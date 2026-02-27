Військова машина рф під тиском, регіони відчувають падіння доходів - ЗМІ
Київ • УНН
російська військова машина відчуває тиск через санкції та падіння доходів. Підприємства в нижньогородській області звертаються до чиновників через падіння інвестицій та прибутку. Регіони рф стикаються з дефіцитом бюджету, що посилює їх залежність від кремля.
російська військова машина на тлі тривалої війни в Україні відчуває тиск через посилення санкцій і падіння доходів. Навіть підприємства в регіонах, які отримали вигоду від значного збільшення військових витрат, відчувають труднощі і звертаються за допомогою до чиновників. Про це повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg.
Деталі
У нижньогородській області, яка з радянських часів є важливим промисловим центром з великими оборонними заводами та автомобілебудівним заводом, економічна ситуація викликає "серйозне занепокоєння". Зокрема, місцева асоціація промисловців у листі до вищого регіонального чиновника цього місяця виклала цілий перелік проблем, з якими стикаються підприємства. У ньому наголошується на різкому падінні інвестицій, прибутку, замовлень і виробництва за останній рік.
Цей регіон з населенням близько 3 мільйонів людей знаходиться приблизно за 500 кілометрів (310 миль) на схід від москви. Члени асоціації закликали місцеві органи влади висловити свої занепокоєння російському уряду.
Також там закликали до відновлення інвестицій, повернення пільгових ставок за кредитами та швидшого погашення рахунків, вказавши, що гігантські державні підприємства, такі як об'єднана суднобудівна корпорація, роскосмос, росатом і ростех - були серед головних винуватців прострочених платежів.
Затримки з оплатою можуть свідчити про поширення фінансових труднощів, оскільки підрядники змушені вичерпувати свої резерви для покриття поточних витрат або звертатися до дорогих позик, що ще більше знижує прибутковість. І це навіть незважаючи на те, що державні витрати на оборону минулого року зросли приблизно на 30%, а в 2026 році, за прогнозами, залишаться практично незмінними
Крім того, майже всі 80 регіонів росії стикаються з дефіцитом бюджету, що змусить їх ще більше залежати від фінансування кремля. Водночас москва надає пріоритет витратам на повномасштабну війну проти України, яка триває вже п'ятий рік.
Також сукупний дефіцит регіональних бюджетів зріс минулого року на понад 1 трлн рублів до 1,48 трлн рублів, що більш ніж утричі перевищує дефіцит у 2024 році.
Нагадаємо
російська економіка входить у фазу, коли офіційна статистика не приховує масштаби проблем, втрачаючи здатність генерувати прибуток у традиційно сильних секторах. Сальдований прибуток підприємств за вісім місяців 2025 року скоротився на 8,3%, а частка проблемних позичальників серед юридичних осіб досягла 23%.