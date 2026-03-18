Гривня почала зміцнюватися - що буде далі з національною валютою

Готівковий курс гривні в Україні демонструє ознаки зміцнення. Після кількох тижнів послаблення національна валюта почала відновлювати позиції, реагуючи як на реальні фінансові надходження, так і на очікування ринку. Детальніше про те, що стоїть за новою тенденцією та чи надовго це розповів журналістці УНН кандидат економічних наук, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус.

За словами економіста, ключовим фактором нинішнього укріплення гривні стали очікування зовнішньої фінансової підтримки. Йдеться як про фактичні надходження, так і про політичні сигнали щодо майбутніх кредитів. Саме вони формують настрій ринку і впливають на попит і пропозицію валюти.

Я думаю, насамперед очікування, що все ж таки буде зовнішня підтримка України. Ми розуміємо, що як тільки з’являються такі сигнали, як нещодавній перший транш МВФ – це одразу впливає на ринок. Зараз також активно обговорюється можливість отримання близько 90 млрд євро від Європейського Союзу на два роки. Тобто валюта заходить в країну, і це завжди сприяє зміцненню національної грошової одиниці - пояснює кандидат економічних наук.

Економіст пояснює: валютний ринок працює за базовими законами попиту і пропозиції. Коли іноземної валюти стає більше, гривня автоматично отримує підтримку. Однак навіть позитивні новини не гарантують довготривалої стабільності.

Це не означає, що гривня стала значно сильнішою. Швидше, ми бачимо зміну тенденції і після періоду послаблення відбулося певне відновлення. Але ринки дуже емоційні, вони швидко реагують на будь-які новини. Сьогодні є інформація про допомогу - гривня зміцнюється. Завтра з’являються сумніви і ситуація може змінитися - наголошує Іван Ус.

Додатковим ризиком для курсу залишається і суттєвий дефіцит зовнішньої торгівлі. За словами експерта, лише за перші два місяці року негативне сальдо вже досягло значного рівня. Це створює тиск на гривню, незалежно від короткострокових новин.

Ми маємо від’ємне сальдо у 8,3 млрд доларів лише за два місяці. Раніше така цифра за рік вважалася дуже поганою новиною, а зараз - це показник за короткий період. Це означає, що загальні тенденції залишаються негативними, і їх не можна ігнорувати - підкреслює експерт.

Ще одним важливим орієнтиром залишається і державний бюджет. У ньому закладено середній курс гривні, який суттєво відрізняється від поточних показників, каже експерт. Це свідчить про очікування поступового послаблення валюти впродовж року.

У бюджеті на 2026 рік закладений середній курс на рівні 45,7 грн за долар. Це не означає, що він обов’язково буде таким, але це певний орієнтир. Наразі, ми тільки перетнули позначку 44, але в середньому за рік курс має бути вищим, відповідно до розрахунків - додає кандидат економічних наук.

Водночас, ситуація на валютному ринку значною мірою залежить ще й від політичних рішень – як в Україні, так і за її межами. Зокрема, затримки з міжнародною допомогою можуть швидко змінити динаміку курсу.

Якщо з’являється інформація, що допомога буде, то гривня реагує позитивно. Якщо ж виникають проблеми, наприклад, блокування рішень окремими країнами ЄС, то одразу бачимо зворотну реакцію. Ринок дуже чутливий до таких сигналів - наголошує Іван Ус.

Він також наголошує на ролі внутрішньої політики, зокрема, податкових рішень. Від цього напряму залежить подальша підтримка України з боку міжнародних партнерів.

Якщо не буде рішень щодо підвищення податків, це може поставити під загрозу отримання фінансової допомоги. А без цих коштів виникнуть ризики для виплат, зокрема соціальних. І тоді курс може різко піти вгору через негативні очікування - каже кандидат економічних наук.

У підсумку економіст радить українцям не покладатися на короткострокові коливання та диверсифікувати свої заощадження, додаючи, що найближчим часом, валютний ринок залишатиметься нестабільним і залежним від новин.

Ризик різкого зростання курсу долара та євро є завжди. Тому варто мати валюту, бажано у вигляді бівалютного кошика, тобто, і долар, і євро. Це дозволяє мінімізувати ризики і краще реагувати на зміни ринку - підкреслює Іван Ус.

