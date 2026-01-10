Умеров снова был на контакте с американскими партнерами, это наша стратегическая задача - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что секретарь СНБО Рустем Умеров сегодня снова был на контакте с американскими партнерами. Для Украины – это стратегическая задача, диалог с США на 100% должен быть конструктивным. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.

Подробности

"Буданов доложил и о части встреч в рамках дипломатического трека. Ожидаю полный, подробный доклад всей переговорной команды. И фактически каждый день продолжаем общение с американской стороной. Сегодня Рустем Умеров снова был на контакте с американскими партнерами. Это наша стратегическая задача – диалог с Америкой должен быть на 100% конструктивным. Украина никогда не была и не будет преградой для дипломатии, и наша эффективность в работе с партнерами всегда наивысшего уровня. Так будет и впредь", - сказал Зеленский.

Он отметил, что только Россия является источником этой войны, причиной затягивания войны и заслуживает всех ударов и давления в ответ за все, что она делает против жизни и людей, против дипломатии, против партнеров.

"Мы внимательно отслеживаем и фиксируем все попытки россиян сломать наши отношения с партнерами. Видим, каких лоббистов Москва привлекает, через кого пытается действовать, какие внутренние операции в Украине и Европе пытается запускать. Наше противодействие будет ощутимым – и по линии специальных служб, и по линии наших разведок, и политическим сотрудничеством с партнерами, и в частности санкциями. Важно, что возобновлено движение в Конгрессе Соединенных Штатов в направлении более жестких санкций против России – против российской нефти. Это действительно может сработать", - добавил Зеленский.

Напомним

Президент Владимир Зеленский заслушал доклад Кирилла Буданова, в ходе которого обсудили приоритеты работы Офиса Президента, в частности вопросы санкционной политики, дипломатического трека и первоочередные задачи внутренней политики.