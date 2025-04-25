Долар, євро, золото, крипта: де українцям сховати гроші від знецінення - поради від аналітиків КИТ Group

В умовах прискорення інфляції, курсових коливань і глобальних економічних ризиків зберегти вартість грошей не менш важливо, ніж заробити їх. Українці, які ще кілька років тому майже безальтернативно покладалися на гривневі депозити, сьогодні дедалі частіше шукають альтернативні інструменти для захисту заощаджень.

Як пишуть журналісти видання "Фокус", які опитали провідних експертів у сфері фінансів, у 2024–2025 роках став закономірним інтерес до мультивалютних заощаджень, облігацій державної позики, а також цифрових активів і золота. Проте вибирати варто виважено: не кожен популярний інструмент справді захищає від знецінення.

"Покриття офіційної інфляції, яка наблизилась до 15%, та відставання депозитних ставок від фактичного темпу підвищення споживчих цін і вартості життя, що оцінюються в 17–20%, взагалі важко називати привабливими умовами, а тим паче інструментом отримання пасивного доходу в гривні. Необхідність сплати податків з таких доходів робить депозити завідомо програшними навіть стосовно ОВДП у разі майже співставних номінальних ставок дохідності. Дохідність валютних депозитів залишається символічною та не здатна покрити ризиків зв’язування ліквідності", — розповіли "Фокусу" про популярні інструменти аналітики КИТ Group, одного з найбільших операторів українського ринку обміну валют.

Альтернативою депозитам експерти називають державні облігації. За словами аналітиків, "сьогодні можна розглядати короткострокові вкладення в гривневі інструменти терміном не більш як 1–4 місяці. Це стосується, зокрема, і державних облігацій". Така стратегія дозволить уникнути валютних ризиків і зафіксувати прибутковість на короткому горизонті.

Щодо ОВДП буде логічною тактикою придбати папери для "тимчасового паркування" вільних коштів без валютних і курсових ризиків. Дохідність ОВДП зараз здатна щонайменше покрити інфляцію. Більш довгострокові гривневі вкладення, на нашу думку, ризикові з огляду на ймовірне прискорення інфляції та можливий курсовий зсув у другому півріччі – ймовірно, восени — зазначили в КИТ Group.

Ще один тренд — зростання попиту на євро. Через торгову політику США, зміну глобального балансу валют та очікування на ослаблення долара, євровалюта у квітні укріпила позиції не лише на світових ринках, але й в Україні. За словами експертів КИТ Group, "в умовах глобальної політичної невизначеності та структурного ослаблення долара оптимальною стратегією залишається мультивалютний портфель".

Ми бачимо тренд на зростання попиту на євро — не лише в Україні, а й у глобальному вимірі. На практиці це означає можливість використовувати долар як валюту ліквідності або хеджу, а євро — для тривалих накопичень — пояснюють аналітики компанії.

Щодо цифрових активів, то у КИТ Group вважають, що "будь-який криптоактив — стейблкоїни чи класична крипта — не заміна звичним фіатним валютам, а додатковий рівень валютної диверсифікації та підтримки ліквідності свого портфеля заощаджень". Зокрема, серед стейблкоїнів експерти радять звернути увагу на USDC, який має прив’язку до долара США.

Що стосується золота, то попри його здатність оновлювати історичні максимуми фахівці не вважають його інструментом для швидкого заробітку. "Інвестиції в золото — це насамперед інструмент збереження, а не приросту капіталу. Його перевага — захист від інфляції та валютних коливань у довгостроковому горизонті (від п’яти років і більше). Формування "золотого запасу" у власному портфелі заощаджень доречне лише після формування резервів у класичних валютах", — зазначили аналітики КИТ Group.