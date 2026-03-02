Ликвидация аятоллы Али Хаменеи спровоцировала глубочайший кризис престолонаследия в истории Ирана
Убийство Верховного лидера Ирана погрузило Исламскую Республику в стратегическую неопределенность. Это ставит под угрозу политическую стабильность, выстроенную после революции 1979 года.
Убийство Верховного лидера аятоллы Али Хаменеи вызвало самый масштабный политический кризис в Исламской Республике с момента ее основания. Государство оказалось в условиях прямой войны, отсутствия преемника и растущего давления на властную вертикаль. Об этом говорится в материале Reuters, пишет УНН.
Несмотря на военные действия на собственной территории и ликвидацию верхушки управления, архитектура иранской власти, разветвленная между духовными институтами и аппаратом безопасности, пытается сохранить управляемость государством.
Аналитики отмечают, что текущая ситуация станет главным испытанием для системы, которая теперь вынуждена выбирать между жесткой милитаризацией и вынужденным прагматизмом ради собственного выживания.
Корпус стражей исламской революции как новый центр притяжения
В моменты политического вакуума ключевая роль в обеспечении жизнеспособности режима переходит к элитному Корпусу стражей Исламской революции (КСИР). Эксперты подчеркивают, что дальнейшая судьба страны будет зависеть от способности Гвардейцев сплотить ряды и избежать внутренних расколов на фоне значительных потерь на поле боя.
Настоящий вопрос заключается в том, разрядит ли смерть Хаменеи КСИР – силу, которая фактически управляет Ираном, – или они сплотят свои ряды и закалятся
Стратегия дестабилизации и экзамен для внутренней безопасности
Вашингтон и Иерусалим, вероятно, реализуют план, направленный не только на подрыв военного потенциала Тегерана, но и на проверку лояльности рядового состава иранских силовиков.
По оценкам бывших сотрудников американской разведки, успех этой стратегии зависит от того, сможет ли аппарат безопасности удержать контроль в случае вспышки массовых общественных беспорядков.
Сейчас Тегеран сосредоточен на обеспечении непрерывности командования, однако сочетание внешнего военного давления и необходимости быстрого назначения преемника создает условия для глубокого политического разрыва внутри иранских элит.
