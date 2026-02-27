$43.210.03
51.020.06
ukenru
19:28 • 658 перегляди
російські війська підірвали дамбу поблизу Костянтинівки – виникла загроза екологічної катастрофи

Київ • УНН

 • 656 перегляди

російські війська підірвали дамбу поблизу Костянтинівки, що підтвердив омбудсман Дмитро Лубінець. Це створює загрозу масштабної гуманітарної та екологічної катастрофи.

російські війська підірвали дамбу поблизу Костянтинівки – виникла загроза екологічної катастрофи

Український омбудсман Дмитро Лубінець офіційно підтвердив факт знищення гідротехнічної споруди в Донецькій області, що створює загрозу масштабної гуманітарної та екологічної катастрофи. російська сторона оприлюднила кадри підриву об'єкта, що вкотре демонструє свідоме ігнорування агресором норм міжнародного права та правил ведення війни. Про це пише УНН.

Деталі

Руйнування дамби може призвести до підтоплення житлових масивів, виведення з ладу об'єктів критичної інфраструктури, руйнування мостів та отруєння водних ресурсів і ґрунтів.

Лубінець наголосив, що згідно з нормами міжнародного гуманітарного права, гідротехнічні споруди перебувають під особливим захистом, а їхнє цілеспрямоване знищення є грубим порушенням Женевських конвенцій. Омбудсман порівняв цей злочин із трагедією на Каховській ГЕС, зауваживши, що безкарність за подібні вчинки лише провокує росію на нові акти терору.

Невже цього мало світовій спільноті, щоб подивитися правді в очі? Невже агресору можна все? Ми добре памʼятаємо, до яких наслідків призвів підрив Каховської ГЕС

– написав Лубінець на своїй сторінці у Facebook.

Міжнародна реакція та вимога правової оцінки

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини вже направив відповідні листи до Організації Об'єднаних Націй із вимогою офіційно зафіксувати черговий воєнний злочин рф.

Українська сторона вимагає від світової спільноти надати чітку правову оцінку діям держави-агресора та посилити тиск на кремль для запобігання подальшим екологічним катастрофам. Лубінець підкреслив, що світ не має права мовчати, оскільки відповідальність за знищення екосистем та загрозу життям тисяч людей має бути невідворотною.

Степан Гафтко

