11:45 • 4494 перегляди
Синоптики дали прогноз погоди на три дні: чи підуть в Україні морози на спад
08:55 • 11838 перегляди
Шість тисяч французьких військових можуть бути розміщені в Україні після укладення мирної угоди - ЗМІ
08:49 • 14472 перегляди
Радбез ООН збереться 12 січня через застосування росією ракети "Орєшнік" проти України
08:27 • 13977 перегляди
Де відключення довгострокові, а де екстрені та скільком споживачам повернули світло: оперативна ситуація в енергосистемі України
9 січня, 23:09 • 16639 перегляди
Нафта подорожчала на 2% через заворушення в Ірані та ескалацію в Україні
9 січня, 20:32 • 25299 перегляди
США та Україна підпишуть угоду про реконструкцію на 800 млрд доларів - The Telegraph
9 січня, 15:56 • 45506 перегляди
У Раду надійшли заяви про відставку Федорова та Шмигаля
9 січня, 14:55 • 36794 перегляди
Обмеження руху на низці трас скасували: актуальна ситуація на дорогах
9 січня, 14:44 • 35964 перегляди
Україна надала право на видобуток літію другу Трампа - NYT
9 січня, 13:30 • 29465 перегляди
Інфляція за рік сповільнилася до 8%: на що зросли ціни і що подешевшалоPhoto
Ексклюзив
8 січня, 13:48 • 96464 перегляди
Обговорили пріоритети роботи Офісу Президента, зокрема питання санкційної політики: Зеленський про доповідь Буданова

Київ • УНН

 • 24 перегляди

Президент Зеленський заслухав доповідь керівника ОП Кирила Буданова, обговоривши санкційну політику, дипломатичний трек та внутрішні завдання. Наголошено на збереженні та посиленні тиску на росію.

Обговорили пріоритети роботи Офісу Президента, зокрема питання санкційної політики: Зеленський про доповідь Буданова

Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь Кирила Буданова, під час якої обговорили пріоритети роботи Офісу Президента, зокрема питання санкційної політики, дипломатичного треку та першочергові завдання внутрішньої політики. Про це глава держави повідомив у Telegram, пише УНН.

Деталі

"Доповідь Кирила Буданова. Обговорили пріоритети роботи Офісу Президента, і зокрема питання санкційної політики. Всі напрями тиску на Росію та повʼязаних із нею осіб мають зберігатися та адаптуватися під зміну реалій воєнного часу", - йдеться у повідомленні.

Президент також підкреслив про посилення санкційний інструментарій.

"Кирило доповів щодо частини зустрічей у межах дипломатичного треку перемовин. Визначили й завдання в межах внутрішньої політики, які потребують вирішення в першочерговому порядку. Слава Україні!", – додав Зеленський.

Нові операції погоджені: Зеленський зустрівся із в.о. глави СБУ Хмарою10.01.26, 15:20 • 840 переглядiв

Ольга Розгон

Політика
Санкції
Воєнний стан
Війна в Україні
Кирило Буданов
Володимир Зеленський