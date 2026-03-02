Цена на нефть выросла на 10% после ударов по Ирану, возможен скачок до $100 за баррель - Reuters

Цена на нефть марки Brent в воскресенье подскочила на 10% до примерно 80 долларов за баррель, при этом аналитики прогнозируют, что цены могут подняться до 100 долларов после того, как удары США и Израиля по Ирану втянули Ближний Восток в новую войну. Об этом пишет Reuters, сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что глобальный эталон цен на нефть вырос в пятницу и достиг $73 за баррель — это самый высокий уровень роста с июля 2025 года. Этому способствовала растущая обеспокоенность по поводу потенциальных атак на Иран.

Ключевым фактором здесь является закрытие Ормузского пролива. ... Мы ожидаем, что цены откроются намного ближе к $100 долларов за баррель и, возможно, превысят этот уровень, если мы увидим длительный перерыв в работе пролива - прогнозирует директор по энергетике и переработке ICIS Аджай Пармар.

Указывается, что более 20% мирового объема нефти транспортируется через Ормузский пролив. При этом, хотя для обхода Ормузского пролива можно использовать альтернативную инфраструктуру, чистый эффект от его закрытия составит потерю от 8 до 10 млн баррелей сырой нефти в сутки, даже после перенаправления части потоков через восточно-западный трубопровод Саудовской Аравии и трубопровод Абу-Даби.

Напомним

По данным Bloomberg, масштабный конфликт на Ближнем Востоке поставил под угрозу стабильность глобальных энергетических рынков, создавая риски, сравнимые с потрясениями четырехлетней давности. Поскольку Ормузский пролив является маршрутом для 20% мирового экспорта сжиженного природного газа (СПГ), фактическая остановка движения танкеров через этот водный путь грозит критическим дефицитом топлива.

