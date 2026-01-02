Кадрові перестановки триватимуть: Зеленський може замінити і главу СБУ - нардеп

Народний депутат Ярослав Железняк заявив, що, ймовірно, планується заміна голови Служби безпеки України. Василь Малюк може очолити "якусь вакантну посаду". Про це Железняк написав у Telegram, передає УНН.

Дуже впевнено та активно говорять, що можуть міняти і голову СБУ. Типу Малюку запропонують, якусь вакантну посаду. Хоча очевидно це буде пониження для нього. Трохи дивне рішення, а головне поки не зрозуміло поки, хто саме заміна. Мені саме Поклада як 100% варіант на заміну поки не підтвердили