотров

Ольга Розгон

ОбществоКриминал и ЧП