Україна відправить експертів на Близький Схід, щоб допомогти країнам захиститись від "шахедів" - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський повідомив про готовність України допомогти стабілізувати ситуацію на Близькому Сході. Він доручив міністру закордонних справ та іншим відомствам розробити варіанти підтримки без шкоди для захисту України.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна може допомогти із захистом життя і стабілізацією ситуації на Близькому Сході, зазначивши, що доручив міністру закордонних справ України разом з розвідками, міністром оборони, військовим командуванням, секретарем РНБО представити варіанти підтримки для відповідних держав та надати допомогу таким чином, щоб це не послабило захист України. Про це Зеленський написав у Telegram, передає УНН.
Провів нараду щодо ситуації на Близькому Сході та в регіоні Затоки – про виклики для України, для наших партнерів, а також про наші можливості допомогти і захисту життя, і нерозширенню війни, і стабілізації світового ринку. Іранський режим, що намагається зберегтись попри все, створює очевидні загрози всім державам регіону, а також глобальній стабільності. Жодна держава поруч з Іраном не може почувати себе в безпеці. Судноплавство через Ормузьку протоку практично зупинене. Реального наміру до чесної дипломатії та до фундаментальних змін іранський режим поки що не демонструє
За його словами, Україна проводить консультації як з партнерами у Європі та США, так і з країнами – сусідами Ірану.
Вчора я говорив з лідерами ОАЕ та Катару. Сьогодні вже були розмови з лідерами Йорданії та Бахрейну. Ще будуть розмови з Кувейтом й іншими країнами регіону. Усі вони мають серйозний виклик і говорять про це відверто: іранські ударні дрони – такі ж "шахеди", які атакують наші міста і села, нашу українську інфраструктуру протягом років цієї війни. З боку Ірану за кілька діб уже застосовано більш ніж 800 ракет різних типів і більш ніж 1400 ударних дронів. Саме іранські дрони та ракети є ключовою загрозою вільному судноплавству, і це дестабілізує ціни на нафту, нафтопродукти й газ по всьому світу. Україна може допомогти із захистом життя і стабілізацією ситуації. Партнери звертаються щодо цього
Президент доручив міністру закордонних справ України разом з розвідками, міністром оборони, військовим командуванням, секретарем РНБО представити варіанти підтримки для відповідних держав та надати допомогу таким чином, щоб це не послабило наш власний захист тут, в Україні.
Наші військові володіють необхідними спроможностями. Українські експерти працюватимуть на місці, і команди про це вже домовляються. І ми готові допомогти захистити життя, захистити цивільних та підтримати реальні зусилля для стабілізації ситуації і для відновлення, зокрема, безпечного судноплавства в регіоні. Розраховуємо, що Євросоюз, держави Європи та Групи семи будуть активними і в ліквідації терористичних спроможностей іранського режиму, і в захисті життя в регіоні та глобальної стабільності. Будемо й надалі координуватися з партнерами
Президент Зеленський заявив про готовність України обміняти вітчизняні дрони-перехоплювачі на американські ракети ППО PAC-3 від країн Близького Сходу. Цей обмін допоможе захистити українське небо та забезпечити рівноцінний обмін.