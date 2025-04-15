Кеті Гочул

Федеральне авіаційне управління США запроваджує обмеження на використання дронів над критичною інфраструктурою Нью-Йорка. Рішення має запобіжний характер після фіксації безпілотників біля стратегічних об'єктів у Нью-Джерсі.
Аеропорт Стюарт у Нью-Йорку тимчасово призупинив роботу через виявлення дрона поблизу. Губернаторка штату закликає посилити
контроль за безпілотниками після серії подібних інцидентів.
Невеликий літак розбився на розділовій смузі автомагістралі I-684 в окрузі Вестчестер. На борту перебувало двоє людей, один з них загинув, а аварія спричинила витік авіаційного палива.
З 5 січня у Мангеттені запровадять плату за в'їзд, яка до 2028 року зросте. Кошти спрямують на поліпшення громадського транспорту
та метро на суму $15 млрд.
Потужний шторм у штаті Нью-Йорк призвів до серйозних руйнувань, включаючи пошкодження бомбардувальника B-52 та історичної церкви. Губернатор оголосила надзвичайний стан через загрозу подальших небезпек.