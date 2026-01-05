$42.290.12
16526 просмотра
Зеленский официально назначил Кислицу первым заместителем руководителя Офиса Президента: появился указ
Эксклюзив
53661 просмотра
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике OdrexPhoto
4 января, 15:52 • 50557 просмотра
"Фамилии - по завершении формальных процедур": Зеленский анонсировал назначение глав пяти ОГА в ближайшее время
4 января, 15:39 • 78350 просмотра
Зеленский назначил временным главой Госпогранслужбы первого заместителя Вавринюка
4 января, 11:20 • 88388 просмотра
В Украину идет циклон: синоптик рассказала, где ожидать снег и дождь 5 январяPhoto
4 января, 09:34 • 63342 просмотра
Производят средства связи, РЭБ и микроэлектронику: Украина ввела санкции против компаний из рф
4 января, 02:44 • 67492 просмотра
Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес возглавила страну после ареста Мадуро
3 января, 19:16 • 63685 просмотра
Масштабная перезагрузка государственной власти и судьба Главкома ВСУ: Зеленский дал ответ СМИ
3 января, 15:51 • 66157 просмотра
Трамп раскрыл планы США по Венесуэле после захвата Мадуро
3 января, 15:04 • 58208 просмотра
В пяти регионах Украины готовят назначение новых руководителей ОВА - Зеленский
Официально: Евгений Хмара будет временно исполнять обязанности главы СБУ

Киев • УНН

 • 836 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Евгения Хмару временно исполняющим обязанности Председателя Службы безопасности Украины. Хмара является начальником Центра специальных операций "А" СБУ.

Официально: Евгений Хмара будет временно исполнять обязанности главы СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил временно исполняющим обязанности Главы Службы безопасности Украины Евгения Хмару, передает УНН.

Начальнику Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины Хмаре Евгению Леонидовичу временно исполнять обязанности Главы Службы безопасности Украины

- говорится в указе №19/2026.

Ранее

Как сообщил советник Президента Украины Дмитрий Литвин, обязанности главы Службы безопасности Украины временно будет исполнять начальник Центра спецопераций "А" Евгений Хмара.

Остаюсь в системе СБУ: Малюк подтвердил отставку05.01.26, 14:06 • 1402 просмотра

Антонина Туманова

Политика
Служба безопасности Украины
Владимир Зеленский