Нові операції погоджені: Зеленський зустрівся із в.о. глави СБУ Хмарою

11:45 • 3210 перегляди
Синоптики дали прогноз погоди на три дні: чи підуть в Україні морози на спад
08:55 • 10589 перегляди
Шість тисяч французьких військових можуть бути розміщені в Україні після укладення мирної угоди - ЗМІ
08:49 • 13349 перегляди
Радбез ООН збереться 12 січня через застосування росією ракети "Орєшнік" проти України
08:27 • 12891 перегляди
Де відключення довгострокові, а де екстрені та скільком споживачам повернули світло: оперативна ситуація в енергосистемі України
9 січня, 23:09 • 15865 перегляди
Нафта подорожчала на 2% через заворушення в Ірані та ескалацію в Україні
9 січня, 20:32 • 24549 перегляди
США та Україна підпишуть угоду про реконструкцію на 800 млрд доларів - The Telegraph
9 січня, 15:56 • 44502 перегляди
У Раду надійшли заяви про відставку Федорова та Шмигаля
9 січня, 14:55 • 36565 перегляди
Обмеження руху на низці трас скасували: актуальна ситуація на дорогах
9 січня, 14:44 • 35747 перегляди
Україна надала право на видобуток літію другу Трампа - NYT
9 січня, 13:30 • 29308 перегляди
Інфляція за рік сповільнилася до 8%: на що зросли ціни і що подешевшалоPhoto
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Новини Світу
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Популярнi новини
Комікс про Супермена, викрадений у Ніколаса Кейджа, продали за рекордні $15 мільйонів10 січня, 04:40 • 16437 перегляди
Мексиканська нафта прибула на Кубу всупереч тиску Вашингтона10 січня, 05:29 • 33725 перегляди
У США готуються до масових протестів через вбивство жінки агентами ICE10 січня, 06:32 • 6112 перегляди
Черговий випад проти України: спікер парламенту Чехії зробив ще одну різку заяву на адресу Києва07:48 • 13053 перегляди
Київ та Київщина повертаються до стабілізаційних графіків: фахівцям вдалося стабілізувати ситуацію з електропостачанням10:56 • 5454 перегляди
Публікації
Негода в Україні vs навчання: які регіони вирішили перейти на дистанційку, а які - ще думають9 січня, 16:19 • 27922 перегляди
Секрети приготування ідеального тірамісу: класичний рецепт та полуничний варіантPhoto8 січня, 18:39 • 74384 перегляди
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів8 січня, 17:08 • 101881 перегляди
Історії, які намагалися стерти: чому сайт StopOdrex так дошкуляє клініці “Одрекс”8 січня, 15:30 • 74290 перегляди
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичівPhoto
Ексклюзив
8 січня, 13:48 • 95794 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Джей Ді Венс
Алі Хаменеї
Музикант
Кирило Буданов
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Іран
Венесуела
Дніпропетровська область
УНН Lite
“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo13:08 • 246 перегляди
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 65846 перегляди
Warner Bros. відхиляє оновлену пропозицію Paramount про поглинання - CNN7 січня, 14:22 • 67772 перегляди
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 88651 перегляди
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31 • 106794 перегляди
Нові операції погоджені: Зеленський зустрівся із в.о. глави СБУ Хмарою

Київ • УНН

 • 14 перегляди

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь в.о. глави СБУ Євгенія Хмари. Він повідомив про погодження нових спецоперацій та успішні результати попередніх.

Нові операції погоджені: Зеленський зустрівся із в.о. глави СБУ Хмарою

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь в.о. глави СБУ Євгенія Хмари і додав - нові спецоперації погоджено, передає УНН.

Доповідь Євгенія Хмари. Важливо, що наші бойові операції Служби безпеки України реалізовуються саме так, як потрібно Україні. Євгеній доповів щодо деталей операцій, які відбулися нещодавно. На сьогодні ще зарано говорити про них публічно, але результати, на які ми розраховували, є. Нові операції теж погоджені 

- повідомив Зеленський.

Президент додав, що Служба безпеки України продовжує протидію і всім формам диверсій проти України, а також проявам колаборації з ворогом.

Будь-яка діяльність російських структур в Україні незмінно блокується. Дякую всім оперативникам і спецпризначенцям СБУ, які захищають нашу державу та українські національні інтереси. Слава Україні! 

- резюмував Глава держави.

Офіційно: Євгеній Хмара тимчасово виконуватиме обов'язки глави СБУ

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніПолітика
російська пропаганда
Війна в Україні
Служба безпеки України
Володимир Зеленський
Україна