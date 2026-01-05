Официально: Евгений Хмара будет временно исполнять обязанности главы СБУ
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Евгения Хмару временно исполняющим обязанности Председателя Службы безопасности Украины. Хмара является начальником Центра специальных операций "А" СБУ.
Начальнику Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины Хмаре Евгению Леонидовичу временно исполнять обязанности Главы Службы безопасности Украины
Как сообщил советник Президента Украины Дмитрий Литвин, обязанности главы Службы безопасности Украины временно будет исполнять начальник Центра спецопераций "А" Евгений Хмара.
