Новые операции согласованы: Зеленский встретился с и.о. главы СБУ Хмарой

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад и.о. главы СБУ Евгения Хмары и добавил - новые спецоперации согласованы, передает УНН.

Доклад Евгения Хмары. Важно, что наши боевые операции Службы безопасности Украины реализуются именно так, как нужно Украине. Евгений доложил о деталях операций, которые произошли недавно. На сегодня еще рано говорить о них публично, но результаты, на которые мы рассчитывали, есть. Новые операции тоже согласованы - сообщил Зеленский.

Президент добавил, что Служба безопасности Украины продолжает противодействие и всем формам диверсий против Украины, а также проявлениям коллаборации с врагом.

Любая деятельность российских структур в Украине неизменно блокируется. Спасибо всем оперативникам и спецназовцам СБУ, которые защищают наше государство и украинские национальные интересы. Слава Украине! - резюмировал Глава государства.

Официально: Евгений Хмара будет временно исполнять обязанности главы СБУ