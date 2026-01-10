Новые операции согласованы: Зеленский встретился с и.о. главы СБУ Хмарой
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад и.о. главы СБУ Евгения Хмары. Он сообщил о согласовании новых спецопераций и успешных результатах предыдущих.
Доклад Евгения Хмары. Важно, что наши боевые операции Службы безопасности Украины реализуются именно так, как нужно Украине. Евгений доложил о деталях операций, которые произошли недавно. На сегодня еще рано говорить о них публично, но результаты, на которые мы рассчитывали, есть. Новые операции тоже согласованы
Президент добавил, что Служба безопасности Украины продолжает противодействие и всем формам диверсий против Украины, а также проявлениям коллаборации с врагом.
Любая деятельность российских структур в Украине неизменно блокируется. Спасибо всем оперативникам и спецназовцам СБУ, которые защищают наше государство и украинские национальные интересы. Слава Украине!
