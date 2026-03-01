Держдеп США звернувся до американців з важливим попередженням

Державний департамент США 28 лютого оприлюднив глобальне безпекове повідомлення, у якому рекомендував американцям у всьому світі проявляти підвищену обережність після початку бойових операцій США в Ірані, передає УНН із посиланням на офіційний сайт відомства.

Деталі

У повідомленні зазначається, що громадянам США, зокрема на Близькому Сході, слід керуватися останніми попередженнями та рекомендаціями, оприлюдненими найближчим посольством або консульством США.

Також у Держдепі попередили про можливі перебої з поїздками через періодичні закриття повітряного простору.

Окремо американців закликали реєструватися в системі STEP для отримання оновлень безпеки та стежити за каналом "U.S. Department of State - Security Updates for U.S. Citizens" у WhatsApp, а під час планування подорожей уважно ознайомлюватися з чинними Travel Advisory й інформацієюпро країну-місце подорожі на сайті відомства.

Нагадаємо

Раніше посланець Ірану в ООН заявив про неминучі удари по військових базах США у відповідь на агресію. Республіка готує масштабну відплату, зосереджену виключно на американській військовій інфраструктурі.