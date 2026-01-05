$42.290.12
Зеленский официально назначил Кислицу первым заместителем руководителя Офиса Президента: появился указ
Эксклюзив
09:07 • 36963 просмотра
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике Odrex
4 января, 15:52 • 42194 просмотра
"Фамилии - по завершении формальных процедур": Зеленский анонсировал назначение глав пяти ОГА в ближайшее время
4 января, 15:39 • 69938 просмотра
Зеленский назначил временным главой Госпогранслужбы первого заместителя Вавринюка
4 января, 11:20 • 81764 просмотра
В Украину идет циклон: синоптик рассказала, где ожидать снег и дождь 5 января
4 января, 09:34 • 60378 просмотра
Производят средства связи, РЭБ и микроэлектронику: Украина ввела санкции против компаний из рф
4 января, 02:44 • 65296 просмотра
Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес возглавила страну после ареста Мадуро
3 января, 19:16 • 63133 просмотра
Масштабная перезагрузка государственной власти и судьба Главкома ВСУ: Зеленский дал ответ СМИ
3 января, 15:51 • 65780 просмотра
Трамп раскрыл планы США по Венесуэле после захвата Мадуро
3 января, 15:04 • 57984 просмотра
В пяти регионах Украины готовят назначение новых руководителей ОВА - Зеленский
Остаюсь в системе СБУ: Малюк подтвердил отставку

Киев • УНН

 • 54 просмотра

Василий Малюк подтвердил, что уходит с должности Главы Службы безопасности, но останется в системе СБУ для реализации асимметричных спецопераций мирового уровня. Он поблагодарил Президента Украины за поддержку изменений в сфере обороны и выразил веру в справедливый мир.

Остаюсь в системе СБУ: Малюк подтвердил отставку

Василий Малюк подтвердил, что уходит с должности Главы Службы безопасности, но заверил, что останется в системе "реализовывать асимметричные спецоперации мирового уровня", передает УНН.

Ухожу с должности Главы Службы безопасности. Остаюсь в системе СБУ реализовывать асимметричные спецоперации мирового уровня, которые и в дальнейшем будут наносить врагу максимальный ущерб

- говорится в заявлении Малюка, которое обнародовала СБУ.

Малюк уверен, что сильная и современная спецслужба – залог безопасности Украины.

На это направлены изменения, которые внедряет Президент Украины в сфере обороны, и я благодарю его. Верю в справедливый мир и расцвет Украины. С большой благодарностью за поддержку – коллективу Службы, всем боевым побратимам и народу Украины. Вечная память тем, кто отдал жизнь за наше будущее. Честь имею! 

- резюмировал генерал-лейтенант Василий Малюк.

Напомним

Генерал Василий Малюк впервые в истории независимой Украины превратил СБУ в дееспособную воюющую спецслужбу воюющей страны. Ключевые результаты:

- спецоперация СБУ "Паутина", в результате которой поражен 41 военный самолет рф сразу на 4 аэродромах оккупантов;

- три уникальные атаки на Крымский мост: с помощью грузовика со взрывчаткой (2022 г.), морскими дронами "Sea Baby" (2023 г.) и подводным подрывом (2025 г.);

- изобретение уникальных морских боевых дронов "Sea Baby". Результат: 14 пораженных российских кораблей и прекращение доминирования рф в Черном море;

- первое в истории поражение российской субмарины класса "Варшавянка" в порту Новороссийска подводным дроном "Sub SeaBaby";

- ликвидация военных преступников и предателей. Среди них – генерал-лейтенант Игорь Кирилов (Генерал Самокат), Илья Кива, Владлен Татарский, Армен Саркисян (Горловский), Валерий Транковский и другие;

- системное минусование "дипстрайками" СБУ нефтеперерабатывающей отрасли оккупантов, которая является ключевым источником получения доходов для финансирования войны рф в Украине;

- борьба с агентами фсб в рясах - более 180 уголовных производств в отношении представителей УПЦ МП;

- разоблачено 128 агентурных сетей врага, в которые входило 563 человека. С 2022 года следователи Службы объявили более 3 800 подозрений за госизмену. СБУ предотвращает 80% терактов, которые российские спецслужбы планируют в Украине;

- масштабное самоочищение СБУ под руководством Василия Малюка. В Службе разоблачили с десяток российских агентов. Высокопоставленных чиновников Дмитрия Козюру и Олега Кулинича Малюк задерживал лично;

- СБУ стала одной из важнейших составляющих Сил обороны на поле боя. Бойцы СБУ вместе с другими Силами обороны освобождали Киевскую, Житомирскую, Харьковскую, Херсонскую области, остров Змеиный, активно участвовали в Курской операции и т.д.;

- ЦСО "А" СБУ стабильно входит в ТОП-3 самых результативных подразделений Сил обороны Украины по объемам уничтоженной техники и живой силы рф с помощью БпЛА. Почти каждый пятый танк, пораженный СОУ, – на счету именно СБУ.

Сосредоточиться на украинских асимметричных операциях: Зеленский встретился с Малюком и подтвердил его отставку05.01.26, 13:42 • 608 просмотров

Антонина Туманова

ОбществоПолитика
