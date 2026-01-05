Сосредоточиться на украинских асимметричных операциях: Зеленский встретился с Малюком и подтвердил его отставку

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой СБУ Василием Малюком. Глава государства фактически подтвердил увольнение Малюка с должности и намекнул, чем он займется в дальнейшем, передает УНН.

Встретились с Василием Малюком. Поблагодарил его за боевую работу и предложил сосредоточиться именно на такой работе. Должно быть больше украинских асимметричных операций против оккупанта и российского государства, больше наших сильных результатов в уничтожении врага. Василий Васильевич умеет это лучше всего и именно этим продолжит заниматься в системе СБУ - сообщил Зеленский.

Глава государства поручил Василию Малюку сделать направление украинских асимметричных операций сильнейшим в мире.

Ресурсы и надлежащая политическая поддержка для этого есть. Вместе обсудили и кандидатуры, чтобы выбрать нового главу СБУ. Слава Украине! - резюмировал Зеленский.

