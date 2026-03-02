$43.210.00
Украина предложила Фицо конкретные даты для визита в Киев – 6 или 9 марта
1 марта, 18:27 • 14939 просмотра
Украина пережила самую сложную зиму за годы войны - Зеленский
Эксклюзив
1 марта, 17:51 • 16919 просмотра
Лунное затмение в Деве ударит по здоровью и деньгам: прогноз для знаков зодиака на 2-8 марта
1 марта, 12:03 • 26374 просмотра
Иран назначил временного лидера после гибели Али Хаменеи - им стал Алиреза Арафи
1 марта, 07:44 • 42233 просмотра
Удары по Ирану - СМИ подтвердили гибель четырех командующих вооруженными силами
1 марта, 01:50 • 58839 просмотра
Государственное телевидение Ирана официально подтвердило гибель Али Хаменеи, с ним погибли дочь, зять и внучка
1 марта, 00:05 • 65878 просмотра
Тяжелые и точечные бомбардировки будут продолжаться без перерывов – Трамп об операции против Ирана
28 февраля, 21:48 • 75514 просмотра
Трамп официально подтвердил ликвидацию верховного лидера Ирана Али Хаменеи
28 февраля, 12:56 • 77285 просмотра
Война в Иране может вызвать дефицит ракет для ПВО в Украине - Financial Times
28 февраля, 11:55 • 73439 просмотра
Резиденция верховного лидера Ирана уничтожена в результате ударов США и Израиля
Цена на нефть выросла на 10% после ударов по Ирану, возможен скачок до $100 за баррель - Reuters

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Цена на нефть марки Brent подскочила на 10% до $80 за баррель после ударов США и Израиля по Ирану. Аналитики прогнозируют рост до $100 за баррель в случае длительного перерыва в работе Ормузского пролива.

Цена на нефть выросла на 10% после ударов по Ирану, возможен скачок до $100 за баррель - Reuters

Цена на нефть марки Brent в воскресенье подскочила на 10% до примерно 80 долларов за баррель, при этом аналитики прогнозируют, что цены могут подняться до 100 долларов после того, как удары США и Израиля по Ирану втянули Ближний Восток в новую войну. Об этом пишет Reuters, сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что глобальный эталон цен на нефть вырос в пятницу и достиг $73 за баррель — это самый высокий уровень роста с июля 2025 года. Этому способствовала растущая обеспокоенность по поводу потенциальных атак на Иран.

Ключевым фактором здесь является закрытие Ормузского пролива. ... Мы ожидаем, что цены откроются намного ближе к $100 долларов за баррель и, возможно, превысят этот уровень, если мы увидим длительный перерыв в работе пролива

- прогнозирует директор по энергетике и переработке ICIS Аджай Пармар.

Указывается, что более 20% мирового объема нефти транспортируется через Ормузский пролив. При этом, хотя для обхода Ормузского пролива можно использовать альтернативную инфраструктуру, чистый эффект от его закрытия составит потерю от 8 до 10 млн баррелей сырой нефти в сутки, даже после перенаправления части потоков через восточно-западный трубопровод Саудовской Аравии и трубопровод Абу-Даби.

Напомним

По данным Bloomberg, масштабный конфликт на Ближнем Востоке поставил под угрозу стабильность глобальных энергетических рынков, создавая риски, сравнимые с потрясениями четырехлетней давности. Поскольку Ормузский пролив является маршрутом для 20% мирового экспорта сжиженного природного газа (СПГ), фактическая остановка движения танкеров через этот водный путь грозит критическим дефицитом топлива.

Вадим Хлюдзинский

