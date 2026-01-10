Нові операції погоджені: Зеленський зустрівся із в.о. глави СБУ Хмарою

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь в.о. глави СБУ Євгенія Хмари і додав - нові спецоперації погоджено, передає УНН.

Доповідь Євгенія Хмари. Важливо, що наші бойові операції Служби безпеки України реалізовуються саме так, як потрібно Україні. Євгеній доповів щодо деталей операцій, які відбулися нещодавно. На сьогодні ще зарано говорити про них публічно, але результати, на які ми розраховували, є. Нові операції теж погоджені - повідомив Зеленський.

Президент додав, що Служба безпеки України продовжує протидію і всім формам диверсій проти України, а також проявам колаборації з ворогом.

Будь-яка діяльність російських структур в Україні незмінно блокується. Дякую всім оперативникам і спецпризначенцям СБУ, які захищають нашу державу та українські національні інтереси. Слава Україні! - резюмував Глава держави.

