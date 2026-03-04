Україна відправить експертів на Близький Схід, щоб допомогти країнам захиститись від "шахедів" - Зеленський

$43.450.22
50.460.14
ukenru
Ексклюзив
15:27 • 11963 перегляди
Підготовка до весняних боїв - як зміниться ситуація на фронті з приходом тепла
Ексклюзив
13:52 • 21606 перегляди
Паніка чи реальна вартість - ситуація з пальним в УкраїніPhoto
Ексклюзив
12:44 • 18382 перегляди
СБУ та ЗСУ уразили морський тральщик "валентін пікуль" і ще два кораблі у новоросійську
4 березня, 09:19 • 24638 перегляди
54 звернення отримано від українців на тлі ескалації на Близькому Сході - МЗС
3 березня, 18:22 • 51643 перегляди
Ексголову Держприкордонслужби Сергія Дейнека мобілізували
Ексклюзив
3 березня, 16:32 • 78183 перегляди
Довкілля та війна: що відбувається з українськими лісами, степами та заповідникамиPhoto
3 березня, 15:45 • 65576 перегляди
Україна зіткнулася з опором щодо прискореного вступу до ЄС - Reuters
Ексклюзив
3 березня, 13:15 • 67903 перегляди
В оборонному комітеті Верховної Ради готові вислухати бізнес і доопрацювати законодавство щодо Defence City
3 березня, 13:07 • 62201 перегляди
ЄС закликає Україну надати доступ до "Дружби", що постачає російську нафту Угорщині та Словаччині - FT
Ексклюзив
3 березня, 12:11 • 35098 перегляди
Як діяти при високій температурі у дитини - поради педіатра
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+6°
2.5м/с
73%
752мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Війна в Ірані майже зупинила рух через Ормузьку протоку - скільки нафтових танкерів пройшло останнім часом4 березня, 08:29 • 25489 перегляди
Репутація клініки має стати новим критерієм відбору партнерів НСЗУ4 березня, 11:44 • 26310 перегляди
Що таке генеративний ШІ та як він працює4 березня, 11:48 • 26403 перегляди
Елтон Джон показав родинний портрет із чоловіком і синами: знімок представили в Національній портретній галереї ЛондонаPhoto12:28 • 17813 перегляди
Правильна обрізка дерев - на що звернути увагу, щоб збільшити урожай Photo15:53 • 8372 перегляди
Публікації
Правильна обрізка дерев - на що звернути увагу, щоб збільшити урожай Photo15:53 • 8644 перегляди
Підготовка до весняних боїв - як зміниться ситуація на фронті з приходом тепла
Ексклюзив
15:27 • 11960 перегляди
Паніка чи реальна вартість - ситуація з пальним в УкраїніPhoto
Ексклюзив
13:52 • 21602 перегляди
Що таке генеративний ШІ та як він працює4 березня, 11:48 • 26605 перегляди
Репутація клініки має стати новим критерієм відбору партнерів НСЗУ4 березня, 11:44 • 26512 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Юлія Свириденко
Роман Шухевич
Петер Сіярто
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Сумська область
Реклама
УНН Lite
Селена Гомес розповіла, скільки хоче мати дітей з Бенні БланкоVideo15:04 • 6464 перегляди
Елтон Джон показав родинний портрет із чоловіком і синами: знімок представили в Національній портретній галереї ЛондонаPhoto12:28 • 17972 перегляди
MamaRika з дитиною опинилася в пастці в ОАЕ: хвороба і проблеми з евакуацієюPhoto3 березня, 17:13 • 31881 перегляди
Ніколь Кідман навчилася управлятися зі скальпелем для ролі в серіалі "Скарпетта"Video3 березня, 14:39 • 39476 перегляди
Періс Гілтон влаштувала пікантну фотосесію у рожевій ванні та приголомшила мережуPhoto3 березня, 12:11 • 43428 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Lockheed Martin F-35 Lightning II
The Guardian

Україна відправить експертів на Близький Схід, щоб допомогти країнам захиститись від "шахедів" - Зеленський

Київ • УНН

 • 570 перегляди

Президент України Володимир Зеленський повідомив про готовність України допомогти стабілізувати ситуацію на Близькому Сході. Він доручив міністру закордонних справ та іншим відомствам розробити варіанти підтримки без шкоди для захисту України.

Україна відправить експертів на Близький Схід, щоб допомогти країнам захиститись від "шахедів" - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна може допомогти із захистом життя і стабілізацією ситуації на Близькому Сході, зазначивши, що доручив міністру закордонних справ України разом з розвідками, міністром оборони, військовим командуванням, секретарем РНБО представити варіанти підтримки для відповідних держав та надати допомогу таким чином, щоб це не послабило захист України. Про це Зеленський написав у Telegram, передає УНН

Провів нараду щодо ситуації на Близькому Сході та в регіоні Затоки – про виклики для України, для наших партнерів, а також про наші можливості допомогти і захисту життя, і нерозширенню війни, і стабілізації світового ринку. Іранський режим, що намагається зберегтись попри все, створює очевидні загрози всім державам регіону, а також глобальній стабільності. Жодна держава поруч з Іраном не може почувати себе в безпеці. Судноплавство через Ормузьку протоку практично зупинене. Реального наміру до чесної дипломатії та до фундаментальних змін іранський режим поки що не демонструє 

- написав Зеленський. 

За його словами, Україна проводить консультації як з партнерами у Європі та США, так і з країнами – сусідами Ірану. 

Ракети й "шахеди" з Ірану не мають зруйнувати життя - Зеленський поговорив із королем Йорданії04.03.26, 15:27 • 4222 перегляди

Вчора я говорив з лідерами ОАЕ та Катару. Сьогодні вже були розмови з лідерами Йорданії та Бахрейну. Ще будуть розмови з Кувейтом й іншими країнами регіону. Усі вони мають серйозний виклик і говорять про це відверто: іранські ударні дрони – такі ж "шахеди", які атакують наші міста і села, нашу українську інфраструктуру протягом років цієї війни. З боку Ірану за кілька діб уже застосовано більш ніж 800 ракет різних типів і більш ніж 1400 ударних дронів. Саме іранські дрони та ракети є ключовою загрозою вільному судноплавству, і це дестабілізує ціни на нафту, нафтопродукти й газ по всьому світу. Україна може допомогти із захистом життя і стабілізацією ситуації. Партнери звертаються щодо цього 

- додав Зеленський. 

Президент доручив міністру закордонних справ України разом з розвідками, міністром оборони, військовим командуванням, секретарем РНБО представити варіанти підтримки для відповідних держав та надати допомогу таким чином, щоб це не послабило наш власний захист тут, в Україні.

Наші військові володіють необхідними спроможностями. Українські експерти працюватимуть на місці, і команди про це вже домовляються. І ми готові допомогти захистити життя, захистити цивільних та підтримати реальні зусилля для стабілізації ситуації і для відновлення, зокрема, безпечного судноплавства в регіоні. Розраховуємо, що Євросоюз, держави Європи та Групи семи будуть активними і в ліквідації терористичних спроможностей іранського режиму, і в захисті життя в регіоні та глобальної стабільності. Будемо й надалі координуватися з партнерами 

- резюмував глава держави. 

Нагадаємо 

Президент Зеленський заявив про готовність України обміняти вітчизняні дрони-перехоплювачі на американські ракети ППО PAC-3 від країн Близького Сходу. Цей обмін допоможе захистити українське небо та забезпечити рівноцінний обмін.

Павло Башинський

ПолітикаСвіт
Село
Енергетика
Війна в Україні
Рада національної безпеки і оборони України
G7
Йорданія
MIM-104 Patriot
Європейський Союз
Катар
Кувейт
Бахрейн
Європа
Об'єднані Арабські Емірати
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Іран