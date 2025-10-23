Трамп встановив історичний антирекорд за тривалістю призупинення роботи уряду США
Київ • УНН
Дональд Трамп встановив новий антирекорд у США, перевершивши всіх попередників за кількістю днів без фінансування федерального уряду. За два терміни його правління Вашингтон простоював 57 днів, що є найвищим показником за всю історію країни.
Президент Дональд Трамп встановив новий історичний антирекорд у Сполучених Штатах, перевершивши показники всіх своїх попередників за кількістю днів, коли федеральний уряд залишався без фінансування. Сумарно за два терміни його правління Вашингтон простоював 57 днів, що є найвищим показником за всю історію США. Про це йдеться у матеріалі Axios, пише УНН.
Деталі
За даними ЗМІ, 36 днів припали на першу адміністрацію Трампа, а решта – на його другий термін. Для порівняння, попередній рекорд належав Джиммі Картеру, в уряду якого у 1970-х роках робота зупинялася на 56 днів під час п’яти різних шатдаунів. На третій позиції – Білл Клінтон із 26 днями зупинки федеральних установ у 1990-х.
Аналітики відзначають, що Трамп і його команда використовували такі періоди як інструмент політичного тиску та реформування бюрократії. Його адміністрація намагалася скоротити фінансування державних агентств, зменшити штат працівників і посилити контроль над федеральною системою управління.
У США офіційно вважають "днями припинення роботи уряду" той період, який починається після завершення дії попередніх бюджетних повноважень і триває до моменту ухвалення нового фінансування Конгресом.
"Робить що хоче, поки уряд не працює": демократи США стурбовані знесенням частини Білого дому для будівництва бального залу Трампа23.10.25, 17:35 • 764 перегляди