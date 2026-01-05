$42.290.12
Рубрики
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Голова СБУ Малюк написав заяву про відставку - нардеп

Київ • УНН

 • 140 перегляди

Голова СБУ Василь Малюк написав заяву про відставку за вимогою Зеленського. Виконувачем обов'язків голови СБУ, ймовірно, буде призначений генерал Євген Хмара.

Голова СБУ Малюк написав заяву про відставку - нардеп

Голова Служби безпеки України Василь Малюк написав заяву про відставку, стверджує народний депутат Олексій Гончаренко, пише УНН

На вимогу Зеленського Василь Малюк написав заяву про відставку з посади голови СБУ. Виконуючим обовʼязки голови Служби скоріш за все буде призначений генерал Євген Хмара, начальник Центру спеціальних операцій СБУ

- написав нардеп Гончаренко у Telegram.

Нагадаємо

Народний депутат Ярослав Железняк раніше заявив, що, імовірно, планується заміна голови Служби безпеки України. Василь Малюк, за його даними, може очолити "якусь вакантну посаду".

Президент України Володимир Зеленський перед цим підписав укази про призначення екскерівника ГУР МОУ Кирила Буданова главою Офісу Президента, а екскерівника СЗР Олега Іващенка - керівником Головного управління розвідки.

Юлія Шрамко

Політика
Олексій Гончаренко
Василь Малюк
Служба безпеки України
Головне управління розвідки Міністерства оборони України
Кирило Буданов
Володимир Зеленський
Ярослав Железняк