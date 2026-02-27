Військова машина рф під тиском, регіони відчувають падіння доходів - ЗМІ

$43.210.03
51.020.06
ukenru
26 лютого, 22:38 • 17756 перегляди
МВФ затвердив нову чотирирічну програму фінансування України обсягом понад $8 млрд
26 лютого, 19:13 • 33931 перегляди
Україна фіналізує розробку стратегії відновлення та оновленого захисту енергетики на 1 березня - Зеленський
Ексклюзив
26 лютого, 16:20 • 31241 перегляди
Удари по системах водопостачання: чи можуть росіяни залишити Україну без води
26 лютого, 15:08 • 32098 перегляди
Цифрову гривню впровадять після війни – НБУ зосередився на регулюванні віртуальних активів
26 лютого, 14:09 • 28601 перегляди
В Україні запроваджують новий механізм прозорості цін на ліки через е-рецепт
Ексклюзив
26 лютого, 13:53 • 44109 перегляди
Родинні схеми Кучуків: що приховує земля під скандальною клінікою OdrexPhoto
26 лютого, 12:47 • 22076 перегляди
Україна і США розпочали двосторонню зустріч у Женеві, працюємо на практичні рішення - Умєров
Ексклюзив
26 лютого, 11:34 • 106140 перегляди
Хто реально відчує індексацію пенсій з 1 березня, а кому виплати не підвищать
26 лютого, 08:55 • 47069 перегляди
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України
25 лютого, 19:42 • 54343 перегляди
Зеленський обговорив з Трампом питання, над якими переговірники працюватимуть в Женеві 26 лютого
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+1°
1м/с
76%
761мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Ватикан випустив поштову марку із зображенням знеструмленого київського собору на знак підтримки українцівPhoto27 лютого, 00:34 • 7046 перегляди
У США експілота F-35 звинуватили у підготовці китайських військових пілотів 27 лютого, 00:52 • 4568 перегляди
Переможниця "Холостяка-14" заявила про припинення будь-яких стосунків із Цимбалюком04:23 • 12206 перегляди
ЗСУ знищили 1280 окупантів та сотні одиниць техніки за добуPhoto04:46 • 14483 перегляди
Міністр оборони Пакистану оголосив про початок "відкритої війни" з Афганістаном05:00 • 11003 перегляди
Публікації
Родинні схеми Кучуків: що приховує земля під скандальною клінікою OdrexPhoto
Ексклюзив
26 лютого, 13:53 • 44105 перегляди
Нові правила виплат родинам зниклих і загиблих військових - що змінює закон26 лютого, 13:46 • 36270 перегляди
Хто реально відчує індексацію пенсій з 1 березня, а кому виплати не підвищать
Ексклюзив
26 лютого, 11:34 • 106133 перегляди
США проти ударів по Новоросійську - чому Трамп забороняє Україні атакувати життєво необхідні об'єкти росії
Ексклюзив
25 лютого, 17:40 • 80202 перегляди
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
Ексклюзив
25 лютого, 13:55 • 84143 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Юлія Свириденко
Олег Синєгубов
Джеффрі Епштайн
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Іран
Женева
Село
Реклама
УНН Lite
Переможниця "Холостяка-14" заявила про припинення будь-яких стосунків із Цимбалюком04:23 • 12209 перегляди
The Rolling Stones спростували дозвіл Джаггера на використання "Gimme Shelter" для фільму про Меланію Трамп26 лютого, 18:10 • 14432 перегляди
Кім Кардаш'ян представила новий енергетичний напій і зіткнулася з критикою через рекламні фотоPhotoVideo26 лютого, 09:00 • 45507 перегляди
Nastya Semchuk виконає культову пісню Степана Гіги на Вечорі пам'ятіPhoto24 лютого, 19:45 • 55270 перегляди
Повернення після тиші: Дан Балан дивує новим образомVideo24 лютого, 16:37 • 57640 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Фільм
P-3 Orion

Військова машина рф під тиском, регіони відчувають падіння доходів - ЗМІ

Київ • УНН

 • 114 перегляди

російська військова машина відчуває тиск через санкції та падіння доходів. Підприємства в нижньогородській області звертаються до чиновників через падіння інвестицій та прибутку. Регіони рф стикаються з дефіцитом бюджету, що посилює їх залежність від кремля.

Військова машина рф під тиском, регіони відчувають падіння доходів - ЗМІ

російська військова машина на тлі тривалої війни в Україні відчуває тиск через посилення санкцій і падіння доходів. Навіть підприємства в регіонах, які отримали вигоду від значного збільшення військових витрат, відчувають труднощі і звертаються за допомогою до чиновників. Про це повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

У нижньогородській області, яка з радянських часів є важливим промисловим центром з великими оборонними заводами та автомобілебудівним заводом, економічна ситуація викликає "серйозне занепокоєння". Зокрема, місцева асоціація промисловців у листі до вищого регіонального чиновника цього місяця виклала цілий перелік проблем, з якими стикаються підприємства. У ньому наголошується на різкому падінні інвестицій, прибутку, замовлень і виробництва за останній рік.

Цей регіон з населенням близько 3 мільйонів людей знаходиться приблизно за 500 кілометрів (310 миль) на схід від москви. Члени асоціації закликали місцеві органи влади висловити свої занепокоєння російському уряду.

Також там закликали до відновлення інвестицій, повернення пільгових ставок за кредитами та швидшого погашення рахунків, вказавши, що гігантські державні підприємства, такі як об'єднана суднобудівна корпорація, роскосмос, росатом і ростех - були серед головних винуватців прострочених платежів.

Затримки з оплатою можуть свідчити про поширення фінансових труднощів, оскільки підрядники змушені вичерпувати свої резерви для покриття поточних витрат або звертатися до дорогих позик, що ще більше знижує прибутковість. І це навіть незважаючи на те, що державні витрати на оборону минулого року зросли приблизно на 30%, а в 2026 році, за прогнозами, залишаться практично незмінними

- йдеться в публікації.

Крім того, майже всі 80 регіонів росії стикаються з дефіцитом бюджету, що змусить їх ще більше залежати від фінансування кремля. Водночас москва надає пріоритет витратам на повномасштабну війну проти України, яка триває вже п'ятий рік.

Також сукупний дефіцит регіональних бюджетів зріс минулого року на понад 1 трлн рублів до 1,48 трлн рублів, що більш ніж утричі перевищує дефіцит у 2024 році.

Нагадаємо

російська економіка входить у фазу, коли офіційна статистика не приховує масштаби проблем, втрачаючи здатність генерувати прибуток у традиційно сильних секторах. Сальдований прибуток підприємств за вісім місяців 2025 року скоротився на 8,3%, а частка проблемних позичальників серед юридичних осіб досягла 23%.

Євген Устименко

Війна в УкраїніЕкономікаСвіт
Санкції
Державний бюджет
Війна в Україні
Bloomberg
Україна