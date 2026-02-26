$43.240.02
Україна і США розпочали двосторонню зустріч у Женеві, працюємо на практичні рішення - Умєров
11:34 • 25649 перегляди
Хто реально відчує індексацію пенсій з 1 березня, а кому виплати не підвищать
08:55 • 20386 перегляди
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України
25 лютого, 19:42 • 35714 перегляди
Зеленський обговорив з Трампом питання, над якими переговірники працюватимуть в Женеві 26 лютого
25 лютого, 18:38 • 50988 перегляди
Іспанська поліція підтвердила затримання ймовірного виконавця вбивства ПортноваVideo
25 лютого, 18:05 • 45284 перегляди
Вже є результати очищення СБУ і затримання - Зеленський
25 лютого, 17:40 • 48664 перегляди
США проти ударів по Новоросійську - чому Трамп забороняє Україні атакувати життєво необхідні об'єкти росії
25 лютого, 16:34 • 29434 перегляди
В Україні з 1 березня пенсії і страхові виплати будуть проіндексовані на 12,1% - Свириденко
25 лютого, 16:25 • 21034 перегляди
Аномальна спека чи продовження морозів - яким буде перший місяць весни
25 лютого, 13:55 • 56169 перегляди
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Україна і США розпочали двосторонню зустріч у Женеві, працюємо на практичні рішення - Умєров

Київ • УНН

У Женеві розпочалася двостороння зустріч української делегації з американськими представниками Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. Обговорюються економічна підтримка України, інвестиції, а також підготовка до тристоронніх переговорів з рф та гуманітарний трек щодо обмінів.

Україна і США розпочали двосторонню зустріч у Женеві, працюємо на практичні рішення - Умєров

Україна і США розпочали двосторонню зустріч у Женеві, на порядку денному - "prosperity package", підготовка до наступного раунду тристоронніх переговорів за участю рф, гуманітарний трек і питання можливих обмінів, йде робота на практичні рішення, повідомив голова української делегації, секретар РНБО Рустем Умєров у четвер у Telegram, пише УНН.

Сьогодні у Женеві продовжуємо роботу в межах переговорного процесу. Розпочалась двостороння зустріч з американською делегацією – Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером

- вказав Умєров.

З українського боку, зі слів Умєрова, разом з ним в делегації сьогодні Давид Арахамія, Олексій Соболев та Дарина Марчак.

"Разом з економічною командою уряду детально опрацюємо prosperity package: механізми економічної підтримки й відновлення України, інструменти залучення інвестицій та довгострокової співпраці", - повідомив Умєров.

І додав: "Також разом з Давидом обговоримо підготовку до наступного раунду тристоронніх переговорів за участі російської сторони – необхідно синхронізувати позиції перед цим етапом".

"Важливий блок – гуманітарний трек і питання можливих обмінів. Розраховуємо на конкретні результати щодо повернення наших громадян", - зазначив він.

Умєров наголосив: "Працюємо на практичні рішення".

"Про підсумки повідомимо після завершення зустрічі", - вказав голова української делегації.

Україна та США у Женеві обговорять післявоєнну відбудову - Reuters26.02.26, 13:49 • 1450 переглядiв

Юлія Шрамко

