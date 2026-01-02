Кадрові перестановки триватимуть: Зеленський може замінити і главу СБУ - нардеп
Народний депутат Ярослав Железняк повідомив про ймовірну заміну голови СБУ, зазначивши, що Василю Малюку можуть запропонувати іншу вакантну посаду. За його словами, це рішення виглядає дивним, а потенційна кандидатура на заміну поки не підтверджена.
Народний депутат Ярослав Железняк заявив, що, ймовірно, планується заміна голови Служби безпеки України. Василь Малюк може очолити "якусь вакантну посаду". Про це Железняк написав у Telegram, передає УНН.
Дуже впевнено та активно говорять, що можуть міняти і голову СБУ. Типу Малюку запропонують, якусь вакантну посаду. Хоча очевидно це буде пониження для нього. Трохи дивне рішення, а головне поки не зрозуміло поки, хто саме заміна. Мені саме Поклада як 100% варіант на заміну поки не підтвердили
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський підписав укази про призначення Кирила Буданова главою Офісу Президента, а Олега Іващенка - керівником Головного управління розвідки.