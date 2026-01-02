Кадрові перестановки триватимуть: Зеленський може замінити і главу СБУ - нардеп

$42.170.18
Україна передала Туреччині списки військовополонених для верифікації та репатріації
15:12 • 12208 перегляди
Зеленський оголосив про нову посаду для голови СЗР Іващенка у воєнній розвідці після згоди Буданова очолити ОПPhoto
2 січня, 11:39 • 19523 перегляди
Зеленський запропонував Буданову очолити Офіс Президента: назвав завдання нового керівника ОПPhoto
2 січня, 09:17 • 31195 перегляди
Ворог не робив спроб вийти за межі Грабовського: останні декілька днів штурмів не зафіксовано
2 січня, 08:34 • 22584 перегляди
Продовження операції рф зі зриву мирних переговорів: у СЗР попередили, що кремль готує масштабну провокацію з людськими жертвами
1 січня, 13:04 • 59512 перегляди
ГУР інсценувало смерть командира РДК Капустіна, отримавши $500 тисяч від спецслужб рф
1 січня, 11:27 • 86222 перегляди
рф атакувала порти і логістику на Одещині й залізницю на Волині та Сумщині у новорічну ніч: віцепрем'єр повідомив деталі
1 січня, 10:32 • 63472 перегляди
Новорічна ніч в Україні: службі 112 надійшло 5 тис. повідомлень і два виклики про феєрверк і салют
1 січня, 10:10 • 57594 перегляди
Чекапи 40+ тепер доступні українцям: що це і як скористатисяPhotoVideo
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 191597 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
У Вінниці чоловік 1 січня запускав феєрверки попри заборону: поліція його знайшла
2 січня, 09:41
Іран пропонує іноземним урядам купувати зброю за криптовалюту - FT
2 січня, 10:10
Зґвалтував 13-річну дівчинку, поки її мати була на пологах у лікарні: на Вінниччині взяли під варту підозрюваного
2 січня, 10:40
"Атака" на резиденцію путіна: кремль організував примітивний фейк, щоб посварити США і Україну - ЦПД
2 січня, 11:04
Через ракетний удар рф по Харкову є руйнування торгового центру: ДСНС показало нові кадри наслідків
14:54
Від казино до лікарні: хто і як побудував одеську приватну клініку Odrex
2 січня, 09:26
Як поводитись на водоймах взимку та що робити якщо опинились у крижаній воді: у поліції дали поради
1 січня, 17:58
Бронювання у 2026 році: якою має бути зарплата у працівника для відстрочки
1 січня, 11:39
"Не добрий" ранок: що обов'язково треба знати про похмілля та алкоголь
Ексклюзив
31 грудня, 20:23
31 грудня, 20:23
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році
31 грудня, 16:46
Володимир Зеленський
Ігор Терехов
Кирило Буданов
Олег Синєгубов
Дональд Трамп
Україна
Харків
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Франція
Більше не можна покладатися на власні очі, щоб визначити, що реально: керівник Instagram порушив питання ШІ для фото
1 січня, 12:15
Елегантність та стриманість: головні тренди у зачісках 2026 року
1 січня, 00:07
Перший повний місяць 2026 року продовжить серію супермісяців: коли очікувати
1 січня, 00:00
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році
31 грудня, 16:46
Мел Гібсон та Розалінд Росс розлучаються після 9 років спільного життя
31 грудня, 15:46
Соціальна мережа
Опалення
Іскандер (ОТРК)
Техніка
Фільм

Кадрові перестановки триватимуть: Зеленський може замінити і главу СБУ - нардеп

Київ • УНН

 • 96 перегляди

Народний депутат Ярослав Железняк повідомив про ймовірну заміну голови СБУ, зазначивши, що Василю Малюку можуть запропонувати іншу вакантну посаду. За його словами, це рішення виглядає дивним, а потенційна кандидатура на заміну поки не підтверджена.

Кадрові перестановки триватимуть: Зеленський може замінити і главу СБУ - нардеп

Народний депутат Ярослав Железняк заявив, що, ймовірно, планується заміна голови Служби безпеки України. Василь Малюк може очолити "якусь вакантну посаду". Про це Железняк написав у Telegram, передає УНН

Дуже впевнено та активно говорять, що можуть міняти і голову СБУ. Типу Малюку запропонують, якусь вакантну посаду. Хоча очевидно це буде пониження для нього. Трохи дивне рішення, а головне поки не зрозуміло поки, хто саме заміна. Мені саме Поклада як 100% варіант на заміну поки не підтвердили 

- написав Железняк. 

Нагадаємо 

Президент України Володимир Зеленський підписав укази про призначення Кирила Буданова главою Офісу Президента, а Олега Іващенка - керівником Головного управління розвідки.

Павло Башинський

Політика
Василь Малюк
Служба безпеки України
Головне управління розвідки Міністерства оборони України
Кирило Буданов
Володимир Зеленський
Ярослав Железняк