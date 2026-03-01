$43.210.00
Іран призначив тимчасового лідера після загибелі Алі Хаменеї - ним став Аліреза Арафі
1 березня, 07:44 • 26405 перегляди
Удари по Ірану - ЗМІ підтвердили загибель чотирьох командувачів збройних силPhoto
1 березня, 01:50 • 47152 перегляди
Державне телебачення Ірану офіційно підтвердило загибель Алі Хаменеї, з ним загинули дочка, зять та внучка
1 березня, 00:05 • 56895 перегляди
Важкі та точкові бомбардування триватимуть без перерв – Трамп про операцію проти Ірану
28 лютого, 21:48 • 69128 перегляди
Трамп офіційно підтвердив ліквідацію верховного лідера Ірану Алі ХаменеїPhoto
28 лютого, 12:56 • 72063 перегляди
Війна в Ірані може спричинити дефіцит ракет для ППО в Україні - Financial Times
28 лютого, 11:55 • 70665 перегляди
Резиденція верховного лідера Ірану знищена внаслідок ударів США та ІзраїлюPhoto
28 лютого, 08:36 • 52472 перегляди
Трамп підтвердив участь США в операції Ізраїлю проти Ірану
28 лютого, 07:12 • 53288 перегляди
Ізраїль та США атакували Іран - уражено 30 цілей, включаючи штаб-квартиру розвідки
27 лютого, 19:28 • 55790 перегляди
російські війська підірвали дамбу поблизу Костянтинівки – виникла загроза екологічної катастрофиVideo
В ізраїльському місті Бейт-Шемеш зростає кількість жертв іранського удару

Київ • УНН

 • 50 перегляди

Кількість загиблих внаслідок іранського ракетного удару в ізраїльському місті Бейт-Шемеш зросла до дев'яти осіб. Це найсмертоносніший удар у країні з початку бойових дій 28 лютого.

В ізраїльському місті Бейт-Шемеш зростає кількість жертв іранського удару

Кількість загиблих внаслідок іранського ракетного удару в ізраїльському місті Бейт-Шемеш зросла щонайменше до дев'яти осіб. Про це повідомили рятувальники, передає УНН із посиланням на The Guardian.

Видання зауважує, що це найсмертоносніший удар у країні з початку бойових дій в суботу, 28 лютого.

Додамо

Як раніше повідомляв УНН, наслідок іранського ракетного удару по місту Бейт-Шемеш у центральній частині Ізраїлю загинуло, щонайменше, 6 людей.

Нагадаємо

ЦАХАЛ оприлюднив відео ураження штабу Збройних сил Ірану. Міністр оборони Ізраїлю заявив про постійну присутність ізраїльської авіації над Тегераном.

Дещо раніше ЦАХАЛ оголосив про початок нової серії авіаударів по іранських ракетах та системах ППО.  

Антоніна Туманова

