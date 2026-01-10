Умєров знову був на контакті з американськими партнерами, це наше стратегічне завдання - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що секретар РНБО Рустем Умєров сьогодні знову був на контакті з американськими партнерами. Для України - це стратегічне завдання, діалог із США на 100% має бути конструктивним. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.

Деталі

"Буданов доповів і про частину зустрічей у рамках дипломатичного треку. Очікую повну, детальну доповідь усієї переговорної команди. І фактично кожного дня продовжуємо спілкування з американською стороною. Сьогодні Рустем Умєров знову був на контакті з американськими партнерами. Це наше стратегічне завдання – діалог з Америкою має бути на 100% конструктивним. Україна ніколи не була й не буде перепоною для дипломатії, і наша ефективність у роботі з партнерами завжди найвищого рівня. Так буде й надалі", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що лише росія є джерелом цієї війни, причиною затягування війни і заслуговує на всі удари й тиск у відповідь за все, що вона робить проти життя і людей, проти дипломатії, проти партнерів.

"Ми уважно відслідковуємо та фіксуємо всі намагання росіян зламати наші відносини з партнерами. Бачимо, яких лобістів москва залучає, через кого намагається діяти, які внутрішні операції в Україні та Європі намагається запускати. Наша протидія буде відчутною – і по лінії спеціальних служб, і по лінії наших розвідок, і політичною співпрацею з партнерами, і зокрема санкціями. Важливо, що поновлено рух у Конгресі Сполучених Штатів у напрямку більш жорстких санкцій проти росії – проти російської нафти. Це дійсно може спрацювати", - додав Зеленський.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь Кирила Буданова, під час якої обговорили пріоритети роботи Офісу Президента, зокрема питання санкційної політики, дипломатичного треку та першочергові завдання внутрішньої політики.