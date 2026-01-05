Остаюсь в системе СБУ: Малюк подтвердил отставку
Киев • УНН
Василий Малюк подтвердил, что уходит с должности Главы Службы безопасности, но останется в системе СБУ для реализации асимметричных спецопераций мирового уровня. Он поблагодарил Президента Украины за поддержку изменений в сфере обороны и выразил веру в справедливый мир.
Ухожу с должности Главы Службы безопасности. Остаюсь в системе СБУ реализовывать асимметричные спецоперации мирового уровня, которые и в дальнейшем будут наносить врагу максимальный ущерб
Малюк уверен, что сильная и современная спецслужба – залог безопасности Украины.
На это направлены изменения, которые внедряет Президент Украины в сфере обороны, и я благодарю его. Верю в справедливый мир и расцвет Украины. С большой благодарностью за поддержку – коллективу Службы, всем боевым побратимам и народу Украины. Вечная память тем, кто отдал жизнь за наше будущее. Честь имею!
Напомним
Генерал Василий Малюк впервые в истории независимой Украины превратил СБУ в дееспособную воюющую спецслужбу воюющей страны. Ключевые результаты:
- спецоперация СБУ "Паутина", в результате которой поражен 41 военный самолет рф сразу на 4 аэродромах оккупантов;
- три уникальные атаки на Крымский мост: с помощью грузовика со взрывчаткой (2022 г.), морскими дронами "Sea Baby" (2023 г.) и подводным подрывом (2025 г.);
- изобретение уникальных морских боевых дронов "Sea Baby". Результат: 14 пораженных российских кораблей и прекращение доминирования рф в Черном море;
- первое в истории поражение российской субмарины класса "Варшавянка" в порту Новороссийска подводным дроном "Sub SeaBaby";
- ликвидация военных преступников и предателей. Среди них – генерал-лейтенант Игорь Кирилов (Генерал Самокат), Илья Кива, Владлен Татарский, Армен Саркисян (Горловский), Валерий Транковский и другие;
- системное минусование "дипстрайками" СБУ нефтеперерабатывающей отрасли оккупантов, которая является ключевым источником получения доходов для финансирования войны рф в Украине;
- борьба с агентами фсб в рясах - более 180 уголовных производств в отношении представителей УПЦ МП;
- разоблачено 128 агентурных сетей врага, в которые входило 563 человека. С 2022 года следователи Службы объявили более 3 800 подозрений за госизмену. СБУ предотвращает 80% терактов, которые российские спецслужбы планируют в Украине;
- масштабное самоочищение СБУ под руководством Василия Малюка. В Службе разоблачили с десяток российских агентов. Высокопоставленных чиновников Дмитрия Козюру и Олега Кулинича Малюк задерживал лично;
- СБУ стала одной из важнейших составляющих Сил обороны на поле боя. Бойцы СБУ вместе с другими Силами обороны освобождали Киевскую, Житомирскую, Харьковскую, Херсонскую области, остров Змеиный, активно участвовали в Курской операции и т.д.;
- ЦСО "А" СБУ стабильно входит в ТОП-3 самых результативных подразделений Сил обороны Украины по объемам уничтоженной техники и живой силы рф с помощью БпЛА. Почти каждый пятый танк, пораженный СОУ, – на счету именно СБУ.
