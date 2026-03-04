Украина отправит экспертов на Ближний Восток, чтобы помочь странам защититься от "шахедов" - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина может помочь с защитой жизни и стабилизацией ситуации на Ближнем Востоке, отметив, что поручил министру иностранных дел Украины вместе с разведками, министром обороны, военным командованием, секретарем СНБО представить варианты поддержки для соответствующих государств и оказать помощь таким образом, чтобы это не ослабило защиту Украины. Об этом Зеленский написал в Telegram, передает УНН.

Провел совещание по ситуации на Ближнем Востоке и в регионе Залива – о вызовах для Украины, для наших партнеров, а также о наших возможностях помочь и защите жизни, и нерасширению войны, и стабилизации мирового рынка. Иранский режим, пытающийся сохраниться несмотря ни на что, создает очевидные угрозы всем государствам региона, а также глобальной стабильности. Ни одно государство рядом с Ираном не может чувствовать себя в безопасности. Судоходство через Ормузский пролив практически остановлено. Реального намерения к честной дипломатии и к фундаментальным изменениям иранский режим пока не демонстрирует - написал Зеленский.

По его словам, Украина проводит консультации как с партнерами в Европе и США, так и со странами – соседями Ирана.

Ракеты и "шахеды" из Ирана не должны разрушать жизнь - Зеленский поговорил с королем Иордании

Вчера я говорил с лидерами ОАЭ и Катара. Сегодня уже были разговоры с лидерами Иордании и Бахрейна. Еще будут разговоры с Кувейтом и другими странами региона. Все они имеют серьезный вызов и говорят об этом откровенно: иранские ударные дроны – такие же "шахеды", которые атакуют наши города и села, нашу украинскую инфраструктуру в течение лет этой войны. Со стороны Ирана за несколько суток уже применено более 800 ракет различных типов и более 1400 ударных дронов. Именно иранские дроны и ракеты являются ключевой угрозой свободному судоходству, и это дестабилизирует цены на нефть, нефтепродукты и газ по всему миру. Украина может помочь с защитой жизни и стабилизацией ситуации. Партнеры обращаются по этому поводу - добавил Зеленский.

Президент поручил министру иностранных дел Украины вместе с разведками, министром обороны, военным командованием, секретарем СНБО представить варианты поддержки для соответствующих государств и оказать помощь таким образом, чтобы это не ослабило нашу собственную защиту здесь, в Украине.

Наши военные обладают необходимыми возможностями. Украинские эксперты будут работать на месте, и команды об этом уже договариваются. И мы готовы помочь защитить жизнь, защитить гражданских и поддержать реальные усилия для стабилизации ситуации и для восстановления, в частности, безопасного судоходства в регионе. Рассчитываем, что Евросоюз, государства Европы и Группа семи будут активны и в ликвидации террористических возможностей иранского режима, и в защите жизни в регионе и глобальной стабильности. Будем и в дальнейшем координироваться с партнерами - резюмировал глава государства.

Напомним

Президент Зеленский заявил о готовности Украины обменять отечественные дроны-перехватчики на американские ракеты ПВО PAC-3 от стран Ближнего Востока. Этот обмен поможет защитить украинское небо и обеспечить равноценный обмен.