Долар, євро, золото, крипта: де українцям сховати гроші від знецінення - поради від аналітиків КИТ Group

$41.690.02
47.420.13
ukenru
Блокування реформи АРМА ставить під загрозу виконання отримання фінансування від ЄС: нардеп поклав відповідальність на Думу
Ексклюзив
07:40 • 2880 перегляди

Блокування реформи АРМА ставить під загрозу виконання отримання фінансування від ЄС: нардеп поклав відповідальність на Думу

05:56 • 17794 перегляди

Проводи 2025: як поминати померлих та які заходи безпеки цьогоріч

24 квітня, 18:25 • 31115 перегляди

рф, попередньо, вдарила по Києву північнокорейською балістиною ракетою, спецслужби перевіряють деталі - Зеленський

Ексклюзив
24 квітня, 16:02 • 70520 перегляди

У Мінекономіки відповіли, чи плануються зміни щодо правил бронювання працівників

24 квітня, 12:42 • 69119 перегляди

"володимире, СТОП!" Трамп заявив, що його не влаштовують російські удари по Києву

24 квітня, 11:00 • 85066 перегляди

Європейські дипломати відреагували на масований російський удар по Києву 24 квітня

23 квітня, 17:58 • 175815 перегляди

Українська делегація зустрілась з Келлогом: про що говорили

23 квітня, 15:00 • 185287 перегляди

У Лондоні пройшла зустріч офіційних осіб коаліції охочих щодо війни в Україні. В ОП розкрили деталі

23 квітня, 14:18 • 269272 перегляди

Ураження 51-арсеналу ГРАУ: які ще склади із зброєю були атаковані в рф

Ексклюзив
23 квітня, 13:00 • 111595 перегляди

Поховання на військовому меморіальному кладовищі: коли буде графік та на якому етапі будівництво

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+21°
2.5м/с
41%
746 мм
Популярнi новини

лавров: кремль готовий до угоди щодо України, але є нюанс

24 квітня, 22:52 • 12201 перегляди

США показали Україні та рф "фінішну пряму" для закінчення війни - Рубіо

25 квітня, 00:35 • 13456 перегляди

Ворог окупував Калинове на Донеччині - DeepState

25 квітня, 01:15 • 17456 перегляди

У Криму повідомляють про масовану атаку БпЛА: вибухи чули в Євпаторії, Ялті та Саках

02:50 • 23043 перегляди

За добу ліквідовано 1170 окупантів та знищено 48 крилатих ракет - Генштаб

04:58 • 18719 перегляди
Публікації

Проводи 2025: як поминати померлих та які заходи безпеки цьогоріч

05:56 • 17778 перегляди

“Трахтібідох”, криміналісти й аналітика з 2018-го: майстер-клас реформування фармринку від Нацакадемії правових наук України

24 квітня, 11:00 • 100583 перегляди

Ураження 51-арсеналу ГРАУ: які ще склади із зброєю були атаковані в рф

23 квітня, 14:18 • 269267 перегляди

Вихід один - Зима "на вихід", або чому головний юрист НБУ повинен покинути посаду

23 квітня, 13:44 • 159729 перегляди

НАБУгейт: адвокати вимагають від НАБУ змінити групу детективів - "з піарників на професіоналів"
Ексклюзив

23 квітня, 12:40 • 212929 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Папа Франциск

Барак Обама

Сі Цзіньпін

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Крим

Дніпропетровська область

Реклама
УНН Lite

Блейк Лайвлі з'явилася на червоній доріжці на гала-концерті Time100 у сукні від ліванського модельєра

07:29 • 3426 перегляди

Меган Маркл виявила нову схожість між своїми дітьми та дітьми Кейт після того, як її звинуватили в копіюванні гардеробу Джорджа і Шарлотти

24 квітня, 15:17 • 28586 перегляди

Бен Аффлек розповів, чому діти критикують його фільми, кажучи: "це жахливо!"

24 квітня, 14:13 • 36683 перегляди

Джейсон Біггс взяв під контроль своє здоров'я: у боротьбі зі згубними звичками зірка "Американського пирога" сильно змінився

24 квітня, 08:47 • 68733 перегляди

Режисерка фільму "Я знаю, що ви скоїли минулого літа" хотіла повернути Геллар

24 квітня, 06:58 • 98496 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Євро

«Калібр» (сімейство ракет)

КАБ-250

Криптовалюта

Долар, євро, золото, крипта: де українцям сховати гроші від знецінення - поради від аналітиків КИТ Group

Київ • УНН

 • 350 перегляди

В умовах інфляції українці шукають альтернативні інструменти для захисту заощаджень. Експерти радять мультивалютні заощадження, облігації, крипту та золото.

Долар, євро, золото, крипта: де українцям сховати гроші від знецінення - поради від аналітиків КИТ Group

В умовах прискорення інфляції, курсових коливань і глобальних економічних ризиків зберегти вартість грошей не менш важливо, ніж заробити їх. Українці, які ще кілька років тому майже безальтернативно покладалися на гривневі депозити, сьогодні дедалі частіше шукають альтернативні інструменти для захисту заощаджень.

Як пишуть журналісти видання "Фокус", які опитали провідних експертів у сфері фінансів, у 2024–2025 роках став закономірним інтерес до мультивалютних заощаджень, облігацій державної позики, а також цифрових активів і золота. Проте вибирати варто виважено: не кожен популярний інструмент справді захищає від знецінення.

"Покриття офіційної інфляції, яка наблизилась до 15%, та відставання депозитних ставок від фактичного темпу підвищення споживчих цін і вартості життя, що оцінюються в 17–20%, взагалі важко називати привабливими умовами, а тим паче інструментом отримання пасивного доходу в гривні. Необхідність сплати податків з таких доходів робить депозити завідомо програшними навіть стосовно ОВДП у разі майже співставних номінальних ставок дохідності. Дохідність валютних депозитів залишається символічною та не здатна покрити ризиків зв’язування ліквідності", — розповіли "Фокусу" про популярні інструменти аналітики КИТ Group, одного з найбільших операторів українського ринку обміну валют.

Альтернативою депозитам експерти називають державні облігації. За словами аналітиків, "сьогодні можна розглядати короткострокові вкладення в гривневі інструменти терміном не більш як 1–4 місяці. Це стосується, зокрема, і державних облігацій". Така стратегія дозволить уникнути валютних ризиків і зафіксувати прибутковість на короткому горизонті.

Щодо ОВДП буде логічною тактикою придбати папери для "тимчасового паркування" вільних коштів без валютних і курсових ризиків. Дохідність ОВДП зараз здатна щонайменше покрити інфляцію. Більш довгострокові гривневі вкладення, на нашу думку, ризикові з огляду на ймовірне прискорення інфляції та можливий курсовий зсув у другому півріччі – ймовірно, восени

— зазначили в КИТ Group.

Ще один тренд — зростання попиту на євро. Через торгову політику США, зміну глобального балансу валют та очікування на ослаблення долара, євровалюта у квітні укріпила позиції не лише на світових ринках, але й в Україні. За словами експертів КИТ Group, "в умовах глобальної політичної невизначеності та структурного ослаблення долара оптимальною стратегією залишається мультивалютний портфель".

Ми бачимо тренд на зростання попиту на євро — не лише в Україні, а й у глобальному вимірі. На практиці це означає можливість використовувати долар як валюту ліквідності або хеджу, а євро — для тривалих накопичень

— пояснюють аналітики компанії.

Щодо цифрових активів, то у КИТ Group вважають, що "будь-який криптоактив — стейблкоїни чи класична крипта — не заміна звичним фіатним валютам, а додатковий рівень валютної диверсифікації та підтримки ліквідності свого портфеля заощаджень". Зокрема, серед стейблкоїнів експерти радять звернути увагу на USDC, який має прив’язку до долара США.

Що стосується золота, то попри його здатність оновлювати історичні максимуми фахівці не вважають його інструментом для швидкого заробітку. "Інвестиції в золото — це насамперед інструмент збереження, а не приросту капіталу. Його перевага — захист від інфляції та валютних коливань у довгостроковому горизонті (від п’яти років і більше). Формування "золотого запасу" у власному портфелі заощаджень доречне лише після формування резервів у класичних валютах", — зазначили аналітики КИТ Group.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ЕкономікаФінанси
Євро
Долар США
Сполучені Штати
Brent
$66.60
Bitcoin
$93,774.20
S&P 500
$5,478.30
Tesla
$256.60
Газ TTF
$33.45
Золото
$3,317.20
Ethereum
$1,776.80