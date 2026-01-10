$42.990.00
Умєров знову був на контакті з американськими партнерами, це наше стратегічне завдання - Зеленський

Київ • УНН

 • 96 перегляди

Президент Зеленський заявив, що секретар РНБО Рустем Умєров знову контактував з американськими партнерами. Діалог зі США є стратегічним завданням України, має бути на 100% конструктивним.

Умєров знову був на контакті з американськими партнерами, це наше стратегічне завдання - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що секретар РНБО Рустем Умєров сьогодні знову був на контакті з американськими партнерами. Для України - це стратегічне завдання, діалог із США на 100% має бути конструктивним. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.

Деталі

"Буданов доповів і про частину зустрічей у рамках дипломатичного треку. Очікую повну, детальну доповідь усієї переговорної команди. І фактично кожного дня продовжуємо спілкування з американською стороною. Сьогодні Рустем Умєров знову був на контакті з американськими партнерами. Це наше стратегічне завдання – діалог з Америкою має бути на 100% конструктивним. Україна ніколи не була й не буде перепоною для дипломатії, і наша ефективність у роботі з партнерами завжди найвищого рівня. Так буде й надалі", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що лише росія є джерелом цієї війни, причиною затягування війни і заслуговує на всі удари й тиск у відповідь за все, що вона робить проти життя і людей, проти дипломатії, проти партнерів.

"Ми уважно відслідковуємо та фіксуємо всі намагання росіян зламати наші відносини з партнерами. Бачимо, яких лобістів москва залучає, через кого намагається діяти, які внутрішні операції в Україні та Європі намагається запускати. Наша протидія буде відчутною – і по лінії спеціальних служб, і по лінії наших розвідок, і політичною співпрацею з партнерами, і зокрема санкціями. Важливо, що поновлено рух у Конгресі Сполучених Штатів у напрямку більш жорстких санкцій проти росії – проти російської нафти. Це дійсно може спрацювати", - додав Зеленський.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь Кирила Буданова, під час якої обговорили пріоритети роботи Офісу Президента, зокрема питання санкційної політики, дипломатичного треку та першочергові завдання внутрішньої політики.

Павло Башинський

