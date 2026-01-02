Кадровые перестановки продолжатся: Зеленский может заменить и главу СБУ - нардеп

Народный депутат Ярослав Железняк заявил, что, вероятно, планируется замена главы Службы безопасности Украины. Василий Малюк может возглавить "какую-то вакантную должность". Об этом Железняк написал в Telegram, передает УНН.

Очень уверенно и активно говорят, что могут менять и главу СБУ. Типа Малюку предложат какую-то вакантную должность. Хотя очевидно это будет понижение для него. Немного странное решение, а главное пока не понятно пока, кто именно замена. Мне именно Поклада как 100% вариант на замену пока не подтвердили