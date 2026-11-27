27 листопада в Україні відзначають День заснування Національної академії наук України, а у світі наприкінці листопада проходять Чорна п'ятниця і Міжнародний день без покупок, які традиційно припадають на четверту п'ятницю місяця. У церковному календарі за новим стилем вшановують святого великомученика Якова Персянина, пише УНН.

День заснування Національної академії наук України

Визначна науково-історична дата, присвячена створенню найвищої державної наукової організації України. 27 листопада 1918 року в Києві за ініціативи видатних учених та за підтримки гетьмана Павла Скоропадського відбулися установчі Загальні збори Української академії наук, на яких першим президентом академії було обрано всесвітньо відомого геохіміка й біогеохіміка Володимира Вернадського, а неодмінним секретарем — сходознавця Агатангела Кримського. УАН стала першою в історії державною інституцією, що об'єднала провідні українські наукові школи, заснувала національну бібліотеку, ботанічний сад та низку фундаментальних науково-дослідних інститутів.

Міжнародний день боротьби з ожирінням (International Day Against Obesity / Anti-Obesity Day)

Глобальна медична дата, започаткована за ініціативи Всесвітньої організації охорони здоров'я та міжнародних ендокринологічних асоціацій. Подія присвячена приверненню уваги суспільства та урядів до стрімкого поширення епідемії ожиріння серед дорослих і дітей, яке є ключовим фактором ризику розвитку цукрового діабету 2-го типу, серцево-судинних захворювань, гіпертонії та порушень опорно-рухового апарату. День наголошує на необхідності збалансованого харчування, регулярної фізичної активності, відмови від надмірного споживання трансжирів і цукру та своєчасної консультації з лікарями-дієтологами й ендокринологами.

Міжнародний день без покупок (Buy Nothing Day)

Глобальна антиконсюмеристська акція, започаткована у 1992 році в Канаді художником і соціальним активістом Тедом Дейвом та популяризована медіафондом Adbusters. Подія традиційно проводиться у четверту п'ятницю листопада як свідомий протест проти культури надмірного споживання, імпульсивних покупок, нерівномірного розподілу світових ресурсів та екологічного забруднення планети відходами виробництва й пакування. Учасники акції на 24 години повністю відмовляються від будь-яких фінансових витрат, нагадуючи, що цінність життя не вимірюється кількістю придбаних речей.

Чорна п'ятниця (Black Friday)

Всесвітній день масштабних розпродажів і знижок, який традиційно припадає на п'ятницю після американського Дня подяки та відкриває сезон різдвяних покупок. Термін виник у 1960-х роках у Філадельфії для опису гігантських автомобільних заторів і натовпів покупців наступного дня після Дня подяки, а згодом набув комерційного значення як день, коли ритейлери виходять у прибуток. У бухгалтерському обліку США збитки записували червоним чорнилом, а прибуток — чорним. Сьогодні подія охоплює як офлайн-мережі, так і глобальний ринок електронної комерції.

День шпильки та голки (Pins and Needles Day)

Історична дата, започаткована у США на честь прем'єри культового бродвейського музичного ревю "Шпильки та голки", яка відбулася 27 листопада 1937 року в театрі "Лабораторія" у Нью-Йорку. Унікальність постановки полягала в тому, що всі ролі в ній виконували звичайні робітники швейної промисловості — члени Міжнародної профспілки дамських кравців, а сам мюзикл витримав понад 1100 показів, ставши символом захисту трудових прав швачок, кравців і текстильників.

За новим календарем православні та греко-католицькі віряни вшановують пам'ять святого великомученика Якова Персянина — знатного християнського сановника при дворі перського царя Іздігерда I, який через страх втратити прихильність правителя тимчасово зрікся Христа, але після щирого розкаяння відкрито сповідав свою віру перед новим царем Варахраном V і прийняв люту мученицьку кончину у 421 році через поступове відсікання двадцяти восьми частин тіла з молитвою подяки Богові після кожного удару меча.

За старим календарем віряни вшановують пам'ять святого апостола Филипа — одного з дванадцяти найближчих учнів Ісуса Христа, який проповідував Євангеліє у Галілеї, Греції, Сирії та Малій Азії й прийняв мученицьку смерть через розп'яття вниз головою у місті Ієраполі. Також цього дня згадують святителя Григорія Паламу, архієпископа Фессалонікійського — видатного візантійського богослова і захисника вчення про ісихазм.