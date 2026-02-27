росіяни завдали удару фосфорними боєприпасами по Костянтинівці - МВС

російські окупанти продовжують чинити воєнні злочини в Україні - вони здійснили удар фосфорними боєприпасами по місту Костянтинівка Донецької області, де перебувають не лише українські військові, а й цивільні. Про це повідомляє УНН з посиланням на МВС України.

Ворог застосував заборонені міжнародними конвенціями фосфорні бомби. Крім прямих поранень, спричинених уламками їх гільз, боєприпаси з фосфору можуть завдати ушкоджень двома основними способами: опіками та через вдихання парів.

Воєнний злочин росіян у житлових кварталах міста зафіксували бійці прикордонного підрозділу "Фенікс".

Тут досі перебувають мирні жителі міста. Попри це ворог безжально завдав удару по цивільних фосфором - забороненою речовиною, яка спричиняє важкі наслідки для здоров’я