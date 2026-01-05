Голова СБУ Малюк написав заяву про відставку - нардеп

Голова Служби безпеки України Василь Малюк написав заяву про відставку, стверджує народний депутат Олексій Гончаренко, пише УНН.

На вимогу Зеленського Василь Малюк написав заяву про відставку з посади голови СБУ. Виконуючим обовʼязки голови Служби скоріш за все буде призначений генерал Євген Хмара, начальник Центру спеціальних операцій СБУ - написав нардеп Гончаренко у Telegram.

Нагадаємо

Народний депутат Ярослав Железняк раніше заявив, що, імовірно, планується заміна голови Служби безпеки України. Василь Малюк, за його даними, може очолити "якусь вакантну посаду".

Президент України Володимир Зеленський перед цим підписав укази про призначення екскерівника ГУР МОУ Кирила Буданова главою Офісу Президента, а екскерівника СЗР Олега Іващенка - керівником Головного управління розвідки.