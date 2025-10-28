$42.070.07
Венс запевнив, що США виплатять зарплати військовим попри урядовий локдаун

Київ • УНН

 • 862 перегляди

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що адміністрація Трампа цього тижня виплатить зарплату військовослужбовцям, незважаючи на триваюче припинення роботи уряду. Це відбувається на тлі блокування бюджету, що впливає на інші федеральні служби та соціальні програми.

Венс запевнив, що США виплатять зарплати військовим попри урядовий локдаун

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що адміністрація президента Дональда Трампа планує цього тижня виплатити заробітну плату військовослужбовцям, незважаючи на триваюче припинення роботи уряду, яке триває вже 28-й день – другий за тривалістю в історії США. Про це повідомляє Вloomberg, пише УНН.

Деталі

Ми вважаємо, що зможемо продовжити виплачувати зарплату військам у п’ятницю 

– сказав Венс журналістам після зустрічі з сенаторами-республіканцями у Капітолії.

Адміністрація Трампа вже обійшла Конгрес, переказавши близько 8 мільярдів доларів із фонду досліджень і розробок для покриття військових витрат. Водночас низка республіканців попередила, що у разі продовження локдауну гарантувати подальші виплати буде неможливо.

Штати подали до суду на адміністрацію Трампа через призупинення продовольчої допомоги28.10.25, 21:02 • 1660 переглядiв

Попри заяву Венса, він не уточнив, яким саме чином Білий дім планує здійснити фінансування. Сенатор-республіканець Майк Раундс зазначив, що це питання не обговорювалось під час зустрічі, а голова Комітету Сенату з питань збройних сил Роджер Вікер визнав, що не має інформації про доступні адміністрації ресурси.

Інші федеральні працівники, зокрема цивільні співробітники Пентагону та авіадиспетчери, залишаються без оплати, що вже впливає на критичні сфери.

На жаль, ми не зможемо заплатити всім, бо демократи нам дуже погано впоралися

– заявив Венс, звинувативши демократів у блокуванні республіканського плану тимчасового фінансування.

Демократи наполягають на відновленні субсидій на медичне страхування, термін дії яких сплив, і звинувачують Білий дім у свідомому тиску на вразливі категорії населення.

Тим часом наслідки локдауну поширюються на транспорт і соціальні програми. Міністр транспорту Шон Даффі попередив, що через відсутність оплати праці серед авіадиспетчерів посилюються затримки рейсів у найбільших аеропортах – від Ньюарка до Далласа.

Авіаколапс у США: понад 1600 рейсів затримано через урядовий шатдаун, що триває вже 27 днів27.10.25, 19:07 • 7154 перегляди

Окрім цього, уряд призупинив фінансування продовольчої допомоги (SNAP), якою користуються понад 41 мільйон американців. Це вже призвело до позову 25 штатів і округу Колумбія, які звинуватили федеральну владу у відмові використовувати резервні 6 мільярдів доларів для продовження виплат.

Протягом тижнів мій офіс б’є на сполох щодо впливу припинення роботи уряду Республіканською партією на доступ ньюйоркців до критично важливих програм, таких як SNAP 

– заявила губернатор Нью-Йорка Кеті Хочул.

Таким чином, адміністрація Трампа намагається зберегти фінансування армії, водночас дедалі більше сфер цивільного життя у США опиняються на межі паралічу через тривале блокування бюджету.

Пентагон отримав анонімну пожертву в $130 млн для зарплат військовим під час шатдауну24.10.25, 19:32 • 3127 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Державний бюджет
Джей Ді Венс
Кеті Гокул
Пентагон
Конгрес США
Білий дім
Нью-Йорк (штат)
Bloomberg
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки