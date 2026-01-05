$42.290.12
Зеленський офіційно призначив Кислицю першим заступником керівника Офісу Президента: з'явився указ
09:07 • 34329 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
4 січня, 15:52 • 40818 перегляди
"Прізвища - по завершенню формальних процедур": Зеленський анонсував призначення голів п'яти ОДА найближчим часом
4 січня, 15:39 • 68542 перегляди
Зеленський призначив тимчасовим очільником Держприкордонслужби першого заступника Вавринюка
4 січня, 11:20 • 80683 перегляди
В Україну йде циклон: синоптик розповіла, де очікувати сніг та дощ 5 січняPhoto
4 січня, 09:34 • 59833 перегляди
Виробляють засоби зв’язку, РЕБ та мікроелектроніку: Україна запровадила санкції проти компаній з рф
4 січня, 02:44 • 64914 перегляди
Віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес очолила країну після арешту Мадуро
3 січня, 19:16 • 63050 перегляди
Масштабне перезавантаження державної влади і доля Головкома ЗСУ: Зеленський дав відповідь ЗМІ
3 січня, 15:51 • 65716 перегляди
Трамп розкрив плани США щодо Венесуели після захоплення Мадуро
3 січня, 15:04 • 57955 перегляди
У п’яти регіонах України готують призначення нових керівників ОВА - Зеленський
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
09:07 • 34344 перегляди
Зосередиться на українських асиметричних операціях: Зеленський зустрівся із Малюком і підтвердив його відставку

Київ • УНН

 • 420 перегляди

Президент Володимир Зеленський зустрівся з Василем Малюком, подякувавши йому за бойову роботу. Глава держави доручив Малюку зосередитися на українських асиметричних операціях проти окупанта, щоб зробити цей напрямок найсильнішим у світі.

Зосередиться на українських асиметричних операціях: Зеленський зустрівся із Малюком і підтвердив його відставку

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із главою СБУ Василем Малюком. Глава держави фактично підтвердив звільнення Малюка з посади і натякнув, чим він займеться у подальшому, передає УНН.

Зустрілися з Василем Малюком. Подякував йому за бойову роботу й запропонував зосередитися саме на такій роботі. Має бути більше українських асиметричних операцій проти окупанта й російської держави, більше наших сильних результатів у знищенні ворога. Василь Васильович уміє це найкраще й саме цим продовжить займатись у системі СБУ

 - повідомив Зеленський.

Глава держави доручив Василю Малюку зробити напрямок українських асиметричних операцій найсильнішим у світі.

Ресурси та належна політична підтримка для цього є. Разом обговорили й кандидатури, щоб обрати нового главу СБУ. Слава Україні! 

- резюмував Зеленський.

Голова СБУ Малюк написав заяву про відставку - нардеп05.01.26, 09:11 • 4740 переглядiв

Антоніна Туманова

Політика
Війна в Україні
Василь Малюк
Служба безпеки України
Володимир Зеленський