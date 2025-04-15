Кеті Гочул

Нью-Йорк вводить плату за в'їзд до Мангеттена у розмірі $9

З 5 січня у Мангеттені запровадять плату за в'їзд, яка до 2028 року зросте. Кошти спрямують на поліпшення громадського транспорту та метро на суму $15 млрд.