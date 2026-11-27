У Стамбулі дослідники розчистили стародавні підземні тунелі під собором Святої Софії, вилучивши близько 3000 тонн уламків, та виявили поховальну споруду, яка може бути давнішою за сам храм. Про це повідомляє Hürriyet Daily News, пише УНН.

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Міністр культури та туризму Туреччини Мехмет Нурі Ерсой повідомив, що загальна довжина досліджених тунелів перевищує 396 метрів. Імовірно, вони були частиною стародавньої міської дренажної системи.

Під час розчищення підземних ходів фахівці відновили пошкоджені склепіння та зміцнили окремі ділянки конструкціями з нержавіючої сталі.

Що приховували підземелля Святої Софії

Особливу увагу дослідників привернула ділянка тунелю завдовжки близько 183 метрів, яка проходить паралельно до входу в собор. Науковці припускають, що колись вона могла сполучатися зі стародавньою римською дорогою.

Крім того, під садом Везіра археологи виявили підземну поховальну споруду, яка, ймовірно, існувала ще до зведення Святої Софії.

Собор завершили будувати у 537 році за правління візантійського імператора Юстиніана I.

Наразі фахівці продовжують дослідження та консервацію підземних споруд.

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