Цена на нефть выросла на 10% после ударов по Ирану, возможен скачок до $100 за баррель - Reuters
Киев • УНН
Цена на нефть марки Brent подскочила на 10% до $80 за баррель после ударов США и Израиля по Ирану. Аналитики прогнозируют рост до $100 за баррель в случае длительного перерыва в работе Ормузского пролива.
Цена на нефть марки Brent в воскресенье подскочила на 10% до примерно 80 долларов за баррель, при этом аналитики прогнозируют, что цены могут подняться до 100 долларов после того, как удары США и Израиля по Ирану втянули Ближний Восток в новую войну. Об этом пишет Reuters, сообщает УНН.
Детали
Отмечается, что глобальный эталон цен на нефть вырос в пятницу и достиг $73 за баррель — это самый высокий уровень роста с июля 2025 года. Этому способствовала растущая обеспокоенность по поводу потенциальных атак на Иран.
Ключевым фактором здесь является закрытие Ормузского пролива. ... Мы ожидаем, что цены откроются намного ближе к $100 долларов за баррель и, возможно, превысят этот уровень, если мы увидим длительный перерыв в работе пролива
Указывается, что более 20% мирового объема нефти транспортируется через Ормузский пролив. При этом, хотя для обхода Ормузского пролива можно использовать альтернативную инфраструктуру, чистый эффект от его закрытия составит потерю от 8 до 10 млн баррелей сырой нефти в сутки, даже после перенаправления части потоков через восточно-западный трубопровод Саудовской Аравии и трубопровод Абу-Даби.
Напомним
По данным Bloomberg, масштабный конфликт на Ближнем Востоке поставил под угрозу стабильность глобальных энергетических рынков, создавая риски, сравнимые с потрясениями четырехлетней давности. Поскольку Ормузский пролив является маршрутом для 20% мирового экспорта сжиженного природного газа (СПГ), фактическая остановка движения танкеров через этот водный путь грозит критическим дефицитом топлива.
ОПЕК+ готовится к масштабному увеличению добычи нефти из-за войны между США и Ираном01.03.26, 04:52 • 9564 просмотра