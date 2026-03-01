В ізраїльському місті Бейт-Шемеш зростає кількість жертв іранського удару
Київ • УНН
Кількість загиблих внаслідок іранського ракетного удару в ізраїльському місті Бейт-Шемеш зросла до дев'яти осіб. Це найсмертоносніший удар у країні з початку бойових дій 28 лютого.
Кількість загиблих внаслідок іранського ракетного удару в ізраїльському місті Бейт-Шемеш зросла щонайменше до дев'яти осіб. Про це повідомили рятувальники, передає УНН із посиланням на The Guardian.
Видання зауважує, що це найсмертоносніший удар у країні з початку бойових дій в суботу, 28 лютого.
Додамо
Як раніше повідомляв УНН, наслідок іранського ракетного удару по місту Бейт-Шемеш у центральній частині Ізраїлю загинуло, щонайменше, 6 людей.
Нагадаємо
ЦАХАЛ оприлюднив відео ураження штабу Збройних сил Ірану. Міністр оборони Ізраїлю заявив про постійну присутність ізраїльської авіації над Тегераном.
Дещо раніше ЦАХАЛ оголосив про початок нової серії авіаударів по іранських ракетах та системах ППО.