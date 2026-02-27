Військова машина рф під тиском, регіони відчувають падіння доходів - ЗМІ

російська військова машина на тлі тривалої війни в Україні відчуває тиск через посилення санкцій і падіння доходів. Навіть підприємства в регіонах, які отримали вигоду від значного збільшення військових витрат, відчувають труднощі і звертаються за допомогою до чиновників. Про це повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg.

У нижньогородській області, яка з радянських часів є важливим промисловим центром з великими оборонними заводами та автомобілебудівним заводом, економічна ситуація викликає "серйозне занепокоєння". Зокрема, місцева асоціація промисловців у листі до вищого регіонального чиновника цього місяця виклала цілий перелік проблем, з якими стикаються підприємства. У ньому наголошується на різкому падінні інвестицій, прибутку, замовлень і виробництва за останній рік.

Цей регіон з населенням близько 3 мільйонів людей знаходиться приблизно за 500 кілометрів (310 миль) на схід від москви. Члени асоціації закликали місцеві органи влади висловити свої занепокоєння російському уряду.

Також там закликали до відновлення інвестицій, повернення пільгових ставок за кредитами та швидшого погашення рахунків, вказавши, що гігантські державні підприємства, такі як об'єднана суднобудівна корпорація, роскосмос, росатом і ростех - були серед головних винуватців прострочених платежів.

Затримки з оплатою можуть свідчити про поширення фінансових труднощів, оскільки підрядники змушені вичерпувати свої резерви для покриття поточних витрат або звертатися до дорогих позик, що ще більше знижує прибутковість. І це навіть незважаючи на те, що державні витрати на оборону минулого року зросли приблизно на 30%, а в 2026 році, за прогнозами, залишаться практично незмінними