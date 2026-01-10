Обговорили пріоритети роботи Офісу Президента, зокрема питання санкційної політики: Зеленський про доповідь Буданова

Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь Кирила Буданова, під час якої обговорили пріоритети роботи Офісу Президента, зокрема питання санкційної політики, дипломатичного треку та першочергові завдання внутрішньої політики. Про це глава держави повідомив у Telegram, пише УНН.

Деталі

"Доповідь Кирила Буданова. Обговорили пріоритети роботи Офісу Президента, і зокрема питання санкційної політики. Всі напрями тиску на Росію та повʼязаних із нею осіб мають зберігатися та адаптуватися під зміну реалій воєнного часу", - йдеться у повідомленні.

Президент також підкреслив про посилення санкційний інструментарій.

"Кирило доповів щодо частини зустрічей у межах дипломатичного треку перемовин. Визначили й завдання в межах внутрішньої політики, які потребують вирішення в першочерговому порядку. Слава Україні!", – додав Зеленський.

