Сосредоточиться на украинских асимметричных операциях: Зеленский встретился с Малюком и подтвердил его отставку
Киев • УНН
Президент Владимир Зеленский встретился с Василием Малюком, поблагодарив его за боевую работу. Глава государства поручил Малюку сосредоточиться на украинских асимметричных операциях против оккупанта, чтобы сделать это направление сильнейшим в мире.
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой СБУ Василием Малюком. Глава государства фактически подтвердил увольнение Малюка с должности и намекнул, чем он займется в дальнейшем, передает УНН.
Встретились с Василием Малюком. Поблагодарил его за боевую работу и предложил сосредоточиться именно на такой работе. Должно быть больше украинских асимметричных операций против оккупанта и российского государства, больше наших сильных результатов в уничтожении врага. Василий Васильевич умеет это лучше всего и именно этим продолжит заниматься в системе СБУ
Глава государства поручил Василию Малюку сделать направление украинских асимметричных операций сильнейшим в мире.
Ресурсы и надлежащая политическая поддержка для этого есть. Вместе обсудили и кандидатуры, чтобы выбрать нового главу СБУ. Слава Украине!
