Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Ціна на нафту зросла на 10% після ударів по Ірану, можливий стрибок до $100 за барель - Reuters

Київ • УНН

 • 230 перегляди

Ціна на нафту марки Brent підскочила на 10% до $80 за барель після ударів США та Ізраїлю по Ірану. Аналітики прогнозують зростання до $100 за барель у разі тривалої перерви в роботі Ормузької протоки.

Ціна на нафту зросла на 10% після ударів по Ірану, можливий стрибок до $100 за барель - Reuters

Ціна на нафту марки Brent у неділю підскочила на 10% до приблизно 80 доларів за барель, водночас аналітики прогнозують, що ціни можуть піднятися до 100 доларів після того, як удари США та Ізраїлю по Ірану втягнули Близький Схід у нову війну. Про це пише Reuters, повідомляє УНН.

Деталі

Зазначається, що глобальний еталон цін на нафту зріс у п'ятницю і досяг $73 за барель - це найвищий рівень зростання з липня 2025 року. Цьому сприяла зростаюча стурбованість з приводу потенційних атак на Іран.

Ключовим фактором тут є закриття Ормузької протоки. ... Ми очікуємо, що ціни відкриються набагато ближче до $100 доларів за барель і, можливо, перевищать цей рівень, якщо ми побачимо тривалу перерву в роботі протоки

- прогнозує директор з енергетики та переробки ICIS Аджай Пармар.

Вказується, що понад 20% світового обсягу нафти транспортується через Ормузьку протоку. При цьому хоча для обходу Ормузької протоки можна використовувати альтернативну інфраструктуру, чистий ефект від її закриття складе втрату від 8 до 10 млн барелів сирої нафти на добу, навіть після перенаправлення частини потоків через східно-західний трубопровід Саудівської Аравії і трубопровід Абу-Дабі.

Нагадаємо

За даними Bloomberg, масштабний конфлікт на Близькому Сході поставив під загрозу стабільність глобальних енергетичних ринків, створюючи ризики, порівняні з потрясіннями чотирирічної давнини. Оскільки Ормузька протока є маршрутом для 20% світового експорту зрідженого природного газу (ЗПГ), фактична зупинка руху танкерів через цей водний шлях загрожує критичним дефіцитом палива.

ОПЕК+ готується до масштабного збільшення видобутку нафти через війну між США та Іраном01.03.26, 04:52 • 9572 перегляди

Вадим Хлюдзинський

