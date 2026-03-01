$43.210.00
Удари по Ірану - ЗМІ підтвердили загибель чотирьох командувачів збройних силPhoto
1 березня, 01:50 • 25559 перегляди
Державне телебачення Ірану офіційно підтвердило загибель Алі Хаменеї, з ним загинули дочка, зять та внучка
1 березня, 00:05 • 37306 перегляди
Важкі та точкові бомбардування триватимуть без перерв – Трамп про операцію проти Ірану
28 лютого, 21:48 • 51794 перегляди
Трамп офіційно підтвердив ліквідацію верховного лідера Ірану Алі ХаменеїPhoto
28 лютого, 12:56 • 58851 перегляди
Війна в Ірані може спричинити дефіцит ракет для ППО в Україні - Financial Times
28 лютого, 11:55 • 64333 перегляди
Резиденція верховного лідера Ірану знищена внаслідок ударів США та ІзраїлюPhoto
28 лютого, 08:36 • 48916 перегляди
Трамп підтвердив участь США в операції Ізраїлю проти Ірану
28 лютого, 07:12 • 51338 перегляди
Ізраїль та США атакували Іран - уражено 30 цілей, включаючи штаб-квартиру розвідки
27 лютого, 19:28 • 52769 перегляди
російські війська підірвали дамбу поблизу Костянтинівки – виникла загроза екологічної катастрофиVideo
Ексклюзив
27 лютого, 15:15 • 58546 перегляди
Весна: чи загрожує Україні масштабне водопілля і що буде з Києвом
Держдеп США звернувся до американців з важливим попередженням

Київ • УНН

 • 1004 перегляди

Громадян США попередили про можливі збої в подорожах через періодичні закриття повітряного простору.

Держдеп США звернувся до американців з важливим попередженням

Державний департамент США 28 лютого оприлюднив глобальне безпекове повідомлення, у якому рекомендував американцям у всьому світі проявляти підвищену обережність після початку бойових операцій США в Ірані, передає УНН із посиланням на офіційний сайт відомства.

Деталі

У повідомленні зазначається, що громадянам США, зокрема на Близькому Сході, слід керуватися останніми попередженнями та рекомендаціями, оприлюдненими найближчим посольством або консульством США.

Також у Держдепі попередили про можливі перебої з поїздками через періодичні закриття повітряного простору.

Окремо американців закликали реєструватися в системі STEP для отримання оновлень безпеки та стежити за каналом "U.S. Department of State - Security Updates for U.S. Citizens" у WhatsApp, а під час планування подорожей уважно ознайомлюватися з чинними Travel Advisory й інформацієюпро країну-місце подорожі на сайті відомства.

Нагадаємо

Раніше посланець Ірану в ООН заявив про неминучі удари по військових базах США у відповідь на агресію. Республіка готує масштабну відплату, зосереджену виключно на американській військовій інфраструктурі.

Олександра Василенко

