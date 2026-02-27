росіяни завдали удару фосфорними боєприпасами по Костянтинівці - МВС

$43.210.03
Ексклюзив
15:15 • 106 перегляди
Весна: чи загрожує Україні масштабне водопілля і що буде з Києвом
14:14 • 3008 перегляди
Пенсійну реформу планують внести на розгляд парламенту цього року - міністр
Ексклюзив
11:15 • 15852 перегляди
Законодавство щодо Defence City потребує корекції: ринок закликає удосконалити критерії включення резидентів
10:21 • 19571 перегляди
Тарифи на "комуналку" прописали в меморандумі з МВФ - що буде з цінами
26 лютого, 22:38 • 29171 перегляди
МВФ затвердив нову чотирирічну програму фінансування України обсягом понад $8 млрд
26 лютого, 19:13 • 46614 перегляди
Україна фіналізує розробку стратегії відновлення та оновленого захисту енергетики на 1 березня - Зеленський
Ексклюзив
26 лютого, 16:20 • 42569 перегляди
Удари по системах водопостачання: чи можуть росіяни залишити Україну без води
26 лютого, 15:08 • 37735 перегляди
Цифрову гривню впровадять після війни – НБУ зосередився на регулюванні віртуальних активів
26 лютого, 14:09 • 32307 перегляди
В Україні запроваджують новий механізм прозорості цін на ліки через е-рецепт
Ексклюзив
26 лютого, 13:53 • 52285 перегляди
Родинні схеми Кучуків: що приховує земля під скандальною клінікою OdrexPhoto
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Популярнi новини
Британські та французькі десантники завершили підготовку до ймовірного розгортання миротворчої місії в Україні27 лютого, 05:43 • 14604 перегляди
Стандарт безбар'єрної мови з'явиться в Україні - Зеленська27 лютого, 06:53 • 6710 перегляди
Військова машина рф під тиском, регіони відчувають падіння доходів - ЗМІ10:09 • 5802 перегляди
На Балі перевіряють ДНК матері викраденого українця після виявлення фрагментів тіла11:04 • 4746 перегляди
Суд у справі про смерть бізнесмена Аднана Ківана знову відклали: наступне засідання призначено на 12 березняPhoto12:25 • 10763 перегляди
Публікації
Коли очікувати магнітні бурі у березні - прогноз NOAA14:39 • 2058 перегляди
Як перенести дані з одного смартфона Android на інший - інструкція14:16 • 3542 перегляди
Суд у справі про смерть бізнесмена Аднана Ківана знову відклали: наступне засідання призначено на 12 березняPhoto12:25 • 10784 перегляди
Законодавство щодо Defence City потребує корекції: ринок закликає удосконалити критерії включення резидентів
Ексклюзив
11:15 • 15855 перегляди
Тарифи на "комуналку" прописали в меморандумі з МВФ - що буде з цінами10:21 • 19574 перегляди
УНН Lite
Переможниця "Холостяка-14" заявила про припинення будь-яких стосунків із Цимбалюком27 лютого, 04:23 • 21910 перегляди
The Rolling Stones спростували дозвіл Джаггера на використання "Gimme Shelter" для фільму про Меланію Трамп26 лютого, 18:10 • 19165 перегляди
Кім Кардаш'ян представила новий енергетичний напій і зіткнулася з критикою через рекламні фотоPhotoVideo26 лютого, 09:00 • 49887 перегляди
Nastya Semchuk виконає культову пісню Степана Гіги на Вечорі пам'ятіPhoto24 лютого, 19:45 • 59443 перегляди
Повернення після тиші: Дан Балан дивує новим образомVideo24 лютого, 16:37 • 61660 перегляди
росіяни завдали удару фосфорними боєприпасами по Костянтинівці - МВС

Київ • УНН

 • 44 перегляди

російські окупанти застосували фосфорні боєприпаси по місту Костянтинівка Донецької області. Воєнний злочин зафіксували бійці прикордонного підрозділу "Фенікс" у житлових кварталах міста.

росіяни завдали удару фосфорними боєприпасами по Костянтинівці - МВС
Фото: Державна прикордонна служба України

російські окупанти продовжують чинити воєнні злочини в Україні - вони здійснили удар фосфорними боєприпасами по місту Костянтинівка Донецької області, де перебувають не лише українські військові, а й цивільні. Про це повідомляє УНН з посиланням на МВС України.

Деталі

Ворог застосував заборонені міжнародними конвенціями фосфорні бомби. Крім прямих поранень, спричинених уламками їх гільз, боєприпаси з фосфору можуть завдати ушкоджень двома основними способами: опіками та через вдихання парів.

Воєнний злочин росіян у житлових кварталах міста зафіксували бійці прикордонного підрозділу "Фенікс".

Тут досі перебувають мирні жителі міста. Попри це ворог безжально завдав удару по цивільних фосфором - забороненою речовиною, яка спричиняє важкі наслідки для здоров’я

- йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що росіяни можуть застосувати хімічну зброю масового ураження, якщо війна в Україні зайде в глухий кут.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в УкраїніКримінал
Воєнний стан
Війна в Україні
Донецька область
Міністерство внутрішніх справ України
Україна
Костянтинівка