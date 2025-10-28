Штати подали до суду на адміністрацію Трампа через призупинення продовольчої допомоги

Коаліція з 25 штатів та округу Колумбія подала позов до федерального суду Бостона, вимагаючи заборонити адміністрації Дональда Трампа призупинити виплату продовольчої допомоги з 1 листопада. Позов подано після заяви Міністерства сільського господарства США про невикористання $6 млрд резервного фонду для фінансування Програми додаткової продовольчої допомоги.

25 штатів і округ Колумбія подали позов до федерального суду Бостона, вимагаючи заборонити адміністрації Дональда Трампа призупинити виплату продовольчої допомоги з 1 листопада. Позов подано після заяви Міністерства сільського господарства США, що відомство не використовуватиме $6 млрд резервного фонду для фінансування Програми додаткової продовольчої допомоги. Про це повідомляє Reuters, пише УНН. Деталі Федеральний уряд має гроші, щоб продовжувати фінансувати допомогу SNAP – вони ж вирішили завдати шкоди мільйонам сімей по всій країні, які вже й так намагаються звести кінці з кінцями – заявила генеральний прокурор Массачусетсу Андреа Джой Кемпбелл. У позові зазначається, що відмова від виплат порушує Закон про продовольство та харчування 2008 року, який вимагає надання допомоги всім домогосподарствам, що мають на це право, і використання резервних коштів у разі потреби. Позивачі стверджують, що невиплата стане першим таким випадком за 60-річну історію SNAP. Пентагон отримав анонімну пожертву в $130 млн для зарплат військовим під час шатдауну Штати вимагають, щоб суд зобов’язав USDA використати резервні кошти для листопадових виплат, аби мільйони американських сімей не залишилися без продовольчої допомоги. Мільйони американців ось-ось почнуть голодувати, оскільки федеральний уряд вирішив призупинити надання продовольчої допомоги, яку він зобов’язаний надавати за законом – заявила генеральний прокурор Нью-Йорка Летиція Джеймс. Речник Міністерства сільського господарства у відповідь заявив, що демократи в Сенаті повинні "зберуться за крайнє ліве крило партії, або знову відкриють уряд, щоб матері, немовлята та найбільш вразливі серед нас могли своєчасно отримати допомогу за програмами WIC та SNAP". Виплати SNAP отримують понад 41 млн американців із низьким доходом. Припинення роботи уряду також загрожує пільгам близько 7 млн учасників програми WIC. Справу розглядатиме федеральний суддя Ідіра Талвані. Трамп встановив історичний антирекорд за тривалістю призупинення роботи уряду США