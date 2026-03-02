$43.210.00
1 марта, 20:23 • 18888 просмотра
Украина предложила Фицо конкретные даты для визита в Киев – 6 или 9 марта
1 марта, 18:27 • 31694 просмотра
Украина пережила самую сложную зиму за годы войны - Зеленский
Эксклюзив
1 марта, 17:51 • 31377 просмотра
Лунное затмение в Деве ударит по здоровью и деньгам: прогноз для знаков зодиака на 2-8 марта
1 марта, 12:03 • 37527 просмотра
Иран назначил временного лидера после гибели Али Хаменеи - им стал Алиреза Арафи
1 марта, 07:44 • 50740 просмотра
Удары по Ирану - СМИ подтвердили гибель четырех командующих вооруженными силамиPhoto
1 марта, 01:50 • 62825 просмотра
Государственное телевидение Ирана официально подтвердило гибель Али Хаменеи, с ним погибли дочь, зять и внучка
1 марта, 00:05 • 68724 просмотра
Тяжелые и точечные бомбардировки будут продолжаться без перерывов – Трамп об операции против Ирана
28 февраля, 21:48 • 77269 просмотра
Трамп официально подтвердил ликвидацию верховного лидера Ирана Али ХаменеиPhoto
28 февраля, 12:56 • 79663 просмотра
Война в Иране может вызвать дефицит ракет для ПВО в Украине - Financial Times
28 февраля, 11:55 • 74736 просмотра
Резиденция верховного лидера Ирана уничтожена в результате ударов США и ИзраиляPhoto
Ликвидация аятоллы Али Хаменеи спровоцировала глубочайший кризис престолонаследия в истории Ирана

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Убийство Верховного лидера Ирана погрузило Исламскую Республику в стратегическую неопределенность. Это ставит под угрозу политическую стабильность, выстроенную после революции 1979 года.

Ликвидация аятоллы Али Хаменеи спровоцировала глубочайший кризис престолонаследия в истории Ирана

Убийство Верховного лидера аятоллы Али Хаменеи вызвало самый масштабный политический кризис в Исламской Республике с момента ее основания. Государство оказалось в условиях прямой войны, отсутствия преемника и растущего давления на властную вертикаль. Об этом говорится в материале Reuters, пишет УНН.

Детали

Несмотря на военные действия на собственной территории и ликвидацию верхушки управления, архитектура иранской власти, разветвленная между духовными институтами и аппаратом безопасности, пытается сохранить управляемость государством.

Удары по Ирану - СМИ подтвердили гибель четырех командующих вооруженными силами01.03.26, 09:44 • 50740 просмотров

Аналитики отмечают, что текущая ситуация станет главным испытанием для системы, которая теперь вынуждена выбирать между жесткой милитаризацией и вынужденным прагматизмом ради собственного выживания.

Корпус стражей исламской революции как новый центр притяжения

В моменты политического вакуума ключевая роль в обеспечении жизнеспособности режима переходит к элитному Корпусу стражей Исламской революции (КСИР). Эксперты подчеркивают, что дальнейшая судьба страны будет зависеть от способности Гвардейцев сплотить ряды и избежать внутренних расколов на фоне значительных потерь на поле боя.

Настоящий вопрос заключается в том, разрядит ли смерть Хаменеи КСИР – силу, которая фактически управляет Ираном, – или они сплотят свои ряды и закалятся

– считает старший научный сотрудник Института Ближнего Востока Алекс Ватанка.

Стратегия дестабилизации и экзамен для внутренней безопасности

Вашингтон и Иерусалим, вероятно, реализуют план, направленный не только на подрыв военного потенциала Тегерана, но и на проверку лояльности рядового состава иранских силовиков.

Государственное телевидение Ирана официально подтвердило гибель Али Хаменеи, с ним погибли дочь, зять и внучка01.03.26, 03:50 • 62825 просмотров

По оценкам бывших сотрудников американской разведки, успех этой стратегии зависит от того, сможет ли аппарат безопасности удержать контроль в случае вспышки массовых общественных беспорядков.

Сейчас Тегеран сосредоточен на обеспечении непрерывности командования, однако сочетание внешнего военного давления и необходимости быстрого назначения преемника создает условия для глубокого политического разрыва внутри иранских элит.

Иран назначил временного лидера после гибели Али Хаменеи - им стал Алиреза Арафи01.03.26, 14:03 • 37528 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Столкновения
Али Хаменеи
Reuters
Иерусалим
Вашингтон
Тегеран
Иран