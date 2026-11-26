У Словаччині депутатка ультраправого руху "Республіка" Лівія Павлікова опублікувала в Instagram stories, на якому розстрілює ЛГБТ-прапор в GTA VI. Опозиційні сили заявили на неї в поліцію, після чого вона назвала свій вчинок жартом. Про це повідомляють Denník SME та Plus, передає УНН.

Деталі

Як повідомляється, член ультраправої партії "Республіка" Лівія Павлікова під час гри у GTA VI опублікувала відео, на якому її персонаж стріляє у райдужний прапор із написом "peace".

"Ми ще не знайшли жодного маршу, поки що лише це", - прокоментувала вона кадри зі смайликом, що плаче від сміху.

Вона також поставила собі мету: "У мене 0% ігрового досвіду, але 100% рішучості знайти там Прайд-парад", - написала вона у четвер в Instagram під фотографією, на якій зафіксувала процес встановлення гри.

Цей ігровий епізод швидко перетворився на політичну тему. Павлікова відкидала критику, стверджуючи, що це лише комп’ютерна гра. При цьому вона грала в GTA VI навіть під час стріму для фанатів, який проводила разом із євродепутатом Міланом Мазуреком.

Під час стріму пролунали й різні натяки. Після того, як євродепутат мимоволі в’їхав на машині у воду, Павлікова підколола його: "Ти що, індієць, що боїшся води?".

Опозиційна партія "Прогресивна Словаччина" відреагувала на моменти із стріму.

Депутати партії Плавакова та Сабо оголосили, що подають кримінальну скаргу на Павлікову. При цьому вони критикували не лише самі кадри з гри, а й подальші реакції на людей, які на них звернули увагу.

На цю ситуацію відреагували й організатори прайд-маршів по всій Словаччині. У своїй спільній заяві вони засудили дії Павлікової та звернули увагу на небезпеку проявів ненависті щодо ЛГБТІ+ людей. На їхню думку, йдеться не просто про невинну розвагу в комп’ютерній грі, а про поведінку, яку слід розглядати й у ширшому соціальному контексті.

Нагадаємо

З'явилась підбірка чудових місць, які варто відвідати в GTA VІ. У штаті Леоніда є чимало куточків, де можна сховатися від насильства та злочинності.