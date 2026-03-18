Ексклюзив
11:56 • 3208 перегляди
Гривня почала зміцнюватися - що буде далі з національною валютою
11:12 • 9134 перегляди
рф проводить ІПСО проти угорців на Закарпатті - СБУ викрила схему з погрозами
09:39 • 11040 перегляди
Інтерсіті між Києвом та Харковом обмежать тимчасово, планують відновити до кінця березня - Укрзалізниця
09:19 • 14534 перегляди
Politico: у Трампа прагнуть використати мирні переговори щодо війни рф проти України для протидії Китаю
07:35 • 18869 перегляди
У ЄС перед самітом провели ще одну спробу змусити Орбана розблокувати €90 млрд кредиту Україні - що відомо
Ексклюзив
17 березня, 22:26 • 26513 перегляди
Це питання поваги й етики: SOWA про виступи без гонорару
17 березня, 20:08 • 40183 перегляди
Євросоюз неофіційно відкрив усі шість переговорних кластерів для України - Кос
17 березня, 16:45 • 38392 перегляди
Україна та Іспанія створять спільну слідчу групу для розслідування вбивства Портнова - Генпрокурор КравченкоPhoto
Ексклюзив
17 березня, 15:05 • 44307 перегляди
Філарет у лікарні через загострення хронічних недуг – що зараз відомо про стан Патріарха
Ексклюзив
17 березня, 15:05 • 38054 перегляди
Український аналог ATACMS - яка вона, нова балістична ракета FP-7
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Золото тримається біля 5000 доларів – ринки чекають сигналів від ФРСPhoto18 березня, 03:13 • 8190 перегляди
Ціни на нафту зростають – загибель іранського посадовця Ларіджані загострює ринокPhoto18 березня, 04:00 • 11218 перегляди
Перша допомога при опіках: що справді працює, а що робити забороненоPhoto18 березня, 06:05 • 31740 перегляди
Маю дуже погане передчуття щодо впливу війни в Ірані на Україну - Зеленський18 березня, 06:46 • 14852 перегляди
На реакторах Хмельницької АЕС створили найбільший у світі мурал-вишиванкуPhoto07:06 • 14252 перегляди
Публікації
Скандальна клініка Odrex рекламує лікаря Русакова, якого судять у справі про смерть пацієнтаPhoto11:47 • 4762 перегляди
Перша допомога при опіках: що справді працює, а що робити забороненоPhoto18 березня, 06:05 • 31748 перегляди
Чому медична система не захищає українського пацієнта і як це змінити - пояснює експерт
Ексклюзив
17 березня, 11:42 • 48585 перегляди
Єврейські кучки перед Песахом - що це та коли вони настануть у 2026 році17 березня, 11:32 • 67178 перегляди
Дизель і газ різко подорожчали: як змінилися ціни на АЗС за тиждень16 березня, 16:16 • 63067 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кая Каллас
Рафаель Гроссі
Алі Хаменеї
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Крим
Ізраїль
Реклама
УНН Lite
Вийшов перший трейлер фільму "Дюна: Частина третя" Video17 березня, 19:22 • 22596 перегляди
Оновлено прогноз на Євробачення 2026 - яке місце посіла УкраїнаPhoto17 березня, 15:31 • 27787 перегляди
Тейлор Свіфт і Тревіс Келсі провели ніч на "Оскарі" без публічності - деталіPhoto17 березня, 12:55 • 32959 перегляди
Єврейські кучки перед Песахом - що це та коли вони настануть у 2026 році17 березня, 11:32 • 67178 перегляди
Гра Resident Evil Requiem встановила історичний рекорд продажів у серії17 березня, 06:57 • 38014 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
The Washington Post
Dassault Rafale
Eurofighter Typhoon

Гривня почала зміцнюватися - що буде далі з національною валютою

Київ • УНН

 • 3212 перегляди

Національна валюта відновлює позиції завдяки очікуванням фінансової допомоги від ЄС та МВФ. Проте дефіцит торгівлі та бюджетні плани тиснуть на курс.

Готівковий курс гривні в Україні демонструє ознаки зміцнення. Після кількох тижнів послаблення національна валюта почала відновлювати позиції, реагуючи як на реальні фінансові надходження, так і на очікування ринку. Детальніше про те, що стоїть за новою тенденцією та чи надовго це розповів журналістці УНН кандидат економічних наук, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус.

Деталі                                                               

За словами економіста, ключовим фактором нинішнього укріплення гривні стали очікування зовнішньої фінансової підтримки. Йдеться як про фактичні надходження, так і про політичні сигнали щодо майбутніх кредитів. Саме вони формують настрій ринку і впливають на попит і пропозицію валюти.

Я думаю, насамперед очікування, що все ж таки буде зовнішня підтримка України. Ми розуміємо, що як тільки з’являються такі сигнали, як нещодавній перший транш МВФ – це одразу впливає на ринок. Зараз також активно обговорюється можливість отримання близько 90 млрд євро від Європейського Союзу на два роки. Тобто валюта заходить в країну, і це завжди сприяє зміцненню національної грошової одиниці

- пояснює кандидат економічних наук.

Економіст пояснює: валютний ринок працює за базовими законами попиту і пропозиції. Коли іноземної валюти стає більше, гривня автоматично отримує підтримку. Однак навіть позитивні новини не гарантують довготривалої стабільності.

Це не означає, що гривня стала значно сильнішою. Швидше, ми бачимо зміну тенденції і після періоду послаблення відбулося певне відновлення. Але ринки дуже емоційні, вони швидко реагують на будь-які новини. Сьогодні є інформація про допомогу - гривня зміцнюється. Завтра з’являються сумніви і ситуація може змінитися

- наголошує Іван Ус.

Додатковим ризиком для курсу залишається і суттєвий дефіцит зовнішньої торгівлі. За словами експерта, лише за перші два місяці року негативне сальдо вже досягло значного рівня. Це створює тиск на гривню, незалежно від короткострокових новин.

Ми маємо від’ємне сальдо у 8,3 млрд доларів лише за два місяці. Раніше така цифра за рік вважалася дуже поганою новиною, а зараз - це показник за короткий період. Це означає, що загальні тенденції залишаються негативними, і їх не можна ігнорувати

- підкреслює експерт.

Долар, євро, золото, крипта: де українцям сховати гроші від знецінення - поради від аналітиків КИТ Group25.04.25, 11:06 • 5698 переглядiв

Ще одним важливим орієнтиром залишається і державний бюджет. У ньому закладено середній курс гривні, який суттєво відрізняється від поточних показників, каже експерт. Це свідчить про очікування поступового послаблення валюти впродовж року.

У бюджеті на 2026 рік закладений середній курс на рівні 45,7 грн за долар. Це не означає, що він обов’язково буде таким, але це певний орієнтир. Наразі, ми тільки перетнули позначку 44, але в середньому за рік курс має бути вищим, відповідно до розрахунків

- додає кандидат економічних наук.

Водночас, ситуація на валютному ринку значною мірою залежить ще й від політичних рішень – як в Україні, так і за її межами. Зокрема, затримки з міжнародною допомогою можуть швидко змінити динаміку курсу.

Якщо з’являється інформація, що допомога буде, то гривня реагує позитивно. Якщо ж виникають проблеми, наприклад, блокування рішень окремими країнами ЄС, то одразу бачимо зворотну реакцію. Ринок дуже чутливий до таких сигналів

- наголошує Іван Ус.

Він також наголошує на ролі внутрішньої політики, зокрема, податкових рішень. Від цього напряму залежить подальша підтримка України з боку міжнародних партнерів.

Якщо не буде рішень щодо підвищення податків, це може поставити під загрозу отримання фінансової допомоги. А без цих коштів виникнуть ризики для виплат, зокрема соціальних. І тоді курс може різко піти вгору через негативні очікування

- каже кандидат економічних наук.

У підсумку економіст радить українцям не покладатися на короткострокові коливання та диверсифікувати свої заощадження, додаючи, що найближчим часом, валютний ринок залишатиметься нестабільним і залежним від новин.

Ризик різкого зростання курсу долара та євро є завжди. Тому варто мати валюту, бажано у вигляді бівалютного кошика, тобто, і долар, і євро. Це дозволяє мінімізувати ризики і краще реагувати на зміни ринку

- підкреслює Іван Ус.

Долар по 44 гривні - валютна криза чи закономірний процес13.03.26, 16:21 • 67497 переглядiв

Алла Кіосак

