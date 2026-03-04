Украина отправит экспертов на Ближний Восток, чтобы помочь странам защититься от "шахедов" - Зеленский

$43.450.22
Эксклюзив
15:27 • 11427 просмотра
Подготовка к весенним боям - как изменится ситуация на фронте с приходом тепла
Эксклюзив
13:52 • 20833 просмотра
Паника или реальная стоимость – ситуация с горючим в УкраинеPhoto
Эксклюзив
12:44 • 17951 просмотра
СБУ и ВСУ поразили морской тральщик "валентин пикуль" и еще два корабля в новороссийске
4 марта, 09:19 • 24238 просмотра
54 обращения получено от украинцев на фоне эскалации на Ближнем Востоке - МИД
3 марта, 18:22 • 51327 просмотра
Экс-главу Госпогранслужбы Сергея Дейнеко мобилизовали
Эксклюзив
3 марта, 16:32 • 78063 просмотра
Окружающая среда и война: что происходит с украинскими лесами, степями и заповедникамиPhoto
3 марта, 15:45 • 65470 просмотра
Украина столкнулась с сопротивлением по ускоренному вступлению в ЕС - Reuters
Эксклюзив
3 марта, 13:15 • 67854 просмотра
В оборонном комитете Верховной Рады готовы выслушать бизнес и доработать законодательство по Defence City
3 марта, 13:07 • 62172 просмотра
ЕС призывает Украину предоставить доступ к "Дружбе", поставляющей российскую нефть в Венгрию и Словакию - FT
Эксклюзив
3 марта, 12:11 • 35083 просмотра
Как действовать при высокой температуре у ребенка - советы педиатра
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Новые вражеские атаки привели к обесточиванию в 5 областях, вернулись аварийные отключения4 марта, 08:18 • 25305 просмотра
Война в Иране почти остановила движение через Ормузский пролив - сколько нефтяных танкеров прошло в последнее время4 марта, 08:29 • 25249 просмотра
Репутация клиники должна стать новым критерием отбора партнеров НСЗУ4 марта, 11:44 • 25925 просмотра
Что такое генеративный ИИ и как он работает4 марта, 11:48 • 26011 просмотра
Элтон Джон показал семейный портрет с мужем и сыновьями: снимок представили в Национальной портретной галерее ЛондонаPhoto12:28 • 17467 просмотра
публикации
Правильная обрезка деревьев - на что обратить внимание, чтобы увеличить урожайPhoto15:53 • 7984 просмотра
Подготовка к весенним боям - как изменится ситуация на фронте с приходом тепла
Эксклюзив
15:27 • 11427 просмотра
Паника или реальная стоимость – ситуация с горючим в УкраинеPhoto
Эксклюзив
13:52 • 20833 просмотра
Что такое генеративный ИИ и как он работает4 марта, 11:48 • 26101 просмотра
Репутация клиники должна стать новым критерием отбора партнеров НСЗУ4 марта, 11:44 • 26015 просмотра
Украина отправит экспертов на Ближний Восток, чтобы помочь странам защититься от "шахедов" - Зеленский

Киев • УНН • 168 просмотра

Киев • УНН

 • 168 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о готовности Украины помочь стабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке. Он поручил министру иностранных дел и другим ведомствам разработать варианты поддержки без ущерба для защиты Украины.

Украина отправит экспертов на Ближний Восток, чтобы помочь странам защититься от "шахедов" - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина может помочь с защитой жизни и стабилизацией ситуации на Ближнем Востоке, отметив, что поручил министру иностранных дел Украины вместе с разведками, министром обороны, военным командованием, секретарем СНБО представить варианты поддержки для соответствующих государств и оказать помощь таким образом, чтобы это не ослабило защиту Украины. Об этом Зеленский написал в Telegram, передает УНН

Провел совещание по ситуации на Ближнем Востоке и в регионе Залива – о вызовах для Украины, для наших партнеров, а также о наших возможностях помочь и защите жизни, и нерасширению войны, и стабилизации мирового рынка. Иранский режим, пытающийся сохраниться несмотря ни на что, создает очевидные угрозы всем государствам региона, а также глобальной стабильности. Ни одно государство рядом с Ираном не может чувствовать себя в безопасности. Судоходство через Ормузский пролив практически остановлено. Реального намерения к честной дипломатии и к фундаментальным изменениям иранский режим пока не демонстрирует 

- написал Зеленский. 

По его словам, Украина проводит консультации как с партнерами в Европе и США, так и со странами – соседями Ирана. 

Ракеты и "шахеды" из Ирана не должны разрушать жизнь - Зеленский поговорил с королем Иордании04.03.26, 15:27 • 4154 просмотра

Вчера я говорил с лидерами ОАЭ и Катара. Сегодня уже были разговоры с лидерами Иордании и Бахрейна. Еще будут разговоры с Кувейтом и другими странами региона. Все они имеют серьезный вызов и говорят об этом откровенно: иранские ударные дроны – такие же "шахеды", которые атакуют наши города и села, нашу украинскую инфраструктуру в течение лет этой войны. Со стороны Ирана за несколько суток уже применено более 800 ракет различных типов и более 1400 ударных дронов. Именно иранские дроны и ракеты являются ключевой угрозой свободному судоходству, и это дестабилизирует цены на нефть, нефтепродукты и газ по всему миру. Украина может помочь с защитой жизни и стабилизацией ситуации. Партнеры обращаются по этому поводу 

- добавил Зеленский. 

Президент поручил министру иностранных дел Украины вместе с разведками, министром обороны, военным командованием, секретарем СНБО представить варианты поддержки для соответствующих государств и оказать помощь таким образом, чтобы это не ослабило нашу собственную защиту здесь, в Украине.

Наши военные обладают необходимыми возможностями. Украинские эксперты будут работать на месте, и команды об этом уже договариваются. И мы готовы помочь защитить жизнь, защитить гражданских и поддержать реальные усилия для стабилизации ситуации и для восстановления, в частности, безопасного судоходства в регионе. Рассчитываем, что Евросоюз, государства Европы и Группа семи будут активны и в ликвидации террористических возможностей иранского режима, и в защите жизни в регионе и глобальной стабильности. Будем и в дальнейшем координироваться с партнерами 

- резюмировал глава государства. 

Напомним 

Президент Зеленский заявил о готовности Украины обменять отечественные дроны-перехватчики на американские ракеты ПВО PAC-3 от стран Ближнего Востока. Этот обмен поможет защитить украинское небо и обеспечить равноценный обмен.

Павел Башинский

