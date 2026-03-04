Україна відправить експертів на Близький Схід, щоб допомогти країнам захиститись від "шахедів" - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна може допомогти із захистом життя і стабілізацією ситуації на Близькому Сході, зазначивши, що доручив міністру закордонних справ України разом з розвідками, міністром оборони, військовим командуванням, секретарем РНБО представити варіанти підтримки для відповідних держав та надати допомогу таким чином, щоб це не послабило захист України. Про це Зеленський написав у Telegram, передає УНН.

Провів нараду щодо ситуації на Близькому Сході та в регіоні Затоки – про виклики для України, для наших партнерів, а також про наші можливості допомогти і захисту життя, і нерозширенню війни, і стабілізації світового ринку. Іранський режим, що намагається зберегтись попри все, створює очевидні загрози всім державам регіону, а також глобальній стабільності. Жодна держава поруч з Іраном не може почувати себе в безпеці. Судноплавство через Ормузьку протоку практично зупинене. Реального наміру до чесної дипломатії та до фундаментальних змін іранський режим поки що не демонструє

За його словами, Україна проводить консультації як з партнерами у Європі та США, так і з країнами – сусідами Ірану.

Вчора я говорив з лідерами ОАЕ та Катару. Сьогодні вже були розмови з лідерами Йорданії та Бахрейну. Ще будуть розмови з Кувейтом й іншими країнами регіону. Усі вони мають серйозний виклик і говорять про це відверто: іранські ударні дрони – такі ж "шахеди", які атакують наші міста і села, нашу українську інфраструктуру протягом років цієї війни. З боку Ірану за кілька діб уже застосовано більш ніж 800 ракет різних типів і більш ніж 1400 ударних дронів. Саме іранські дрони та ракети є ключовою загрозою вільному судноплавству, і це дестабілізує ціни на нафту, нафтопродукти й газ по всьому світу. Україна може допомогти із захистом життя і стабілізацією ситуації. Партнери звертаються щодо цього

Президент доручив міністру закордонних справ України разом з розвідками, міністром оборони, військовим командуванням, секретарем РНБО представити варіанти підтримки для відповідних держав та надати допомогу таким чином, щоб це не послабило наш власний захист тут, в Україні.

Наші військові володіють необхідними спроможностями. Українські експерти працюватимуть на місці, і команди про це вже домовляються. І ми готові допомогти захистити життя, захистити цивільних та підтримати реальні зусилля для стабілізації ситуації і для відновлення, зокрема, безпечного судноплавства в регіоні. Розраховуємо, що Євросоюз, держави Європи та Групи семи будуть активними і в ліквідації терористичних спроможностей іранського режиму, і в захисті життя в регіоні та глобальної стабільності. Будемо й надалі координуватися з партнерами