Україна і США розпочали двосторонню зустріч у Женеві, працюємо на практичні рішення - Умєров
Київ • УНН
У Женеві розпочалася двостороння зустріч української делегації з американськими представниками Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. Обговорюються економічна підтримка України, інвестиції, а також підготовка до тристоронніх переговорів з рф та гуманітарний трек щодо обмінів.
Україна і США розпочали двосторонню зустріч у Женеві, на порядку денному - "prosperity package", підготовка до наступного раунду тристоронніх переговорів за участю рф, гуманітарний трек і питання можливих обмінів, йде робота на практичні рішення, повідомив голова української делегації, секретар РНБО Рустем Умєров у четвер у Telegram, пише УНН.
Сьогодні у Женеві продовжуємо роботу в межах переговорного процесу. Розпочалась двостороння зустріч з американською делегацією – Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером
З українського боку, зі слів Умєрова, разом з ним в делегації сьогодні Давид Арахамія, Олексій Соболев та Дарина Марчак.
"Разом з економічною командою уряду детально опрацюємо prosperity package: механізми економічної підтримки й відновлення України, інструменти залучення інвестицій та довгострокової співпраці", - повідомив Умєров.
І додав: "Також разом з Давидом обговоримо підготовку до наступного раунду тристоронніх переговорів за участі російської сторони – необхідно синхронізувати позиції перед цим етапом".
"Важливий блок – гуманітарний трек і питання можливих обмінів. Розраховуємо на конкретні результати щодо повернення наших громадян", - зазначив він.
Умєров наголосив: "Працюємо на практичні рішення".
"Про підсумки повідомимо після завершення зустрічі", - вказав голова української делегації.
