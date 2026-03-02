В Киеве будут судить семерых сотрудников Укрзализныци за заработки на международных рейсах
Киев • УНН
Семеро сотрудников "Укрзализныци" предстанут перед судом в Киеве за незаконные заработки на международных рейсах. Они продавали билеты без оформления, нанеся компании ущерб на более чем 8,7 млн гривен.
Прокуроры Киевской городской прокуратуры и Соломенской окружной прокуратуры города Киева направили в суд обвинительный акт в отношении семерых работников АО "Укрзализныця". Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.
Детали
По данным следствия, участники схемы воспользовались высоким спросом на билеты на международные рейсы и организовали перевозку пассажиров без надлежащего оформления проездных документов. За один билет они получали от 300 до 500 евро, которые делили между собой.
Из-за их действий компания понесла убытки более 8,7 млн гривен на ряде международных маршрутов.
Участников схемы разоблачили в декабре 2024 года, после чего прокуроры сообщили им о подозрениях. В настоящее время досудебное расследование завершено, и обвинительные акты переданы в Соломенский районный суд Киева.
Среди обвиняемых – председатель Первичной профсоюзной организации Вагонного участка станции "Киев-Пассажирский", которого обвиняют в создании и руководстве преступной организацией, а также в злоупотреблении служебным положением.
Остальные шесть человек, в том числе начальник резерва проводников станции "Киев-Пассажирский" и пять начальников поездов, обвиняются в злоупотреблении служебным положением в составе преступной организации.
