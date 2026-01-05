Зосередиться на українських асиметричних операціях: Зеленський зустрівся із Малюком і підтвердив його відставку
Київ • УНН
Президент Володимир Зеленський зустрівся з Василем Малюком, подякувавши йому за бойову роботу. Глава держави доручив Малюку зосередитися на українських асиметричних операціях проти окупанта, щоб зробити цей напрямок найсильнішим у світі.
Президент України Володимир Зеленський зустрівся із главою СБУ Василем Малюком. Глава держави фактично підтвердив звільнення Малюка з посади і натякнув, чим він займеться у подальшому, передає УНН.
Зустрілися з Василем Малюком. Подякував йому за бойову роботу й запропонував зосередитися саме на такій роботі. Має бути більше українських асиметричних операцій проти окупанта й російської держави, більше наших сильних результатів у знищенні ворога. Василь Васильович уміє це найкраще й саме цим продовжить займатись у системі СБУ
Глава держави доручив Василю Малюку зробити напрямок українських асиметричних операцій найсильнішим у світі.
Ресурси та належна політична підтримка для цього є. Разом обговорили й кандидатури, щоб обрати нового главу СБУ. Слава Україні!
